Заклаха българка в игрална зала в Германия

35-годишна българска гражданка бе убита при нападение с нож в германския град Нюрнберг. Полицията закопча на мястото на престъплението 45-годишен ирански гражданин. Германските власти разследват случая като убийство.
Инцидентът става в неделя около 11,15 часа в игрална зала на улица „Есенвайнщрасе“ в квартал Тафелхоф. Сигнал за яростен конфликт между мъж и жена вдига полицията на крак. Пристигналите на място екипи заварват въоръжения с нож 45-годишен мъж. Той е обезвреден светкавично и арестуван на място. Жертвата е работела като служителка в обекта, а нападателят е бил посетител.
Минути по-късно полицаите откриват тежко ранената българка вътре в залата. Медиците започват незабавна реанимация в опит да изтръгнат жената от смъртта. Травмите обаче се оказват фатални. Тя е починала на място вследствие на нанесените прободни рани. „Смъртта е настъпила в резултат на нараняванията с нож“, потвърждава по-късно и извършената аутопсия, позовавайки се на информация от Полицейското управление на Средна Франкония.
Разследването се води от отдел „Убийства“ към криминалната полиция в Нюрнберг под надзора на прокуратурата в Нюрнберг-Фюрт. Към момента не е ясно дали жертвата и нападателят са се познавали предварително. Мотивът за кървавата баня остава пълна мистерия. Срещу 45-годишния иранец вече е поискан постоянен арест. Разследващите продължават да разпитват свидетели за изясняване на всички обстоятелства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
припознал я иранеца
Коментиран от #15
16:17 22.07.2026
2 Радев
Коментиран от #13, #25
16:18 22.07.2026
3 честен ционист
Коментиран от #36
16:19 22.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Долна професия
Жррица да беше удоволствие да носи жива щеше да
Коментиран от #27
16:19 22.07.2026
6 РЕАЛИСТ
16:19 22.07.2026
7 Мдаа
Почивайте в мир.
Коментиран от #28
16:19 22.07.2026
8 Вероятно
16:20 22.07.2026
9 Историк
16:23 22.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Меркел!
16:26 22.07.2026
12 Ето Срещу Кой Са !
Очаквайте !
Нови !
Вести !
16:26 22.07.2026
13 По-скоро е съвсем друго
До коментар #2 от "Радев":Поредният "борец за права и свободи в Иран против "чалмите" ", който е приет в Германия.
16:28 22.07.2026
14 Механик
Иска ми се да можех да го кажа! Но как да излъжа толкова много пъти в едно изречение? Та това дори дойчевеле не го може.
Коментиран от #20
16:29 22.07.2026
15 Тях !
До коментар #1 от "1488":Много Много !
Не Ги !
Интересува !
Така Че !
По - Добре !
Не се Замесвай !
Коментиран от #16
16:29 22.07.2026
16 Те Са Като БКП !
До коментар #15 от "Тях !":Щом Си Решат Нещо !
Край !
Радев !
Е Същия !
16:31 22.07.2026
17 Онаа
16:32 22.07.2026
18 Само питам
16:34 22.07.2026
19 Хмм
16:35 22.07.2026
20 Електрическите коли
До коментар #14 от "Механик":са на китайците вече. Евентуално теслата на елончо да конкурира по-премиум сегмента но до там. Останалите ще свършат като нокиа когато електрификацията завърши.
16:36 22.07.2026
21 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #23
16:40 22.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путлер
До коментар #21 от "Истинско обещание 🇮🇷":на тая дето ти е родила да се изплюя в ауспуха.
Коментиран от #33, #34
16:51 22.07.2026
24 Ислямик републик оф Иран
16:52 22.07.2026
25 Не се знае
До коментар #2 от "Радев":Но ти внимавай да не изгубиш равновесие...
16:53 22.07.2026
26 Тошо
16:55 22.07.2026
27 Нали Корана
До коментар #5 от "Долна професия":Забранява хазарта, какво търси тоя в игрална зала
Коментиран от #31, #32
16:57 22.07.2026
28 Посмали, джанго
До коментар #7 от "Мдаа":Българският паспорт не те прави българин!
17:00 22.07.2026
29 а после мишоците ще се опитват да
сащ цистерните
17:00 22.07.2026
30 Истината
17:04 22.07.2026
31 Милен
До коментар #27 от "Нали Корана":Ами най-вероятно е избягал от репресивния режим на аятоласите. Затуй си позволява туй дето там няма да може.
17:06 22.07.2026
32 незнайко
До коментар #27 от "Нали Корана":Много просто, нали в неговата страна няма игрални зали искал е да види какво е това ЧУДО !!!
17:08 22.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Истинско обещание 🇮🇷
До коментар #23 от "Путлер":Аз да се изплюя в а,спу,ха на неизвестния ти баща и оная дето те е из,ср,ала Бо,кл,ук отре,пан
17:18 22.07.2026
35 Алооууу
17:18 22.07.2026
36 хмм
До коментар #3 от "честен ционист":и копейките все още ги защитават, дори оня плешивия ходи да погребва аятулата... позор
17:19 22.07.2026
37 Шерлок Холмс
Жена в игрална зала. Две напълно несъвместими неща. Какво ли е търсила там? Мистерията на века!
Коментиран от #39
17:23 22.07.2026
38 Цвете
17:31 22.07.2026
39 Фрау Виш
До коментар #37 от "Шерлок Холмс":Неделя в 11 ч тва е някое типико, което то не е точно игрална зала. При нас някога бяха пунктове Еврофутбол.
17:34 22.07.2026
40 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
17:43 22.07.2026