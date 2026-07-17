С 4,6 промила зад волана: Съдът решава за ареста на шофьора, задържан в Бистрица

Софийският районен съд решава днес дали да остави в ареста 45-годишния мъж, който беше задържан в село Бистрица да шофира пиян.
Той е задържан за 72 часа с обвинение за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.
Според доказателствата до момента обвиняемият е управлявал автомобила, като е криволичел и създавал условия за възникване на пътен инцидент.
Установено е, че той е бил зад волана с 4,6 промила алкохол в кръвта. 45-годишният шофьор го грози наказание от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миризлив пор
Коментиран от #2
07:54 17.07.2026
2 Никой
До коментар #1 от "Миризлив пор":Говорим за алкохол в кръвта - не в мозъка - в мозъка е ок.
08:13 17.07.2026
3 годишният шофьор
08:22 17.07.2026
4 Порше
08:23 17.07.2026
5 Марда
08:40 17.07.2026