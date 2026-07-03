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МВР: По данните ни 11-годишната Наталия не е принуждавана да върви с Асен

МВР: По данните ни 11-годишната Наталия не е принуждавана да върви с Асен

3 Юли, 2026 12:28 894 11

  • наталия асенова-
  • мвр-
  • издирване

Той се е грижил за момичето повече от седем години, тъй като е живял с майката на семейни начала

МВР: По данните ни 11-годишната Наталия не е принуждавана да върви с Асен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 12 сигнала са получени в полицията след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert във връзка с издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Това съобщи на брифинг ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна.

Обиколили сме над 1000 кв. километра, в момента се разширява периметърът на търсенето, допълни ст. комисар Пировски.

Асен Симеонов - мъжът, с когото е детето, е криминално проявен. Той се е грижил за момичето повече от седем години, тъй като е живял с майката на семейни начала. По данните, които полицията има до момента, момичето не е принуждавано да върви с него.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    3 0 Отговор
    естествено, той е готин

    12:29 03.07.2026

  • 2 МВР позор

    7 1 Отговор
    Вързал майката и й счупил ръката иначе не е принуждавана.

    Коментиран от #6

    12:30 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БГ МВР харесва педофила

    5 1 Отговор
    Ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна, много мило и затрогващо подкрепя педофила-рецидивист, отвлякъл малолетно дете.

    12:36 03.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Загубил следата

    0 0 Отговор
    ...и коментара си...
    Защо така бе боклуциии???

    12:47 03.07.2026

  • 9 Това момиче 2 пъти е звъняло

    0 0 Отговор
    на роднина, да му каже да освободи майка му и после да го пита какво е станало. Само по филми и книги ли ги засичат и с предишни разговори каква е била локацията? Нещо не казват.. Или филма си едно, живота друго.

    Коментиран от #11

    12:49 03.07.2026

  • 10 Логика

    1 0 Отговор
    Нали майката твърди, че този Асен е заплашил, че ще я убие, ако момичето не тръгне с него? Това не е ли принуда и то страшна?

    12:58 03.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.