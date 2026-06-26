Задържаха Симона Радева

Симона Радева днес е била задържана и утре ще бъде конвоирана до затвора в Сливен, където ще излежава присъдата си. Това научи bTV от свои източници.
Преди седмица стана ясна и окончателната и присъда - 3 години и 6 месеца. Тя беше подсъдима за лично укривателство. А именно за това, че след фаталната катастрофа на бул. Черни връх е помогнала на Георги Семерджиев, който я предизвика, да се прибере и укрие в дома си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А мунчо Крадев
Коментиран от #16, #19, #24
22:42 26.06.2026
2 Танго и Кеш
Коментиран от #14
22:42 26.06.2026
3 Любовта към бандитите
22:43 26.06.2026
4 Надзирател
22:43 26.06.2026
5 Сталин
22:44 26.06.2026
6 МУНЧО Е :
22:44 26.06.2026
7 Тя е истински щастлива
22:45 26.06.2026
8 МУНЧО Е :
22:46 26.06.2026
9 Айляк
22:46 26.06.2026
10 Румен ППЕТКОФ
22:47 26.06.2026
11 к0к0рч0 💋🍌
дори от клана Радев
22:53 26.06.2026
12 Евгени от Алфапласт
22:55 26.06.2026
13 опасна измамница
Коментиран от #38
22:56 26.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мхм
22:56 26.06.2026
16 Бойко Българоубиец
До коментар #1 от "А мунчо Крадев":А мене кога
23:01 26.06.2026
17 Отвратен
23:04 26.06.2026
18 1356
23:05 26.06.2026
19 56788
До коментар #1 от "А мунчо Крадев":Първо ти
23:06 26.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Изгубена патица
23:10 26.06.2026
22 Малко
Поне 10 трябва!
23:11 26.06.2026
23 Реално
23:13 26.06.2026
24 пешо
До коментар #1 от "А мунчо Крадев":след тиквата и прасето
23:20 26.06.2026
25 Стара чанта
23:22 26.06.2026
26 Зеленочорапски
23:26 26.06.2026
27 Мони Ченгесарска
23:31 26.06.2026
28 Що ромски вулви
23:40 26.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Родната
23:50 26.06.2026
31 Да я пратят в Лапландия
23:54 26.06.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:57 26.06.2026
33 Дебелата Страпонеса
00:07 27.06.2026
34 Мнение
00:10 27.06.2026
35 Нострадамус
00:12 27.06.2026
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00:14 27.06.2026
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