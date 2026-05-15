Новини
Крими »
ГДБОП нахлу в “Марена“ в Дупница

ГДБОП нахлу в “Марена“ в Дупница

15 Май, 2026 14:50 3 099 18

  • гдбоп-
  • марена-
  • дупница

Открити са хиляди артикули със съмнения за фалшиви търговски марки

ГДБОП нахлу в “Марена“ в Дупница - 1
Снимка: ГДБОП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на ГДБОП нахлуха в бившия завод “Марена“ в Дупница, Открити са хиляди артикули със съмнения за използване на фалшиви търговски марки, съобщи "Вяра news".

По първоначална информация в обекта са установени дрехи и изделия, които се произвеждат или подготвят за продажба, обозначени с отличителни знаци, идентични или сходни с регистрирани търговски марки, без съгласието на носителите на правата.

Операцията се провежда под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил във връзка с разследване по Закона за авторското право и сродните му права.

Предстои назначаването на експертизи, които да установят автентичността на продукцията и размера на нанесените щети. В сградата на бившето предприятие "Марена" от години работят частни фирми, основно в сферата на шивашкото производство и търговията.

По данни на МВР операцията е част от мащабна специализирана акция, която се провежда на територията на цялата страна. Припомняме, че в сряда МВР съобщи, че стартира мащабна спецоперация в цялата страна. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че фокусът на операцията е насочен към сектори с повишен риск от корупционни практики и нерегламентирана търговия, както и към засилен контрол върху криминални прояви, включително наркотрафик и разпространение на наркотични вещества.

Действията на органите на реда продължиха през целия ден. Фалшифицирането и пиратството е сериозен проблем, който засяга, икономиката, лоялната конкуренция и пазара на труда. Производството на стоки и поставянето на регистриран отличителен знак върху тях, без съгласието на неговия притежател, както и копирането или имитирането на различни продукти, чиито външен вид или форма, или съставна част, представляват регистриран обект на интелектуална собственост.

Към момента официална информация за резултатите от проверката в Дупница не е обявена, а действията на органите на реда продължават.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 затворихме замунда всичко ни е наред

    14 2 Отговор
    нали затворихте замунда!? за какво пиратство пишете пак?

    сега всичко ни е цветя и рози

    14:53 15.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    6 2 Отговор
    Ето откъде идва на Ганчо "HOKA"

    14:54 15.05.2026

  • 4 Лост

    18 2 Отговор
    Сигурно половината от проверяващите с дрехи от там.

    14:54 15.05.2026

  • 5 то нещо ще работи и ще е законно баш тук

    5 3 Отговор
    проверката ще мине ще си платят на новите господари и всичко ще се потули нищо ново подслънцето

    14:58 15.05.2026

  • 6 измамници

    16 0 Отговор
    Смятайте какво ви продават по интернет .Нещо ушито за 12 лева , и после му сложили цена в някой сайт 260 лв , намалено от 340 лв

    15:00 15.05.2026

  • 7 Има къде къде

    11 2 Отговор
    по - належащи и изключително важни неща от тези парцали ! Псевдо дейности .

    15:00 15.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 запознат

    9 0 Отговор
    Сега какво ще продават в интернет със 70 % отсъпка ?

    15:03 15.05.2026

  • 10 Тома

    9 0 Отговор
    И сега пак работниците ще изгорят като останат без работа

    15:07 15.05.2026

  • 11 1488

    9 0 Отговор
    "Открити са хиляди артикули със СЪМНЕНИЯ"

    съмнения от типа "ако баба беше мьжка, щеше да има дрьжка"

    15:08 15.05.2026

  • 12 робеспиер

    6 3 Отговор
    Българина е тутманик , цъка в нета , гледа отсъпка 70% , вижда някакъв надпис Баленсиада ,Адидас ,Пума , цъка и поръчва , че и даже 10лв плаща да му го доставят .Абсолютен оригинал направенв Дупница или от пазара в Димитровград .Как има хора които се връзват още , не знам .Освен ,че плащат една торба пари, нищо друго не се случва

    Коментиран от #17

    15:16 15.05.2026

  • 13 Пак боташките пи-ар

    4 2 Отговор
    фишеци. На кого ли напомня това? Правилно - на Тиквата в разнните му години.

    15:21 15.05.2026

  • 14 обективен

    2 4 Отговор
    Май може и да станем бяла държава , ако МВР работи така .За такова нарушение в САЩ , шефа на фирмата влиза в затвора !!

    15:23 15.05.2026

  • 15 Кон боб яде ли

    4 0 Отговор
    Като ги гледам тия бопажий и особено бопажийката, май служебните им парцали не по мярка там са ги шили.

    Коментиран от #18

    15:24 15.05.2026

  • 16 Дон Бранко

    6 0 Отговор
    Като за Великден турските яйца не минаха, че нямали документи, а от лидълските дето са имале документи минаха и се изтрови сума народ. Смърдеха на сяра да повърнеш, ама нали лидъл ги продава, агенцията каза изрядни са, като сълза.

    17:08 15.05.2026

  • 17 То лошото

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "робеспиер":

    е, че не е направено в Дупница дори ментето май. Само на китайското изделие са сложили искания етикет и заминава за продажба тениската за 5 лева на 105 с намалението. Иначе един познат ми обясняваше, че шиели някакви много скъпи маркови зимни якета, беше си купил за двеста и няколко лева уж бракувано, което иначе било около 1000. Дали лъже - не знам и не ме интересува, пари за "маркови" дрехи не давам.

    17:28 15.05.2026

  • 18 Те сами са

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кон боб яде ли":

    си шили мушамите, или по-скоро са ги лепили някак. Друг вариант е да се произведени от трудов колектив на хора с тежко увредено зрение, но се съмнявам.

    17:32 15.05.2026