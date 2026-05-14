Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията се провежда на няколко адреса в столицата, като някои от тях са разположени в квартал „Факултета“, на кооперативния пазар в „Люлин“ и в столичен мол на ул. „Опълченска“, обобщи "Нова телевизия".

Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. Полицейското присъствие е засилено, като то включва и жандармерия. Задържания има и в центъра на София.

По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент с Георги Янев - Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Текат процесуално следствени действия.

По данни на NOVA преди време е имало разследване за същите хора, като те вече са се изправяли пред съд за идентични престъпления. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни и на психично болни хора с различен вид схеми.

Очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация.