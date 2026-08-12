Отвлякога мъж от паркинг в Дупница, а после го пребиха с гумена палка

Районната прокуратура в Кюстендил разследва случай на отвличане и побой над 20-годишен мъж в Дупница. Производството се води от Териториалното отделение в града за противозаконно лишаване от свобода, съобщиха от държавното обвинение.
Случаят е от ранните часове на 10 август. По данни на разследващите около 02:00 часа младият мъж се намирал на паркинг в района на стадион „Бончук“, когато бил отвлечен.
След това той бил отведен до друг паркинг в Дупница, където му бил нанесен побой. Насилието продължило и на друго място - пострадалият бил закаран в къща и държан там против волята му. Според прокуратурата той бил бит и с гумена палка.
При проведените до момента действия по разследването са събрани доказателства за предполагаемото участие на 26-годишния мъж в престъплението.
Наблюдаващият прокурор е привлякъл мъжа като обвиняем и е постановил задържането му за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да поиска от съда постоянен арест за 26-годишния. Разследването по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
Коментиран от #7
21:05 12.08.2026
2 Иванов
Коментиран от #4, #8, #10
21:11 12.08.2026
3 Добре, че е бил
21:18 12.08.2026
4 как може да се върнеш
До коментар #2 от "Иванов":някъде от кадето не си излизал никога???
21:22 12.08.2026
5 Янко
21:23 12.08.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #11
21:25 12.08.2026
7 1944
До коментар #1 от "1488":Младите трябва да се научат да бесят такива като теб с пречупени кръстове по клоните с връзки за обувки
21:27 12.08.2026
8 ахах
До коментар #2 от "Иванов":Страдаш по честния Борисов и ортака му Пеевски или по петроханпедофилите ППДБ само това не разбрахме?
21:28 12.08.2026
9 Иванов
Нормално, апетитът, дето казват, идва с яденето и си отива с бой през ръцете…
Коментиран от #12
21:31 12.08.2026
10 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "Иванов":АБСОЛЮТНО
И ТОВА САМО СТО ДНИ
А ТЕ..ПРОГРЕСИВНИТЕ ИСКАТ..45години
21:34 12.08.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #6 от "Сатана Z":ВАША МИЛОСТ
ЯВНО ИМА ЛИЧНИ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ,А 🗣
21:36 12.08.2026
12 А, сега и
До коментар #9 от "Иванов":Йотова, като ни я навлекат за президент. Един Господ, да ни е на помощ.
21:38 12.08.2026
13 Служил на Родината в БНА
Значи днес 17-18- годишните се водят ДЕЦА...а само след 2 години стават мъже на 20 без дори да са помирисвали казарма...
Мисирска му работа..
21:40 12.08.2026
14 Азис
21:41 12.08.2026
15 Цвете
21:46 12.08.2026
16 Цвете
21:52 12.08.2026
17 Мурзилко
21:54 12.08.2026