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Мъж почина по време на арест във Варна

Мъж почина по време на арест във Варна

17 Юли, 2026 14:56 1 226 14

  • арест-
  • варна-
  • смърт

Арестът е бил в рамките на акция срещу наркотиците

Мъж почина по време на арест във Варна - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

44-годишен мъж е починал по време на полицейски арест във Варна. Инцидентът е станал в района на Зеленчуковата борса в морската столица, а за случаят информираха очевидци в социалните мрежи. Ден по-късно от Прокуратурата обявиха, че ръководят досъдебно производство, в рамките на което трябва да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на мъж, свързан с разследване за търговия с наркотични вещества. Във връзка с постъпила информация за разпространение на наркотични вещества в ОД на МВР – Варна, на 16 юли 2026 година е проведена специализирана полицейска операция.

Спешно е извършено претърсване в дома на С.А. (48 г.), където са намерени и иззети различни наркотични вещества, сред които и фентанил. По случая има образувано досъдебно производство за престъпление по чл.354б, ал. 3 от НК под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. В хода на операцията са задържани лица, за които имало обосновано предположение, че са закупили наркотични вещества от С.А.

След задържане на един от мъжете – на 44 години, здравословното му състояние се влошило. Незабавно бил подаден сигнал за колабирало лице в неконтактно състояние. На място пристигнал екип на Спешна медицинска помощ. Установено било, че 44-годишният е починал.

Предстои да бъде установена причината за смъртта му, както и законосъобразността на полицейските действия. Работата по разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. Действията са възложени на следовател от Окръжния следствен отдел и се ръководят от прокурор от Окръжна прокуратура – Варна


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    16 1 Отговор
    правят мъжете в арестите - почиват...

    14:57 17.07.2026

  • 2 Оня с рикията

    12 2 Отговор
    Не са му дали да шмръкне и той горкия от зор е починал.

    14:58 17.07.2026

  • 3 на варненските

    11 11 Отговор
    бандити в униформа това им стана редовна практика

    14:59 17.07.2026

  • 4 Транспонтьора

    11 1 Отговор
    Пишете го в графата "слаб материала". Не издържал транспортирането.

    14:59 17.07.2026

  • 5 ПалицейскитеМЕКЕРЕТА ИЗТРЕПАХА

    10 7 Отговор
    НАРОДЕЦА. ЗИМАТ МУ КНИЖКАТА ЗА УЖ ДРОГА ТЕСТ ОСТАА БЕЗ РАБОТА ПАРИ А ЧИНГЕТАТА ТРУПАТ ТОЧКИ ЗА 5 БОНА ЗАПЛАТКИ....

    15:02 17.07.2026

  • 6 слънчасал

    3 3 Отговор
    Тъкмо е бил удобен за връзване и транспортиране - нито мрънка, нито мърда, нито се бунтува.

    15:04 17.07.2026

  • 7 Починали са го!

    5 8 Отговор
    На милиционерските лъжи никога не трябва да се вярва!

    Коментиран от #14

    15:07 17.07.2026

  • 8 пръц

    6 0 Отговор
    Е па да питат шефа му брата на Рая Назарян он ще ги светне от какво е починал.

    15:20 17.07.2026

  • 9 МП4

    2 2 Отговор
    Просто са му стъпили на врата да не мърда. . Друг път не пишете полицай , а убийци , по- правилно е :)

    15:44 17.07.2026

  • 10 Оооо

    2 1 Отговор
    Че той можеше и както спи да почине. Случва се.

    15:45 17.07.2026

  • 11 смях в залата

    1 1 Отговор
    Един Марко пласьор и наркоман по-малко

    15:58 17.07.2026

  • 12 Айде моля

    1 1 Отговор
    Един по - малко ще трови децата на българия! Защо не дойдат да ме арестуват мене?

    15:58 17.07.2026

  • 13 мхмх

    0 0 Отговор
    ако ще те държат в ареста ако не си в добро физическо състояние те вкарват с единия крак в гроба...
    а и като те ритнат и ударят 3-4 в ребрата за спорта...

    16:00 17.07.2026

  • 14 уфкдйф

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Починали са го!":

    че те друго освен да лъжат правят ли.
    то там работата е да пребиеш достатъчно на брой хора и да го излъжеш, че да си вземеш бонуса

    16:02 17.07.2026