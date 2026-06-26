Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Задържаха Симона Радева

Задържаха Симона Радева

26 Юни, 2026 22:40 3 096 38

  • симона радева-
  • арест-
  • затвор-
  • сливенски затвор

Утре я конвоират до затвора в София

Задържаха Симона Радева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Симона Радева днес е била задържана и утре ще бъде конвоирана до затвора в Сливен, където ще излежава присъдата си. Това научи bTV от свои източници.

Преди седмица стана ясна и окончателната и присъда - 3 години и 6 месеца. Тя беше подсъдима за лично укривателство. А именно за това, че след фаталната катастрофа на бул. Черни връх е помогнала на Георги Семерджиев, който я предизвика, да се прибере и укрие в дома си.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А мунчо Крадев

    22 39 Отговор
    кога???

    Коментиран от #16, #19, #24

    22:42 26.06.2026

  • 2 Танго и Кеш

    52 4 Отговор
    Тежко е полицай в затвора.

    Коментиран от #14

    22:42 26.06.2026

  • 3 Любовта към бандитите

    33 1 Отговор
    Е опасна еабота!

    22:43 26.06.2026

  • 4 Надзирател

    12 1 Отговор
    Нц.... не..... не казах бе.......няма чукамколежката.......ич не ми еректирай...

    22:43 26.06.2026

  • 5 Сталин

    39 0 Отговор
    Ей сега ще и разработят алката на кифлата закоравелите бандитки в пандиза ,чакат за прясно месо

    22:44 26.06.2026

  • 6 МУНЧО Е :

    10 20 Отговор
    ЗАТВОРА !!!

    22:44 26.06.2026

  • 7 Тя е истински щастлива

    27 1 Отговор
    Мисли си, че там ще намери голямата любов...

    22:45 26.06.2026

  • 8 МУНЧО Е :

    9 19 Отговор
    За ЗАТВОРА !!!

    22:46 26.06.2026

  • 9 Айляк

    20 1 Отговор
    Друг път няма да прави така.

    22:46 26.06.2026

  • 10 Румен ППЕТКОФ

    27 5 Отговор
    Еййй съсипахте един живот ,но не за справедливост !!! Къде са делата на бившия кмет на Плевен и министър на вътрешните работи ? Къде са хилядите близки до властта и оправдавани закононарушители ! Къде са полицайте убили в Благоевград невинен ! Къде е Борисов като главен секретар с акцията в Хасково ,къде е правосъдието …..

    22:47 26.06.2026

  • 11 к0к0рч0 💋🍌

    11 3 Отговор
    никой не е над закона
    дори от клана Радев

    22:53 26.06.2026

  • 12 Евгени от Алфапласт

    14 0 Отговор
    Ти гледай шоу, тая сега ще се окаже, че е гласувала за ГЕПИ шайката.🤣

    22:55 26.06.2026

  • 13 опасна измамница

    13 2 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща! Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    Коментиран от #38

    22:56 26.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мхм

    5 3 Отговор
    ФАКТИ троляса от гербави/пп/дб. Копи/пляс лупости. Да не стане като с укр жабите? Там са с почти с нула посещения...

    22:56 26.06.2026

  • 16 Бойко Българоубиец

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "А мунчо Крадев":

    А мене кога

    23:01 26.06.2026

  • 17 Отвратен

    20 0 Отговор
    Да и спукат силикона на полицайката!Те такива таланти взимат в полицията.

    23:04 26.06.2026

  • 18 1356

    17 0 Отговор
    Там много обичат ченгета

    23:05 26.06.2026

  • 19 56788

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "А мунчо Крадев":

    Първо ти

    23:06 26.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Изгубена патица

    11 0 Отговор
    Господ я вижда и той я съди,естествен подбор.Ако не се промени я чака дране.

    23:10 26.06.2026

  • 22 Малко

    16 0 Отговор
    И е на боклука!
    Поне 10 трябва!

    23:11 26.06.2026

  • 23 Реално

    3 21 Отговор
    Жената отнесе голяма присъда почти за нищо, освен, че е влюбена. Мразите я само защото е полицайка, а истински престъпници с тежки престъпления не влизат в затвора.

    23:13 26.06.2026

  • 24 пешо

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "А мунчо Крадев":

    след тиквата и прасето

    23:20 26.06.2026

  • 25 Стара чанта

    11 0 Отговор
    Тоя парцал още ли е на свобода!

    23:22 26.06.2026

  • 26 Зеленочорапски

    14 1 Отговор
    А не трябва ли полицаите уличени за връзки с престъпността да поемат двойно по тежки наказания??? Точно от там започва проблема, наглярите се имат за недосегаеми защото имат връзки с полицията. Шом им увеличиха заплатите трябва да увеличат и наказанието при такива случаи

    23:26 26.06.2026

  • 27 Мони Ченгесарска

    4 0 Отговор
    До утре що телефони ще се развъртят...😎

    23:31 26.06.2026

  • 28 Що ромски вулви

    4 0 Отговор
    Ще целува...

    23:40 26.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Родната

    2 0 Отговор
    Да им вдигат полицейските заплати ,да могат да си закупят полицейска стълба,тип Иванчева.

    23:50 26.06.2026

  • 31 Да я пратят в Лапландия

    2 0 Отговор
    за да я научи дядо Коледа да вика ХоХоХо наобратно...

    23:54 26.06.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Сига ще и накъсат гъ-3а в сливин.И други работи

    23:57 26.06.2026

  • 33 Дебелата Страпонеса

    1 0 Отговор
    Още ли е шефка на отряда?

    00:07 27.06.2026

  • 34 Мнение

    2 0 Отговор
    Деница Сачева и алигбегов кога ще ги задържат?

    00:10 27.06.2026

  • 35 Нострадамус

    2 0 Отговор
    Фандъкова и Теменужка Петкова ще обитават скоро килията с клекнало на Петрова и Иванчева

    00:12 27.06.2026

  • 36 Перник са Терористи

    2 0 Отговор
    Български Терористи в Базел Швейцария има и жени,родом от град Перник са!Прокуратурата ги крепи!Убиват психики!

    00:14 27.06.2026

  • 37 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Набъбналите устни ще целуват срамни устни!

    00:16 27.06.2026

  • 38 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "опасна измамница":

    Тебе качи ли те на влакчето

    00:17 27.06.2026