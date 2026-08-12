Отвлякога мъж от паркинг в Дупница, а после го пребиха с гумена палка

Районната прокуратура в Кюстендил разследва случай на отвличане и побой над 20-годишен мъж в Дупница. Производството се води от Териториалното отделение в града за противозаконно лишаване от свобода, съобщиха от държавното обвинение.

Случаят е от ранните часове на 10 август. По данни на разследващите около 02:00 часа младият мъж се намирал на паркинг в района на стадион „Бончук“, когато бил отвлечен.

След това той бил отведен до друг паркинг в Дупница, където му бил нанесен побой. Насилието продължило и на друго място - пострадалият бил закаран в къща и държан там против волята му. Според прокуратурата той бил бит и с гумена палка.

При проведените до момента действия по разследването са събрани доказателства за предполагаемото участие на 26-годишния мъж в престъплението.

Наблюдаващият прокурор е привлякъл мъжа като обвиняем и е постановил задържането му за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да поиска от съда постоянен арест за 26-годишния. Разследването по случая продължава.