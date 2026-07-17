Мъж почина по време на арест във Варна

44-годишен мъж е починал по време на полицейски арест във Варна. Инцидентът е станал в района на Зеленчуковата борса в морската столица, а за случаят информираха очевидци в социалните мрежи. Ден по-късно от Прокуратурата обявиха, че ръководят досъдебно производство, в рамките на което трябва да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на мъж, свързан с разследване за търговия с наркотични вещества. Във връзка с постъпила информация за разпространение на наркотични вещества в ОД на МВР – Варна, на 16 юли 2026 година е проведена специализирана полицейска операция.
Спешно е извършено претърсване в дома на С.А. (48 г.), където са намерени и иззети различни наркотични вещества, сред които и фентанил. По случая има образувано досъдебно производство за престъпление по чл.354б, ал. 3 от НК под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна. В хода на операцията са задържани лица, за които имало обосновано предположение, че са закупили наркотични вещества от С.А.
След задържане на един от мъжете – на 44 години, здравословното му състояние се влошило. Незабавно бил подаден сигнал за колабирало лице в неконтактно състояние. На място пристигнал екип на Спешна медицинска помощ. Установено било, че 44-годишният е починал.
Предстои да бъде установена причината за смъртта му, както и законосъобразността на полицейските действия. Работата по разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. Действията са възложени на следовател от Окръжния следствен отдел и се ръководят от прокурор от Окръжна прокуратура – Варна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те така
14:57 17.07.2026
2 Оня с рикията
14:58 17.07.2026
3 на варненските
14:59 17.07.2026
4 Транспонтьора
14:59 17.07.2026
5 ПалицейскитеМЕКЕРЕТА ИЗТРЕПАХА
15:02 17.07.2026
6 слънчасал
15:04 17.07.2026
7 Починали са го!
Коментиран от #14
15:07 17.07.2026
8 пръц
15:20 17.07.2026
9 МП4
15:44 17.07.2026
10 Оооо
15:45 17.07.2026
11 смях в залата
15:58 17.07.2026
12 Айде моля
15:58 17.07.2026
13 мхмх
а и като те ритнат и ударят 3-4 в ребрата за спорта...
16:00 17.07.2026
14 уфкдйф
До коментар #7 от "Починали са го!":че те друго освен да лъжат правят ли.
то там работата е да пребиеш достатъчно на брой хора и да го излъжеш, че да си вземеш бонуса
16:02 17.07.2026