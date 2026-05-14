Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията се провежда на няколко адреса в столицата, като някои от тях са разположени в квартал „Факултета“, на кооперативния пазар в „Люлин“ и в столичен мол на ул. „Опълченска“, обобщи "Нова телевизия".
Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. Полицейското присъствие е засилено, като то включва и жандармерия. Задържания има и в центъра на София.
По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент с Георги Янев - Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Текат процесуално следствени действия.
По данни на NOVA преди време е имало разследване за същите хора, като те вече са се изправяли пред съд за идентични престъпления. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни и на психично болни хора с различен вид схеми.
Очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Мдаа
Борисов и Пеевски май не са щастливи!
Техните хора които им се отчитаха оредяват.
18:22 14.05.2026
8 Нотариалните кантори защо са в
няма ли бизнес сгради с видео наблюдение охрана където да са нотариалните кантори
По закон в жилищни сгради не може да има офиси на фирми
18:40 14.05.2026
