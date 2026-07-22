Заклаха българка в игрална зала в Германия

35-годишна българска гражданка бе убита при нападение с нож в германския град Нюрнберг. Полицията закопча на мястото на престъплението 45-годишен ирански гражданин. Германските власти разследват случая като убийство.

Инцидентът става в неделя около 11,15 часа в игрална зала на улица „Есенвайнщрасе“ в квартал Тафелхоф. Сигнал за яростен конфликт между мъж и жена вдига полицията на крак. Пристигналите на място екипи заварват въоръжения с нож 45-годишен мъж. Той е обезвреден светкавично и арестуван на място. Жертвата е работела като служителка в обекта, а нападателят е бил посетител.

Минути по-късно полицаите откриват тежко ранената българка вътре в залата. Медиците започват незабавна реанимация в опит да изтръгнат жената от смъртта. Травмите обаче се оказват фатални. Тя е починала на място вследствие на нанесените прободни рани. „Смъртта е настъпила в резултат на нараняванията с нож“, потвърждава по-късно и извършената аутопсия, позовавайки се на информация от Полицейското управление на Средна Франкония.

Разследването се води от отдел „Убийства“ към криминалната полиция в Нюрнберг под надзора на прокуратурата в Нюрнберг-Фюрт. Към момента не е ясно дали жертвата и нападателят са се познавали предварително. Мотивът за кървавата баня остава пълна мистерия. Срещу 45-годишния иранец вече е поискан постоянен арест. Разследващите продължават да разпитват свидетели за изясняване на всички обстоятелства.