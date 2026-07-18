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25 души са задържани, след като две фамилии се биха в двора на болницата в Хасково

25 души са задържани, след като две фамилии се биха в двора на болницата в Хасково

18 Юли, 2026 13:09 1 335 42

  • болница-
  • хасково-
  • арест-
  • бой-
  • роми

Осигурено е засилено полицейско присъствие. В момента обстановката е спокойна

25 души са задържани, след като две фамилии се биха в двора на болницата в Хасково - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две ромски фамилии са се сбили в двора на болницата в Хасково. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 14:15 часа на спешни телефони, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Изпратените екипи са установили, че двете ромски фамилии са от Димитровград, между тях имало стара вражда, съобщи бТВ.

За 24 часа са задържани 8 лица. Един от участниците е пострадал, без опасност за живота.

Три часа по късно в Димитровград в квартал „Изгрев“ саморазправата е продължила. Изпратени са екипи от жандармерия и от Хасково, които да подпомогнат потушаването на безредиците.

Задържани са още 17 човека от двата рода. Общо 25 души са задържани за 24 часа.

Проверени са и жилищата на задържаните за държане на забранени вещи.

Осигурено е засилено полицейско присъствие. В момента обстановката е спокойна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    46 1 Отговор
    Оставиха циганите в България на пенсии и социални без да работят и понеже им дойде силата започнаха побоищата.Добре че до сега се бият помежду си.

    Коментиран от #27

    13:13 18.07.2026

  • 2 Васил

    31 0 Отговор
    Множество тумори в България

    13:15 18.07.2026

  • 3 И всеки

    37 1 Отговор
    Втори с ТЕЛК

    13:16 18.07.2026

  • 4 Нека да пиша

    33 0 Отговор
    Биха се в болницата ,да им е под ръка дето се казва,да не чакат линейка . А,това са орките.

    13:18 18.07.2026

  • 5 Гражданин

    30 2 Отговор
    След няколко години тези хора ще управляват България защото се размножават като зайци

    13:18 18.07.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    28 0 Отговор
    Е, бивали такива глупости?! Трябваше да ги оставите да се "разберат"! Как така ще се мешате в междуродови войни?!?

    13:20 18.07.2026

  • 7 Тик- Ток

    25 0 Отговор
    Абе оставете охрана на мира да упражняват своите етнически и културни ценности и традиции

    13:23 18.07.2026

  • 8 Бинкос

    20 0 Отговор
    Бият се за още безплатни чудеса, да има на ромската софра! С две хиляди евро, месечно, трудно се живее в ромската махала! Всичко това на фона на онова, без труд, бащата в чужбина с помощи и у дома!

    13:29 18.07.2026

  • 9 ПРЕДЛАГАМ!!!

    23 0 Отговор
    България безспорно е демократична държава. Крайно време е демокрацията да се разпростре и между малцинствата. Ромите обичат да си общуват с тояги лопати, винкели и други улесняващи разговора пособия. Следователно редно е да им разрешим на фамилиите да си общуват до насита!!!

    13:29 18.07.2026

  • 10 бай яшар: се биха в двора на болницата

    17 0 Отговор
    умни хора
    знаят че дофторите ще ги лекуват веднага на място макар и не всички здравно осигурени
    ако новите пациенти не са доволни от положените грижи
    дофторите да му мислят

    13:30 18.07.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 0 Отговор
    Политически диспут между клановете на команчите и бангарангите. 🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #13

    13:30 18.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 баба ранга

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    пях им бмангаранга на клановете на команчите и бангарангите
    и им дойде ищях да тренират жиу жицу

    13:34 18.07.2026

  • 14 Пич

    20 0 Отговор
    Прави ли ви впечатление, как вече се наричатманга лите?

    Фамилии.....

    Коментиран от #18, #20

    13:34 18.07.2026

  • 15 Васил

    13 0 Отговор
    Да бяха оставили да се избие римският електорат.

    13:36 18.07.2026

  • 16 БХК

    11 0 Отговор
    Нарушено е правото на ромите сами да си решават проблемите. 😂😂😂😂. Ще съдим полицията.

    13:42 18.07.2026

  • 17 Лост

    13 0 Отговор
    Първо започнали в Хасково, после продължили в Димитровград, днес може и до Чирпан да стигнат.

    Коментиран от #35

    13:42 18.07.2026

  • 18 Сила

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Кланове и родове е отживелица и старомодно ...
    Фамилия , фамилия Мюмюн срещу фамилия Севгин ....някак си по цивилизовано и европейски звучи !!! Като ТВ сериал ....

    13:43 18.07.2026

  • 19 В ШишоМуниланда

    5 0 Отговор
    веселбата никога не спира!

    13:49 18.07.2026

  • 20 Естествено

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Нали циганите станаха роми,тоест ромеи-да им ги пратим на гърците?Може и малко в Рим.Туристите търси екзотика.А и са работливи хора,с гореща кръв.

    13:54 18.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Уточнете

    7 0 Отговор
    От Команчите ли са или Сиукси

    Коментиран от #26, #33

    14:03 18.07.2026

  • 23 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    В българия спокойна обстановка смех мале

    14:09 18.07.2026

  • 24 Лекар

    7 0 Отговор
    25 тумора

    14:12 18.07.2026

  • 25 Българин

    7 1 Отговор
    Извън София вече е циганска пустиня

    14:13 18.07.2026

  • 26 Програмист

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Уточнете":

    От навахо

    14:13 18.07.2026

  • 27 Германец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Бият се помежду си щото не останаха българи за биене 😏

    14:14 18.07.2026

  • 28 Радев

    5 0 Отговор
    Ще спра телковете на арестуваните 😎

    14:15 18.07.2026

  • 29 Полицай

    6 0 Отговор
    Новината пропуска да спомене, че боят придъжи в ареста 😆😂😂😂🤣

    14:15 18.07.2026

  • 30 Социолог

    8 0 Отговор
    Скоро в България ще избухне гражданска война копанари срещу кардараши!

    Коментиран от #32

    14:16 18.07.2026

  • 31 Нема по

    2 3 Отговор
    Задружни от циганите

    14:19 18.07.2026

  • 32 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Социолог":

    Ти като си социолог мислиш че ще ти се размине ли

    14:20 18.07.2026

  • 33 Уточнявам

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Уточнете":

    От племената Апаши и Берачи...

    14:21 18.07.2026

  • 34 Анонимен

    7 0 Отговор
    Защо им казват роми? Цигани е къде, къде по-добре от роми, римляни, ромбове, ромове, бхарати, шведи, лилави, джипсита, мургавелки, боядисани и др. Циганин изчерпва всичко.

    14:23 18.07.2026

  • 35 Без милост

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Лост":

    Да ама у Чирпан ще играе калъчката...

    14:24 18.07.2026

  • 36 Циганизация БГ

    1 0 Отговор
    Да им връчват по една кирка и лопата и да ги пращат да копаят и строят пътища, явно имат много излишна енергия!

    Коментиран от #40, #42

    14:37 18.07.2026

  • 37 Никой

    0 0 Отговор
    То жега е наистина.

    14:49 18.07.2026

  • 38 Здрасти

    0 0 Отговор
    На Бою избирателите.

    14:51 18.07.2026

  • 39 Стани Бай-Тошо...!

    1 0 Отговор
    Стани,да въведеш ред!

    14:55 18.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 пфф

    0 0 Отговор
    Догодина пак ще гласуват за правилния човек

    14:56 18.07.2026

  • 42 Малии

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Циганизация БГ":

    А един голем цигански буй нищеш ли

    14:57 18.07.2026