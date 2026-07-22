Новини
Крими »
Заклаха българка в игрална зала в Германия

Заклаха българка в игрална зала в Германия

22 Юли, 2026 16:16 3 152 40

  • игрална зала-
  • българка-
  • нюрнберг

Задържан е 45-годишен ирански гражданин

Заклаха българка в игрална зала в Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

35-годишна българска гражданка бе убита при нападение с нож в германския град Нюрнберг. Полицията закопча на мястото на престъплението 45-годишен ирански гражданин. Германските власти разследват случая като убийство.

Инцидентът става в неделя около 11,15 часа в игрална зала на улица „Есенвайнщрасе“ в квартал Тафелхоф. Сигнал за яростен конфликт между мъж и жена вдига полицията на крак. Пристигналите на място екипи заварват въоръжения с нож 45-годишен мъж. Той е обезвреден светкавично и арестуван на място. Жертвата е работела като служителка в обекта, а нападателят е бил посетител.

Минути по-късно полицаите откриват тежко ранената българка вътре в залата. Медиците започват незабавна реанимация в опит да изтръгнат жената от смъртта. Травмите обаче се оказват фатални. Тя е починала на място вследствие на нанесените прободни рани. „Смъртта е настъпила в резултат на нараняванията с нож“, потвърждава по-късно и извършената аутопсия, позовавайки се на информация от Полицейското управление на Средна Франкония.

Разследването се води от отдел „Убийства“ към криминалната полиция в Нюрнберг под надзора на прокуратурата в Нюрнберг-Фюрт. Към момента не е ясно дали жертвата и нападателят са се познавали предварително. Мотивът за кървавата баня остава пълна мистерия. Срещу 45-годишния иранец вече е поискан постоянен арест. Разследващите продължават да разпитват свидетели за изясняване на всички обстоятелства.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 19 Отговор
    то па една бьлгарка
    припознал я иранеца

    Коментиран от #15

    16:17 22.07.2026

  • 2 Радев

    31 13 Отговор
    Дали не е атентат заради самолетите цистерни на САЩ ?

    Коментиран от #13, #25

    16:18 22.07.2026

  • 3 честен ционист

    29 27 Отговор
    Иранците не чакаха дълго преди да отговорят на шикалкавенето.

    Коментиран от #36

    16:19 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Долна професия

    11 13 Отговор
    В казината къде хората си губят спестяванията

    Жррица да беше удоволствие да носи жива щеше да

    Коментиран от #27

    16:19 22.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    12 5 Отговор
    На Рuff вече игрална зала ли се вика?

    16:19 22.07.2026

  • 7 Мдаа

    36 3 Отговор
    Българите по света сме по зле от гастарбайтери, колят, хвърлят от влакове.
    Почивайте в мир.

    Коментиран от #28

    16:19 22.07.2026

  • 8 Вероятно

    11 4 Отговор
    "решение" на лични конфликти .

    16:20 22.07.2026

  • 9 Историк

    33 3 Отговор
    Да продължават да вкарват още боклук!

    16:23 22.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Меркел!

    26 2 Отговор
    Моля,моля...,нЕма ми закопчавате моите ,,инженери" и ,,доктори"...!

    16:26 22.07.2026

  • 12 Ето Срещу Кой Са !

    6 13 Отговор
    Американските Самолети !

    Очаквайте !

    Нови !

    Вести !

    16:26 22.07.2026

  • 13 По-скоро е съвсем друго

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Поредният "борец за права и свободи в Иран против "чалмите" ", който е приет в Германия.

    16:28 22.07.2026

  • 14 Механик

    26 3 Отговор
    Добре де. А кажете какво да каже човек в тоя случай? Знам че политическата коретност изисква да кажа,. че в Германия всичко е наред, че фолксваген отваря нови заводи, където милионите меркелски инженери да творят милиарди електрически коли, който ще се движат с безкрайната енергия на ВЕИ-тата...
    Иска ми се да можех да го кажа! Но как да излъжа толкова много пъти в едно изречение? Та това дори дойчевеле не го може.

    Коментиран от #20

    16:29 22.07.2026

  • 15 Тях !

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Много Много !

    Не Ги !

    Интересува !

    Така Че !

    По - Добре !

    Не се Замесвай !

    Коментиран от #16

    16:29 22.07.2026

  • 16 Те Са Като БКП !

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Тях !":

    Щом Си Решат Нещо !

    Край !

    Радев !

    Е Същия !

    16:31 22.07.2026

  • 17 Онаа

    7 6 Отговор
    "наща" сигурно го е изпържила с пари.

    16:32 22.07.2026

  • 18 Само питам

    16 2 Отговор
    А яловата баба Меркел кога?

