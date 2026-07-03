МВР: По данните ни 11-годишната Наталия не е принуждавана да върви с Асен

Общо 12 сигнала са получени в полицията след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert във връзка с издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Това съобщи на брифинг ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна.

Обиколили сме над 1000 кв. километра, в момента се разширява периметърът на търсенето, допълни ст. комисар Пировски.

Асен Симеонов - мъжът, с когото е детето, е криминално проявен. Той се е грижил за момичето повече от седем години, тъй като е живял с майката на семейни начала. По данните, които полицията има до момента, момичето не е принуждавано да върви с него.