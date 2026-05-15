ГДБОП нахлу в “Марена“ в Дупница

Служители на ГДБОП нахлуха в бившия завод “Марена“ в Дупница, Открити са хиляди артикули със съмнения за използване на фалшиви търговски марки, съобщи "Вяра news".
По първоначална информация в обекта са установени дрехи и изделия, които се произвеждат или подготвят за продажба, обозначени с отличителни знаци, идентични или сходни с регистрирани търговски марки, без съгласието на носителите на правата.
Операцията се провежда под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил във връзка с разследване по Закона за авторското право и сродните му права.
Предстои назначаването на експертизи, които да установят автентичността на продукцията и размера на нанесените щети. В сградата на бившето предприятие "Марена" от години работят частни фирми, основно в сферата на шивашкото производство и търговията.
По данни на МВР операцията е част от мащабна специализирана акция, която се провежда на територията на цялата страна. Припомняме, че в сряда МВР съобщи, че стартира мащабна спецоперация в цялата страна. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че фокусът на операцията е насочен към сектори с повишен риск от корупционни практики и нерегламентирана търговия, както и към засилен контрол върху криминални прояви, включително наркотрафик и разпространение на наркотични вещества.
Действията на органите на реда продължиха през целия ден. Фалшифицирането и пиратството е сериозен проблем, който засяга, икономиката, лоялната конкуренция и пазара на труда. Производството на стоки и поставянето на регистриран отличителен знак върху тях, без съгласието на неговия притежател, както и копирането или имитирането на различни продукти, чиито външен вид или форма, или съставна част, представляват регистриран обект на интелектуална собственост.
Към момента официална информация за резултатите от проверката в Дупница не е обявена, а действията на органите на реда продължават.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 затворихме замунда всичко ни е наред
сега всичко ни е цветя и рози
14:53 15.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
14:54 15.05.2026
4 Лост
14:54 15.05.2026
5 то нещо ще работи и ще е законно баш тук
14:58 15.05.2026
6 измамници
15:00 15.05.2026
7 Има къде къде
15:00 15.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 запознат
15:03 15.05.2026
10 Тома
15:07 15.05.2026
11 1488
съмнения от типа "ако баба беше мьжка, щеше да има дрьжка"
15:08 15.05.2026
12 робеспиер
Коментиран от #17
15:16 15.05.2026
13 Пак боташките пи-ар
15:21 15.05.2026
14 обективен
15:23 15.05.2026
15 Кон боб яде ли
Коментиран от #18
15:24 15.05.2026
16 Дон Бранко
17:08 15.05.2026
17 То лошото
До коментар #12 от "робеспиер":е, че не е направено в Дупница дори ментето май. Само на китайското изделие са сложили искания етикет и заминава за продажба тениската за 5 лева на 105 с намалението. Иначе един познат ми обясняваше, че шиели някакви много скъпи маркови зимни якета, беше си купил за двеста и няколко лева уж бракувано, което иначе било около 1000. Дали лъже - не знам и не ме интересува, пари за "маркови" дрехи не давам.
17:28 15.05.2026
18 Те сами са
До коментар #15 от "Кон боб яде ли":си шили мушамите, или по-скоро са ги лепили някак. Друг вариант е да се произведени от трудов колектив на хора с тежко увредено зрение, но се съмнявам.
17:32 15.05.2026