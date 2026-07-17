Новини
Крими »
С 4,6 промила зад волана: Съдът решава за ареста на шофьора, задържан в Бистрица

С 4,6 промила зад волана: Съдът решава за ареста на шофьора, задържан в Бистрица

17 Юли, 2026 07:48 576 5

  • 4.6 промила-
  • бистрица-
  • шофьор-
  • арест

45-годишният шофьор го грози наказание от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лева

С 4,6 промила зад волана: Съдът решава за ареста на шофьора, задържан в Бистрица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд решава днес дали да остави в ареста 45-годишния мъж, който беше задържан в село Бистрица да шофира пиян.

Той е задържан за 72 часа с обвинение за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

Според доказателствата до момента обвиняемият е управлявал автомобила, като е криволичел и създавал условия за възникване на пътен инцидент.

Установено е, че той е бил зад волана с 4,6 промила алкохол в кръвта. 45-годишният шофьор го грози наказание от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лева.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миризлив пор

    1 5 Отговор
    Не че нещо, ама не пишете глупости, при 4.6 е бил жив, в съзнание и е управлявал автомобила? Всеки треторазряден адвокат би извикал лекар който да обясни че над 3 човек вече е в кома, явно нещо не е ОК с измерването.

    Коментиран от #2

    07:54 17.07.2026

  • 2 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Миризлив пор":

    Говорим за алкохол в кръвта - не в мозъка - в мозъка е ок.

    08:13 17.07.2026

  • 3 годишният шофьор

    0 1 Отговор
    45-годишният шофьор ?го? грози наказание от..............Без диалекти, моля.

    08:22 17.07.2026

  • 4 Порше

    0 0 Отговор
    Имаше един случай с 6,1 промила в кръвта, там какво стана

    08:23 17.07.2026

  • 5 Марда

    0 0 Отговор
    Как затвор, бе хора!? На санаториум трябва да бъде изпратен. Да се лекува от алкохолна зависимост. Да му говорят млади медицински работнички психоложки, как не трябва така да прави. Че си проваля живота и става лошо момче....

    08:40 17.07.2026