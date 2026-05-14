Новини
Крими »
Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани

14 Май, 2026 18:06 2 184 13

  • имотна мафия-
  • мвр-
  • акция-
  • полиция-
  • крими-
  • георги янев - джеймса-
  • борис янков

По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент с Георги Янев - Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията се провежда на няколко адреса в столицата, като някои от тях са разположени в квартал „Факултета“, на кооперативния пазар в „Люлин“ и в столичен мол на ул. „Опълченска“, обобщи "Нова телевизия".

Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. Полицейското присъствие е засилено, като то включва и жандармерия. Задържания има и в центъра на София.

По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент с Георги Янев - Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Текат процесуално следствени действия.

По данни на NOVA преди време е имало разследване за същите хора, като те вече са се изправяли пред съд за идентични престъпления. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни и на психично болни хора с различен вид схеми.

Очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Тези вече веднъж ги ловиха 2019 г и ги пуснаха.Дано сега да е различно но едва ли.

    18:08 14.05.2026

  • 2 акцио нер

    20 7 Отговор
    а срещу боко и шиши кога,или радев вече ги има за колеги!

    18:13 14.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    19 1 Отговор
    разбойко чашков с 3те тоалетни още ли диша ?

    18:13 14.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    10 2 Отговор
    разбойко чашков с 30те тоалетни още ли диша ?

    18:14 14.05.2026

  • 5 Мдаа

    24 3 Отговор
    Полицията видимо се разработи , браво!
    Борисов и Пеевски май не са щастливи!
    Техните хора които им се отчитаха оредяват.

    18:22 14.05.2026

  • 6 Радев

    16 0 Отговор
    Красьо черния който спонсорира Васил терзиев е на върха на схемата 😏😉

    18:24 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нотариалните кантори защо са в

    14 0 Отговор
    Апартаменти на жилищни сгради
    няма ли бизнес сгради с видео наблюдение охрана където да са нотариалните кантори
    По закон в жилищни сгради не може да има офиси на фирми

    18:40 14.05.2026

  • 9 Файърфлай

    9 0 Отговор
    Тези новини отдавна не са интересни.Когато подобни индивиди започнат да ги привеждат във вид,удобен за изяждане от червеите, това ще е новина. А индивидите ще изчезнат от самосебе си.

    18:41 14.05.2026

  • 10 След два месеца

    6 3 Отговор
    Джеймса съди прокуратурата.

    18:44 14.05.2026

  • 11 Радев

    11 0 Отговор
    Почвам да чистя гербавата мафия 😏 ревете гербари!

    18:46 14.05.2026

  • 12 Колко

    8 0 Отговор
    нотариуси са задържани ?

    19:24 14.05.2026

  • 13 Ххх

    2 0 Отговор
    Повече от добре като начало от новата власт, но това е верига и не се ли стигне още по-нагоре и надолу и да бъдат вкарани в затвора, тогава може да се каже, че има прелом в тая сфера.

    21:32 14.05.2026