    16:34 22.07.2026

  • 19 Хмм

    21 2 Отговор
    иранец убива българка, символично на фона на днешното решение за американските самолети

    16:35 22.07.2026

  • 20 Електрическите коли

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    са на китайците вече. Евентуално теслата на елончо да конкурира по-премиум сегмента но до там. Останалите ще свършат като нокиа когато електрификацията завърши.

    16:36 22.07.2026

  • 21 Истинско обещание 🇮🇷

    11 13 Отговор
    Ганка си е въобразила че това е български мъж смазан от системата и НПО Тата и най вече еврейската държавна машина и че ще се дърво на всеки срещнат и само щото е жена всичко и е позволено . БРАВО НА ИРАНЕЦА ,,ВЗЕМИ ТОЯ НОЖ БО,К,ЛУК . ще ми бачка в казино мъ, рша деградирала

    Коментиран от #23

    16:40 22.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путлер

    11 7 Отговор

    До коментар #21 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    на тая дето ти е родила да се изплюя в ауспуха.

    Коментиран от #33, #34

    16:51 22.07.2026

  • 24 Ислямик републик оф Иран

    17 1 Отговор
    Здравейте, не се сърдете, но тепърва ще берете гювеча, не е като да нямахте избор.

    16:52 22.07.2026

  • 25 Не се знае

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Но ти внимавай да не изгубиш равновесие...

    16:53 22.07.2026

  • 26 Тошо

    11 3 Отговор
    А днешните малоумници в НС вдигат ръчички и гласуват "за" американските авиони.Ами иранците с ракетите ? Какво правим тогава ?

    16:55 22.07.2026

  • 27 Нали Корана

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Долна професия":

    Забранява хазарта, какво търси тоя в игрална зала

    Коментиран от #31, #32

    16:57 22.07.2026

  • 28 Посмали, джанго

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Българският паспорт не те прави българин!

    17:00 22.07.2026

  • 29 а после мишоците ще се опитват да

    6 4 Отговор
    ни убеждават че иран не смеели да ни нападнат зарди
    сащ цистерните

    17:00 22.07.2026

  • 30 Истината

    4 6 Отговор
    С такъв братски народ, както някои се изразяват за иранците, врагове не ни трябват.

    17:04 22.07.2026

  • 31 Милен

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Нали Корана":

    Ами най-вероятно е избягал от репресивния режим на аятоласите. Затуй си позволява туй дето там няма да може.

    17:06 22.07.2026

  • 32 незнайко

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Нали Корана":

    Много просто, нали в неговата страна няма игрални зали искал е да види какво е това ЧУДО !!!

    17:08 22.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Истинско обещание 🇮🇷

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Путлер":

    Аз да се изплюя в а,спу,ха на неизвестния ти баща и оная дето те е из,ср,ала Бо,кл,ук отре,пан

    17:18 22.07.2026

  • 35 Алооууу

    6 1 Отговор
    Двамата са се познавали предварително??????

    17:18 22.07.2026

  • 36 хмм

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    и копейките все още ги защитават, дори оня плешивия ходи да погребва аятулата... позор

    17:19 22.07.2026

  • 37 Шерлок Холмс

    3 3 Отговор
    "Мотивът за кървавата баня остава пълна мистерия. "
    Жена в игрална зала. Две напълно несъвместими неща. Какво ли е търсила там? Мистерията на века!

    Коментиран от #39

    17:23 22.07.2026

  • 38 Цвете

    3 2 Отговор
    ТОЗИ СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕКЗЕКУТИРАН.ТОВА СА ПО ТЕХНИТЕ ЗАКОНИ.СМЪРТ ЗА СМЪРТ. МАСА ИНАКОМИСЛЕЩИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ОТ АРАБСКИЯТ СВЯТ, ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ ПО МЕСТАТА СИ. ТЕ СА МЪРЗЕЛИВИ И НЕПРЕКЪСНАТО НАЛИТАТ НА БОЙ.ЕВРОПА НЯМА ПОЛЗА ОТ ПАРАЗИТИ.МНОГО ДЕЦА РАЖДАТ И ЖИВЕЯТ ОТ ПОМОЩИТЕ ,КОЯТО ДЪРЖАВАТА ИМ ДАВА НЕПРЕКЪСНАТО ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. НО ТЕ СА НЕБЛАГОДАРНИ .НЯМАТ МЯСТО В ЕВРОПА. ТЪЖНО Е ЗА ПОГУБЕНИЯТ ЖИВОТ НА ЖЕНАТА, МЛАДА ,РАБОТЕЩА .

    17:31 22.07.2026

  • 39 Фрау Виш

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Шерлок Холмс":

    Неделя в 11 ч тва е някое типико, което то не е точно игрална зала. При нас някога бяха пунктове Еврофутбол.

    17:34 22.07.2026

  • 40 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    0 0 Отговор
    МНОУсиПРОСТАмаОВЦАгрозна.

    17:43 22.07.2026