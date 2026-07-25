Съдът остави в ареста похитителя на 11-годишната Наталия

40-годишният Асен Симеонов от село Константиново остава в ареста, реши състав на Варненския окръжен съд, съобщават от БНТ. Магистратите определиха най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Симеонов е обвинен, че на 30 юни е нахлул в дома на бившата си приятелка, нанесъл ѝ побой и отвлякъл 11-годишната ѝ дъщеря Наталия. След това той се укривал в продължение на 24 дни, като обикалял гористи местности във Варненска и Шуменска област.
Мъжът беше задържан преди два дни в село Овчарово при опит да извърши кражба от местен магазин. Детето беше открито в близост до мястото на задържането и по информация на органите на реда е било в добро физическо и здравословно състояние. По време на съдебното заседание Асен Симеонов заяви, че съжалява за действията си и че през цялото време се е грижил за Наталия.
Съдът мотивира решението си с това, че обвиняемият има множество влезли в сила присъди, няма постоянен адрес и съществува реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Разбрахме, че е отвлякъл 11-годишната, разбрахме, че е в добро здраве, разбрахме, че са го хвнали в едно село, докато са го търсили из горите... Разбрахме за нечувания подвиг на полицаите и спасителите (зер тоя кривогледия дебелак се оказал нещо между Рамбо и Беар Грилс). Само не разбрахме най-важното - защо е отвлякъл 11-годишната? Мотиви, нещо?!?!
А инак си продължавайте да си пишете едно и също, а племето ще кълве, къде ще иде.
Коментиран от #2
11:20 25.07.2026
2 Реалист
До коментар #1 от "Механик":Всъщност изобщо не я е отвлякъл. Момичето само върви с него, той се е грижил за нея 7г,, докато е живял с майка и, а детето се обръща към него с "татко"... Сега ще го отнесе, защото законът е такъв, по закон той не се води баща на момичето, а освен това е криминално проявен.... Майката, естествено, е света вода ненапита, а за биологичния баща на детето нищо не се знае, явно ма него хич не му пука
Коментиран от #9
11:40 25.07.2026
3 Дзак
11:47 25.07.2026
4 Вие нормални ли сте?
Тази "държава" е тотално изперкала. Фактите - детето е тръгнало само с него, детето никога не е тормозено, насилвано, бито или каквото и да е тип насилие над нея. Този човек се е грижил винаги добре за детето.
Точно това казва "Механика" от първия коментар - дайте мотивите. Разкрийте какво точно се е случило.
Значи, човек, който се е грижил за детето стои в ареста и го чака огромна присъда.
В същото време, цялата българска преса потулва случая Петрохан защото е пряко свързан с т.н. модерни политически партии в България.
Кое е доказано в случая Петрохан - деца, млади момчета, са давани на група от самотни мъже за дълго време. Дори, тези деца не са посещавали училище, което Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Децата не са ходили на училище, а са обикаляли пещерите, ходели са по Мексико и къде ли не!
Доказано - сектата в Петрохан е изисквала от децата да извършват някакви ритуали, да се обезкосмяват и да извърват полов акт с тях.
На петроханци никога не е извършвано обвинение, те дори са били дарявани от политици от ПП-ДБ с много пари.
Да ви ... и държавата.
Коментиран от #8
11:49 25.07.2026
5 Анонимен
11:52 25.07.2026
6 Евгени от Алфапласт
12:07 25.07.2026
7 дядо дръмпир
12:10 25.07.2026
8 по ботев
До коментар #4 от "Вие нормални ли сте?":открай време у нас нормалните смятат за луди,а лудите за нормални!
12:11 25.07.2026
9 Типична манипулация
До коментар #2 от "Реалист":Не знаем нищо с такива подробности за мъжа, проявленията му, детето, майката - "света вода ненапита", биологичният "нехаещ" баща.
12:14 25.07.2026
10 Ххх
12:17 25.07.2026
11 правосъдие,
Коментиран от #12
12:19 25.07.2026
12 Типична манипулация
До коментар #11 от "правосъдие,":Вероятно има кой да прецени, обстоятелствата, които ни се поднасят едностранчио от неизвестен източник!
12:26 25.07.2026