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Съдът остави в ареста похитителя на 11-годишната Наталия

Съдът остави в ареста похитителя на 11-годишната Наталия

25 Юли, 2026 11:03 656 12

  • съд-
  • арест-
  • наталия-
  • асен симеонов

По време на съдебното заседание Асен Симеонов заяви, че съжалява за действията си и че през цялото време се е грижил за Наталия.

Съдът остави в ареста похитителя на 11-годишната Наталия - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

40-годишният Асен Симеонов от село Константиново остава в ареста, реши състав на Варненския окръжен съд, съобщават от БНТ. Магистратите определиха най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Симеонов е обвинен, че на 30 юни е нахлул в дома на бившата си приятелка, нанесъл ѝ побой и отвлякъл 11-годишната ѝ дъщеря Наталия. След това той се укривал в продължение на 24 дни, като обикалял гористи местности във Варненска и Шуменска област.
Мъжът беше задържан преди два дни в село Овчарово при опит да извърши кражба от местен магазин. Детето беше открито в близост до мястото на задържането и по информация на органите на реда е било в добро физическо и здравословно състояние. По време на съдебното заседание Асен Симеонов заяви, че съжалява за действията си и че през цялото време се е грижил за Наталия.

Съдът мотивира решението си с това, че обвиняемият има множество влезли в сила присъди, няма постоянен адрес и съществува реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    9 2 Отговор
    Пишете едни и същи дъвки вече един месец.
    Разбрахме, че е отвлякъл 11-годишната, разбрахме, че е в добро здраве, разбрахме, че са го хвнали в едно село, докато са го търсили из горите... Разбрахме за нечувания подвиг на полицаите и спасителите (зер тоя кривогледия дебелак се оказал нещо между Рамбо и Беар Грилс). Само не разбрахме най-важното - защо е отвлякъл 11-годишната? Мотиви, нещо?!?!
    А инак си продължавайте да си пишете едно и също, а племето ще кълве, къде ще иде.

    Коментиран от #2

    11:20 25.07.2026

  • 2 Реалист

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Всъщност изобщо не я е отвлякъл. Момичето само върви с него, той се е грижил за нея 7г,, докато е живял с майка и, а детето се обръща към него с "татко"... Сега ще го отнесе, защото законът е такъв, по закон той не се води баща на момичето, а освен това е криминално проявен.... Майката, естествено, е света вода ненапита, а за биологичния баща на детето нищо не се знае, явно ма него хич не му пука

    Коментиран от #9

    11:40 25.07.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    Факти вчера обясниха какво е психопата!

    11:47 25.07.2026

  • 4 Вие нормални ли сте?

    7 0 Отговор
    Този набеден Рамбо го грозяла доживотна присъда!
    Тази "държава" е тотално изперкала. Фактите - детето е тръгнало само с него, детето никога не е тормозено, насилвано, бито или каквото и да е тип насилие над нея. Този човек се е грижил винаги добре за детето.
    Точно това казва "Механика" от първия коментар - дайте мотивите. Разкрийте какво точно се е случило.
    Значи, човек, който се е грижил за детето стои в ареста и го чака огромна присъда.

    В същото време, цялата българска преса потулва случая Петрохан защото е пряко свързан с т.н. модерни политически партии в България.
    Кое е доказано в случая Петрохан - деца, млади момчета, са давани на група от самотни мъже за дълго време. Дори, тези деца не са посещавали училище, което Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Децата не са ходили на училище, а са обикаляли пещерите, ходели са по Мексико и къде ли не!
    Доказано - сектата в Петрохан е изисквала от децата да извършват някакви ритуали, да се обезкосмяват и да извърват полов акт с тях.
    На петроханци никога не е извършвано обвинение, те дори са били дарявани от политици от ПП-ДБ с много пари.
    Да ви ... и държавата.

    Коментиран от #8

    11:49 25.07.2026

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Можел просто да потърси друга приятелка!

    11:52 25.07.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    А с пумата какво става?

    12:07 25.07.2026

  • 7 дядо дръмпир

    0 2 Отговор
    едно време такива като този,маймун са ги използвали да убиват политически затворници.сега вместо да го държат в кауша да гонаправят-гавазин-милиционер и да си решат проблема с недостиг на кадри в милицията!

    12:10 25.07.2026

  • 8 по ботев

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вие нормални ли сте?":

    открай време у нас нормалните смятат за луди,а лудите за нормални!

    12:11 25.07.2026

  • 9 Типична манипулация

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Не знаем нищо с такива подробности за мъжа, проявленията му, детето, майката - "света вода ненапита", биологичният "нехаещ" баща.

    12:14 25.07.2026

  • 10 Ххх

    1 0 Отговор
    Веднага да бъде умъртвен с шутове гнусния мманнгааал

    12:17 25.07.2026

  • 11 правосъдие,

    0 0 Отговор
    та дрънка. Детето живо и здраво, този човек го е отгледал като свое от 3-годишната му възраст, майката го е натирила от къщата, в която той е вложил труд и средства, а после излъга, че й бил отвлякъл детето. Всички видяхме кадрите от видеото във Варна - мъжът вървеше напред, а детето като кученце след него, въпреки че можеше да избяга. Детето го познава добре, обръща се към него с "татко", и не изпитва страх. Този човек е в ареста, а Мавродиев с далаверите за милиони народна пара, пуснат на свобода? Не го разбирам аз това праосъдие.

    Коментиран от #12

    12:19 25.07.2026

  • 12 Типична манипулация

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "правосъдие,":

    Вероятно има кой да прецени, обстоятелствата, които ни се поднасят едностранчио от неизвестен източник!

    12:26 25.07.2026