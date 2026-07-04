Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Мъжът, издирван с 11-годишната Наталия, има опит в оцеляването в труден терен

Мъжът, издирван с 11-годишната Наталия, има опит в оцеляването в труден терен

4 Юли, 2026 08:25 1 286 33

  • наталия асенова-
  • синдел-
  • пламен лазаров-
  • издирване

Подателят на първия сигнал е описал мъжа като по-брадясал, отколкото е на снимките, разпространени от полицията

Мъжът, издирван с 11-годишната Наталия, има опит в оцеляването в труден терен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, като до момента няма нови следи нито от момичето, нито от 40-годишния мъж, с когото се предполага, че е тя. Въпреки денонощните усилия на полицията и доброволците, резултат от акцията все още няма, предаде NOVA.

В село Синдел е обособен сборен пункт, където полицаите разпределят доброволците и координират действията им.

По информация на директора на полицията, 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се крие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото. Според експертите, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим. В този случай обаче той е придружен от малко дете.

Кметът на село Синдел, Пламен Лазаров, разказа за мащаба на вчерашната акция. „Проверяваха се изоставени къщи, проверяваха се изоставени сгради, обходи се целият терен около селото и в другите села. Имаше КПП-та, проверяваше се всяка кола на вход и на изход“, обясни той. Въпреки отварянето на багажниците и детайлните проверки на всеки преминаващ автомобил, следа не е открита.

Лазаров уточни, че днес акцията ще продължи с обход на същите терени. В района има изоставени къщи, пещери и заслони, които могат да послужат за укритие. Кметът коментира и сигналите, подадени към полицията: „Сигурен човек е подал първия сигнал – човек, който работи на гарата, така че напълно му вярваме. Другият сигнал, който е по-истински, е от машиниста, който ги е видял да се движат по жп линията“.

Подателят на първия сигнал е описал мъжа като по-брадясал, отколкото е на снимките, разпространени от полицията. Според него детето е вървяло с мъжа на разстояние от два-три метра, напълно доброволно и без видими следи от насилие.

Кметът Лазаров отправи важен призив към всички граждани, които забележат издирваните лица: „Ако някой забележи двамата издирвани, просто да сигнализира първо на 112, а да не прави опит да се свързва с близките“. Този призив идва в отговор на множеството сигнали, които хората първо са подавали до семейството, а едва след това до органите на реда.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на труден терен

    6 3 Отговор
    трябва и опит в кама-сутра

    08:29 04.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А50

    14 2 Отговор
    За какво е издирван и как така е придружаван от дете. Негово ли е, отвлечено ли е или го възпитава като пепеиските петроханци.

    08:30 04.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 к0к0рч0 💋🍌

    5 3 Отговор
    сладур 💋
    лелката не стаа 👎

    08:30 04.07.2026

  • 7 Механик

    20 0 Отговор
    Бааа, тая България се напълни с рамбовци възпитаници на Беар Грилс, бе? Имаше един "легионер" къде се кри по планините няколко месеца, а после се оказа, че бил в съседната къща. Имаше един друг, той и той беше спец по оцеляване. И той обикаля балкана и го търсиха с въртолети и кобри. Един избяга от панделата и го търсиха няколко месеца. И той се о каза спец.
    Е сега и тоя имал опит. Даже с е бил крил от полицията и тя не могла да го намери. Па тя тая полиция и прокурорския син не можа да намери, а он си ходеше по кръчми и прочее.

    Коментиран от #17

    08:34 04.07.2026

  • 8 Данакоплатец

    13 0 Отговор
    Българският Рамбо се подиграва с онези с по 3К заплати, а те дори си го признават, като извинение.

    08:37 04.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Петрун Малиновски

    5 14 Отговор
    Държава от психично болни олигофрени родени през соца от рускиня и тси ганин .

    Коментиран от #12, #32

    08:43 04.07.2026

  • 11 1488

    14 0 Отговор
    "Сигурен човек е подал първия сигнал – човек, който работи на гарата, така че напълно му вярваме. Другият сигнал, който е по-истински, е от машиниста."

    туй 3то класник ли го е писал ??

    Коментиран от #16, #19

    08:43 04.07.2026

  • 12 Механик

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Петрун Малиновски":

    Тоя е на 40. бе. Само е роден в последните години на соца. Живял е и е възпитаван в демокрацията.
    Боже, колко си прозрачен и слаботоков!!!

