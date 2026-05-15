ГДБОП нахлу в “Марена“ в Дупница

Служители на ГДБОП нахлуха в бившия завод “Марена“ в Дупница, Открити са хиляди артикули със съмнения за използване на фалшиви търговски марки, съобщи "Вяра news".

По първоначална информация в обекта са установени дрехи и изделия, които се произвеждат или подготвят за продажба, обозначени с отличителни знаци, идентични или сходни с регистрирани търговски марки, без съгласието на носителите на правата.

Операцията се провежда под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил във връзка с разследване по Закона за авторското право и сродните му права.

Предстои назначаването на експертизи, които да установят автентичността на продукцията и размера на нанесените щети. В сградата на бившето предприятие "Марена" от години работят частни фирми, основно в сферата на шивашкото производство и търговията.

По данни на МВР операцията е част от мащабна специализирана акция, която се провежда на територията на цялата страна. Припомняме, че в сряда МВР съобщи, че стартира мащабна спецоперация в цялата страна. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че фокусът на операцията е насочен към сектори с повишен риск от корупционни практики и нерегламентирана търговия, както и към засилен контрол върху криминални прояви, включително наркотрафик и разпространение на наркотични вещества.

Действията на органите на реда продължиха през целия ден. Фалшифицирането и пиратството е сериозен проблем, който засяга, икономиката, лоялната конкуренция и пазара на труда. Производството на стоки и поставянето на регистриран отличителен знак върху тях, без съгласието на неговия притежател, както и копирането или имитирането на различни продукти, чиито външен вид или форма, или съставна част, представляват регистриран обект на интелектуална собственост.

Към момента официална информация за резултатите от проверката в Дупница не е обявена, а действията на органите на реда продължават.