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Отвлякога мъж от паркинг в Дупница, а после го пребиха с гумена палка

Отвлякога мъж от паркинг в Дупница, а после го пребиха с гумена палка

12 Август, 2026 21:01 1 161 17

  • мъж-
  • отвлечен-
  • паркинг-
  • дупница

Случаят е от ранните часове на 10 август

Отвлякога мъж от паркинг в Дупница, а после го пребиха с гумена палка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Кюстендил разследва случай на отвличане и побой над 20-годишен мъж в Дупница. Производството се води от Териториалното отделение в града за противозаконно лишаване от свобода, съобщиха от държавното обвинение.

Случаят е от ранните часове на 10 август. По данни на разследващите около 02:00 часа младият мъж се намирал на паркинг в района на стадион „Бончук“, когато бил отвлечен.

След това той бил отведен до друг паркинг в Дупница, където му бил нанесен побой. Насилието продължило и на друго място - пострадалият бил закаран в къща и държан там против волята му. Според прокуратурата той бил бит и с гумена палка.

При проведените до момента действия по разследването са събрани доказателства за предполагаемото участие на 26-годишния мъж в престъплението.

Наблюдаващият прокурор е привлякъл мъжа като обвиняем и е постановил задържането му за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да поиска от съда постоянен арест за 26-годишния. Разследването по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 5 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме лентите с кръстове и се струпваме пред парламента, където ще ръкомахаме и ще маршируваме.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    Коментиран от #7

    21:05 12.08.2026

  • 2 Иванов

    18 9 Отговор
    Имам чувството че правителството на Радев отвори портал на времето и неусетно се върнахме в мутренските години. То не бяха побои над жени и деца, то не бяха убийства, то не бяха катастрофи с летален край, то не бяха отвличания, то не бяха изнудвания, то не бяха злоупотреби с власт, то не беше чудо.

    Коментиран от #4, #8, #10

    21:11 12.08.2026

  • 3 Добре, че е бил

    9 2 Отговор
    побоя с гумена, а не с кожена палка, че тогава и срам щеше да бере човека...

    21:18 12.08.2026

  • 4 как може да се върнеш

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Иванов":

    някъде от кадето не си излизал никога???

    21:22 12.08.2026

  • 5 Янко

    5 1 Отговор
    Ох дано палката не е била във формата на к...и боя не е бил по г.за.

    21:23 12.08.2026

  • 6 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Добре поне ,че не са го ееебааали с тази гумена палка

    Коментиран от #11

    21:25 12.08.2026

  • 7 1944

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Младите трябва да се научат да бесят такива като теб с пречупени кръстове по клоните с връзки за обувки

    21:27 12.08.2026

  • 8 ахах

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Иванов":

    Страдаш по честния Борисов и ортака му Пеевски или по петроханпедофилите ППДБ само това не разбрахме?

    21:28 12.08.2026

  • 9 Иванов

    6 1 Отговор
    Някога Хенри Форд казал: „Ако бях попитал клиентите какво искат, сигурно щяха да ми отговорят: „По-бърз кон!” Хората не знаят какво искат, докато не им го покажем. Затова никога не разчитам на пазарни проучвания. Нашата цел е да прочетем нещата, които още не са написани.” С което искам да кажа, че хората може би не са знаели, че искат руски фашизъм, преди руските служби да им насочат вниманието. Така беше и с Радев, ако помните. Никой не го знаеше, преди Решетников и Нинова да ни го покажат. Но после всички разбраха, че са искали точно него. И като гледам как се развиват нещата в последно време нещата, тия се канят още много неща да ни показват.
    Нормално, апетитът, дето казват, идва с яденето и си отива с бой през ръцете…

    Коментиран от #12

    21:31 12.08.2026

  • 10 НИЩО МУ НЯМА

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иванов":

    АБСОЛЮТНО
    И ТОВА САМО СТО ДНИ
    А ТЕ..ПРОГРЕСИВНИТЕ ИСКАТ..45години

    21:34 12.08.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    ВАША МИЛОСТ
    ЯВНО ИМА ЛИЧНИ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ,А 🗣

    21:36 12.08.2026

  • 12 А, сега и

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Иванов":

    Йотова, като ни я навлекат за президент. Един Господ, да ни е на помощ.

    21:38 12.08.2026

  • 13 Служил на Родината в БНА

    6 1 Отговор
    Егати

    Значи днес 17-18- годишните се водят ДЕЦА...а само след 2 години стават мъже на 20 без дори да са помирисвали казарма...
    Мисирска му работа..

    21:40 12.08.2026

  • 14 Азис

    1 0 Отговор
    Това с палката е интригуващо!

    21:41 12.08.2026

  • 15 Цвете

    4 0 Отговор
    БАНДИТИТЕ СА СЕ РАЗВИХРИЛИ.В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПОЛИЦИЯТА И ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИХРИ ЯКО И ДА НАЛАГА БОЙ НА ТЕЗИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ,ЯВНО ДРУГ НАЧИН НЯМА. НАУЧАВА ОБЩЕСТВОТО СЛЕД ПОРЕДНИЯ СЛУЧАЙ НА АГРЕСИЯ ,КОЯТО ВЕЧЕ СТАВА ЕЖЕДНЕВНО. ПЪЛНЕТЕ ЗАТВОРИТЕ.

    21:46 12.08.2026

  • 16 Цвете

    1 0 Отговор
    БАНДИТИТЕ СА СЕ РАЗВИХРИЛИ.В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПОЛИЦИЯТА И ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИХРИ ЯКО И ДА НАЛАГА БОЙ НА ТЕЗИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ,ЯВНО ДРУГ НАЧИН НЯМА. НАУЧАВА ОБЩЕСТВОТО СЛЕД ПОРЕДНИЯ СЛУЧАЙ НА АГРЕСИЯ ,КОЯТО ВЕЧЕ СТАВА ЕЖЕДНЕВНО. ПЪЛНЕТЕ ЗАТВОРИТЕ.

    21:52 12.08.2026

  • 17 Мурзилко

    1 0 Отговор
    Колко прогресивно българско

    21:54 12.08.2026