    Коментиран от #24

    08:45 04.07.2026

  • 13 Защо ни занимавате С Глупости !

    7 0 Отговор
    Няма Ли ?

    Психиатрии ?

    В тази Държава ?

    08:45 04.07.2026

  • 14 На мен ли тъй ми се струва?!

    9 1 Отговор
    На тоя като му гледам физиономията-жив ,,Петроханец...!
    Струва ми се-ще да е минал през ,,стъргата" на ,,Ламата"-Калушев...?!

    08:47 04.07.2026

  • 15 Като са разрешени разводите и самотни

    8 0 Отговор
    Майки живеят с пастроци и самотни жени с деца получават по ниско заплащане и търсят с някой да живеят за да оцелеят

    08:47 04.07.2026

  • 16 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Редакцията се състои само от един човек. Денем-нощем все е той. Няма значение псевдонима, все е тоя дето се пише Милен.
    Редакцията е бедна. Собствениците не дават пари. Една опушена с тая, един мърляв вентилатор, една маса с един стар компютър. Е това им е целия антураж.
    Влез в положението на човека! Който и да е, дори да е интелигентен ще се превърне в мръсно и ненужно парче плат (умишлено не пиша думата, че много трият)

    08:48 04.07.2026

  • 17 Църна маца

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    И мен ме диреха повече от месец ...

    08:51 04.07.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    А има ли опит в содомизирането на малки овчици?🐑🌈🥳😪🖕

    08:51 04.07.2026

  • 19 от ИИ

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    толкоз

    08:54 04.07.2026

  • 20 Този може да оцелява

    3 1 Отговор
    Ама детето не може да оцелява
    Само с един два дрона нестава да се открие от въдуха трябва стотина дрона да правят хореография във въздуха

    Коментиран от #22, #27

    08:59 04.07.2026

  • 21 Мера според мера

    2 1 Отговор
    Ден денувам кътища незнайни
    Нощ нощувам пътища незмайни
    Яворов

    09:00 04.07.2026

  • 22 И откъде ,,стотина дрона"...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Този може да оцелява":

    Много надценяваш армията ни...?!

    09:01 04.07.2026

  • 23 И с какво?!

    5 0 Отговор
    Ли се хранят,вече шести ден...

    09:02 04.07.2026

  • 24 Петрун Малиновски

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Това му е достатъчно Кремиковци замърсявания и храна не по стандарт кой знае какво го е увредило от малък

    09:03 04.07.2026

  • 25 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    Айде новият Росен Ангелов, Рамбо пасти да яде. Как се оцелява с 11г дете дето го мъкнеш като куфар?

    09:05 04.07.2026

  • 26 Здрасти

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вижте снимката":

    Същото е като на Мирчев. С един пръст по-високо

    09:07 04.07.2026

  • 27 Сашко Беъргрилса

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Този може да оцелява":

    Ти ще кажеш бе!

    09:11 04.07.2026

  • 28 Човека може да е педофил

    3 0 Отговор
    И да е зарязал майката

    09:17 04.07.2026

  • 29 Бахтимир

    1 1 Отговор
    Изял я е. А като гледам има запаси поне и зимата да изкара.

    09:28 04.07.2026

  • 30 ТАЗИ

    2 2 Отговор
    11 ГОДШНА НАТАЛИЯ ..................,ПРИЛИЧА НА 5О.ГОДИШНА ЛЕЛКА ................... ФАКТ !

    Коментиран от #33

    09:36 04.07.2026

  • 31 Тъй ли

    2 0 Отговор
    Едно време ги намираха с едно куче, надушило следата.
    Днес има камери навсякъде, сателитен контрол, ИИ разпознава лица, образи, силуети и дори специфични модели на походка. Има термо заснемане на труднодостъпни територии.
    И пак се изплъзват. За ставите по граничната полоса са разрушени и в тях няма никой да пази и обхожда районите.

    09:40 04.07.2026

  • 32 Тъй ли

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Петрун Малиновски":

    У вас, в Мъглиж, само расови арийци се раждат.

    09:43 04.07.2026

  • 33 А искаш ли да си...

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "ТАЗИ":

    ...на мястото на тази...,,лелка"...?!
    Имайте малко уважение към отвлеченото момиче,моля...!
    Всъщност кой знае с какъв ли ,,крокодил" спиш...?!

    09:43 04.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове