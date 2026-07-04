Мъжът, издирван с 11-годишната Наталия, има опит в оцеляването в труден терен

Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, като до момента няма нови следи нито от момичето, нито от 40-годишния мъж, с когото се предполага, че е тя. Въпреки денонощните усилия на полицията и доброволците, резултат от акцията все още няма, предаде NOVA.
В село Синдел е обособен сборен пункт, където полицаите разпределят доброволците и координират действията им.
По информация на директора на полицията, 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се крие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото. Според експертите, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим. В този случай обаче той е придружен от малко дете.
Кметът на село Синдел, Пламен Лазаров, разказа за мащаба на вчерашната акция. „Проверяваха се изоставени къщи, проверяваха се изоставени сгради, обходи се целият терен около селото и в другите села. Имаше КПП-та, проверяваше се всяка кола на вход и на изход“, обясни той. Въпреки отварянето на багажниците и детайлните проверки на всеки преминаващ автомобил, следа не е открита.
Лазаров уточни, че днес акцията ще продължи с обход на същите терени. В района има изоставени къщи, пещери и заслони, които могат да послужат за укритие. Кметът коментира и сигналите, подадени към полицията: „Сигурен човек е подал първия сигнал – човек, който работи на гарата, така че напълно му вярваме. Другият сигнал, който е по-истински, е от машиниста, който ги е видял да се движат по жп линията“.
Подателят на първия сигнал е описал мъжа като по-брадясал, отколкото е на снимките, разпространени от полицията. Според него детето е вървяло с мъжа на разстояние от два-три метра, напълно доброволно и без видими следи от насилие.
Кметът Лазаров отправи важен призив към всички граждани, които забележат издирваните лица: „Ако някой забележи двамата издирвани, просто да сигнализира първо на 112, а да не прави опит да се свързва с близките“. Този призив идва в отговор на множеството сигнали, които хората първо са подавали до семейството, а едва след това до органите на реда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на труден терен
08:29 04.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А50
08:30 04.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 к0к0рч0 💋🍌
лелката не стаа 👎
08:30 04.07.2026
7 Механик
Е сега и тоя имал опит. Даже с е бил крил от полицията и тя не могла да го намери. Па тя тая полиция и прокурорския син не можа да намери, а он си ходеше по кръчми и прочее.
Коментиран от #17
08:34 04.07.2026
8 Данакоплатец
08:37 04.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Петрун Малиновски
Коментиран от #12, #32
08:43 04.07.2026
11 1488
туй 3то класник ли го е писал ??
Коментиран от #16, #19
08:43 04.07.2026
12 Механик
До коментар #10 от "Петрун Малиновски":Тоя е на 40. бе. Само е роден в последните години на соца. Живял е и е възпитаван в демокрацията.
Боже, колко си прозрачен и слаботоков!!!
Коментиран от #24
08:45 04.07.2026
13 Защо ни занимавате С Глупости !
Психиатрии ?
В тази Държава ?
08:45 04.07.2026
14 На мен ли тъй ми се струва?!
Струва ми се-ще да е минал през ,,стъргата" на ,,Ламата"-Калушев...?!
08:47 04.07.2026
15 Като са разрешени разводите и самотни
08:47 04.07.2026
16 Механик
До коментар #11 от "1488":Редакцията се състои само от един човек. Денем-нощем все е той. Няма значение псевдонима, все е тоя дето се пише Милен.
Редакцията е бедна. Собствениците не дават пари. Една опушена с тая, един мърляв вентилатор, една маса с един стар компютър. Е това им е целия антураж.
Влез в положението на човека! Който и да е, дори да е интелигентен ще се превърне в мръсно и ненужно парче плат (умишлено не пиша думата, че много трият)
08:48 04.07.2026
17 Църна маца
До коментар #7 от "Механик":И мен ме диреха повече от месец ...
08:51 04.07.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
08:51 04.07.2026
19 от ИИ
До коментар #11 от "1488":толкоз
08:54 04.07.2026
20 Този може да оцелява
Само с един два дрона нестава да се открие от въдуха трябва стотина дрона да правят хореография във въздуха
Коментиран от #22, #27
08:59 04.07.2026
21 Мера според мера
Нощ нощувам пътища незмайни
Яворов
09:00 04.07.2026
22 И откъде ,,стотина дрона"...?!
До коментар #20 от "Този може да оцелява":Много надценяваш армията ни...?!
09:01 04.07.2026
23 И с какво?!
09:02 04.07.2026
24 Петрун Малиновски
До коментар #12 от "Механик":Това му е достатъчно Кремиковци замърсявания и храна не по стандарт кой знае какво го е увредило от малък
09:03 04.07.2026
25 Aлфа Bълкът
09:05 04.07.2026
26 Здрасти
До коментар #5 от "Вижте снимката":Същото е като на Мирчев. С един пръст по-високо
09:07 04.07.2026
27 Сашко Беъргрилса
До коментар #20 от "Този може да оцелява":Ти ще кажеш бе!
09:11 04.07.2026
28 Човека може да е педофил
09:17 04.07.2026
29 Бахтимир
09:28 04.07.2026
30 ТАЗИ
Коментиран от #33
09:36 04.07.2026
31 Тъй ли
Днес има камери навсякъде, сателитен контрол, ИИ разпознава лица, образи, силуети и дори специфични модели на походка. Има термо заснемане на труднодостъпни територии.
И пак се изплъзват. За ставите по граничната полоса са разрушени и в тях няма никой да пази и обхожда районите.
09:40 04.07.2026
32 Тъй ли
До коментар #10 от "Петрун Малиновски":У вас, в Мъглиж, само расови арийци се раждат.
09:43 04.07.2026
33 А искаш ли да си...
До коментар #30 от "ТАЗИ":...на мястото на тази...,,лелка"...?!
Имайте малко уважение към отвлеченото момиче,моля...!
Всъщност кой знае с какъв ли ,,крокодил" спиш...?!
09:43 04.07.2026