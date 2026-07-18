25 души са задържани, след като две фамилии се биха в двора на болницата в Хасково

Две ромски фамилии са се сбили в двора на болницата в Хасково. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 14:15 часа на спешни телефони, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Изпратените екипи са установили, че двете ромски фамилии са от Димитровград, между тях имало стара вражда, съобщи бТВ.
За 24 часа са задържани 8 лица. Един от участниците е пострадал, без опасност за живота.
Три часа по късно в Димитровград в квартал „Изгрев“ саморазправата е продължила. Изпратени са екипи от жандармерия и от Хасково, които да подпомогнат потушаването на безредиците.
Задържани са още 17 човека от двата рода. Общо 25 души са задържани за 24 часа.
Проверени са и жилищата на задържаните за държане на забранени вещи.
Осигурено е засилено полицейско присъствие. В момента обстановката е спокойна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #27
13:13 18.07.2026
2 Васил
13:15 18.07.2026
3 И всеки
13:16 18.07.2026
4 Нека да пиша
13:18 18.07.2026
5 Гражданин
13:18 18.07.2026
6 Евгени от Алфапласт
13:20 18.07.2026
7 Тик- Ток
13:23 18.07.2026
8 Бинкос
13:29 18.07.2026
9 ПРЕДЛАГАМ!!!
13:29 18.07.2026
10 бай яшар: се биха в двора на болницата
знаят че дофторите ще ги лекуват веднага на място макар и не всички здравно осигурени
ако новите пациенти не са доволни от положените грижи
дофторите да му мислят
13:30 18.07.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #13
13:30 18.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 баба ранга
До коментар #11 от "Mими Кучева🐕🦺":пях им бмангаранга на клановете на команчите и бангарангите
и им дойде ищях да тренират жиу жицу
13:34 18.07.2026
14 Пич
Фамилии.....
Коментиран от #18, #20
13:34 18.07.2026
15 Васил
13:36 18.07.2026
16 БХК
13:42 18.07.2026
17 Лост
Коментиран от #35
13:42 18.07.2026
18 Сила
До коментар #14 от "Пич":Кланове и родове е отживелица и старомодно ...
Фамилия , фамилия Мюмюн срещу фамилия Севгин ....някак си по цивилизовано и европейски звучи !!! Като ТВ сериал ....
13:43 18.07.2026
19 В ШишоМуниланда
13:49 18.07.2026
20 Естествено
До коментар #14 от "Пич":Нали циганите станаха роми,тоест ромеи-да им ги пратим на гърците?Може и малко в Рим.Туристите търси екзотика.А и са работливи хора,с гореща кръв.
13:54 18.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Уточнете
Коментиран от #26, #33
14:03 18.07.2026
23 Ха ха ха
14:09 18.07.2026
24 Лекар
14:12 18.07.2026
25 Българин
14:13 18.07.2026
26 Програмист
До коментар #22 от "Уточнете":От навахо
14:13 18.07.2026
27 Германец
До коментар #1 от "Тома":Бият се помежду си щото не останаха българи за биене 😏
14:14 18.07.2026
28 Радев
14:15 18.07.2026
29 Полицай
14:15 18.07.2026
30 Социолог
Коментиран от #32
14:16 18.07.2026
31 Нема по
14:19 18.07.2026
32 Ба бааааа
До коментар #30 от "Социолог":Ти като си социолог мислиш че ще ти се размине ли
14:20 18.07.2026
33 Уточнявам
До коментар #22 от "Уточнете":От племената Апаши и Берачи...
14:21 18.07.2026
34 Анонимен
14:23 18.07.2026
35 Без милост
До коментар #17 от "Лост":Да ама у Чирпан ще играе калъчката...
14:24 18.07.2026
36 Циганизация БГ
Коментиран от #40, #42
14:37 18.07.2026
37 Никой
14:49 18.07.2026
38 Здрасти
14:51 18.07.2026
39 Стани Бай-Тошо...!
14:55 18.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 пфф
14:56 18.07.2026
42 Малии
До коментар #36 от "Циганизация БГ":А един голем цигански буй нищеш ли
14:57 18.07.2026