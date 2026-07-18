25 души са задържани, след като две фамилии се биха в двора на болницата в Хасково

Две ромски фамилии са се сбили в двора на болницата в Хасково. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 14:15 часа на спешни телефони, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Изпратените екипи са установили, че двете ромски фамилии са от Димитровград, между тях имало стара вражда, съобщи бТВ.

За 24 часа са задържани 8 лица. Един от участниците е пострадал, без опасност за живота.

Три часа по късно в Димитровград в квартал „Изгрев“ саморазправата е продължила. Изпратени са екипи от жандармерия и от Хасково, които да подпомогнат потушаването на безредиците.

Задържани са още 17 човека от двата рода. Общо 25 души са задържани за 24 часа.

Проверени са и жилищата на задържаните за държане на забранени вещи.

Осигурено е засилено полицейско присъствие. В момента обстановката е спокойна.