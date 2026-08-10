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България и Турция обединяват сили срещу банди от ново поколение

България и Турция обединяват сили срещу банди от ново поколение

10 Август, 2026 11:17 1 601 25

  • турция-
  • българия-
  • мустафа чифтчи-
  • иван демерджиев-
  • посещение

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи ще започне посещението си в България със среща с българския си колега Демерджиев

България и Турция обединяват сили срещу банди от ново поколение - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи ще проведе серия от официални срещи по време на посещението си в България, което започва на 11 август. Той ще се срещне с българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. След срещата си двамата министри ще направят съвместно изявление за пресата, в което ще подчертаят решимостта си да се борят с организираните престъпни групи от ново поколение.

Разговорите ще се фокусират върху засилване на сътрудничеството между двете страни в борбата срещу нововъзникващите престъпни мрежи, които представляват заплаха за сигурността в Турция и на Балканите, по-специално срещу организираните престъпни групи.

Двете страни ще обсъдят и мерки за улесняване на преминаването на границите по време на увеличения трафик, наблюдаван на граничните контролно-пропускателни пунктове през летните месеци, както и стъпки, насочени към по-бърз и ефективен автомобилен товарен транспорт.

След срещата на официална церемония ще бъде подписан меморандум за разбирателство, насочен към по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между Турция и България.

Като част от официалното си посещение в България, министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи ще посети и Главното мюфтийство на България. Министър Чифтчи ще се срещне с Главния мюфтия д-р Ахмед Хасанов, за да обменят мнения по въпроси, отнасящи се до мюсюлманската общност, живееща в България. Министър Чифтчи ще посети и посолството на Република Турция в София.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много странно

    17 6 Отговор
    Тоя фатмака всяка седмица прай срещи с тюркие и после винаги сме на големи загуби

    11:21 10.08.2026

  • 2 Турция

    17 3 Отговор
    90 милиона , България пет , какво ще обединяват ?

    Коментиран от #21

    11:21 10.08.2026

  • 3 Яко обединяване

    15 3 Отговор
    С "братска Турция" тече по всички възможни направления пичове

    11:28 10.08.2026

  • 4 Срещу Боташа ли ва

    12 3 Отговор
    Ми те ни купиха за без пари ва, дадохме им се без бой на потур.ляците

    11:33 10.08.2026

  • 5 срещу банди от ново поколение

    13 0 Отговор
    въх писарке
    макар рядко да се вясваш тук
    винаги ни изненадваш с гръмки заглавия

    я обясни повече за тез лоши хайдуци от ново поколение
    партнират ли си с ИИ

    11:35 10.08.2026

  • 6 Скоро може да се обзаложите

    7 3 Отговор
    Че и частичен суверинитет ще им дадем върху пристанищата ни във Варна и Бургас, както и върху териториалните ни води ! Точно това се подготвя в момента !

    11:37 10.08.2026

  • 7 Един

    5 9 Отговор
    Има една престъпна група, която прикрива руски и български олигарси. Казват, че били прогресивни и, че са България.

    Коментиран от #9

    11:37 10.08.2026

  • 8 нововъзникващите престъпни мрежи

    8 2 Отговор
    Не са ли атлантически?

    11:39 10.08.2026

  • 9 Втори

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Елементарно мислене за мозък с две гънки.

    11:41 10.08.2026

  • 10 Абе само се чудя

    2 4 Отговор
    Що Турция-Украйна е свободна търговия а България-Турция още не е. А деее

    11:48 10.08.2026

  • 11 Мнение

    7 3 Отговор
    М ПРИРОДАТА ПРАЗНО МЯСТО НЕ ОСТАВА ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ!

    КОГАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕС НА СВОБОДНО ПАДАНЕ, НЯМА ЗАКОНИ, НЯМА НЕЗАВИСИМИ ПОЛИТИЦИ, ТОГАВА ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЗАПОЧВАТ ДА ПОТРИВАТ РЪЧИЧКИ ЗА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ!

    КОГАТО ДАДЕТЕ НА ТУРЦИТЕ ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ (ТО НЕ, ЧЕ ДОСЕГА ДПС НЕ ИЗПЪЛНЯВАШЕ ТАЯ РОЛЯ), ЛЕКА ПОЛЕКА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ИМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ПРЕТЕНЦИИ, ДОКАТО НАКРАЯ ИЗПРАТЯТ АРМИЯТА СИ И ОТКЪСНАТ ПОРЕДНОТО ПАРЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ, ТОЧНО СХОДЕН РЕЖИМ НА СВОБОДНО ПАДАНЕ Е БИЛ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ПОРОБВАНЕТО ОТ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ!

    НАРОДЕ, СЪБУЖДАЙ СЕ И СЕ ОБЕДИНЯВАЙ!
    ПРЕМАХНИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ЛГБТ ЦЕННОСТИ ,ЗАЩОТО ЩЕ ТИ КОСТВАТ ЖИВОТА И БЪДЕЩЕТО!

    ЛЕКА ПОЛЕКА СТЪПКА ПО СТЪПКА, БЪЛГАРИЯ ОТНОВО БЕ ПРЕВЪРНАТА В ТЕРИТОРИЯ!

    А ТИЯ ВЪПРОСНИТЕ ПОЛИТИЦИ, ПОЛИТОЛОЗИ, АНАЛИЗАТОРИ, ЖУРНАЛИСТИ, ЕКСПЕРТИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОДАЛИ СЕ ХОРИЦА ПО ВЕРИГАТА, НИЩО ДОБРО НЕ ГИ ЧАКА, АКО НЕ СЕ ОТКАЖАТ ОТ ДЕЯНИЕТО СИ! ТЕЗИ КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОДАВАТ И ДА ПРЕДАВАТ БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ Й, ДА СЕ РАДВАТ НА СРЕБЪРНИЦИТЕ ДОКАТО МОГАТ, ПОСЛЕ ЩЕ ИМ ИЗЛИЗАТ ОТ...!

    11:49 10.08.2026

  • 12 Учете турски

    5 10 Отговор
    и не умувайте!

    Коментиран от #14, #20

    11:50 10.08.2026

  • 13 Турското бъдеще на България

    3 5 Отговор
    е гарантирано от НАТО, както впрочем и на западните ни покрайнини.

    11:54 10.08.2026

  • 14 Копейко

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Учете турски":

    Последно ,руски или турски

    Коментиран от #16, #18, #22

    11:56 10.08.2026

  • 15 Ако няма "руско влияние" кво да е ?

    5 2 Отговор
    Естествено че единствено турско !

    11:56 10.08.2026

  • 16 Ти кое

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Копейко":

    предпочиташ ?

    11:58 10.08.2026

  • 17 а със

    6 0 Отговор
    Шишкавия няма ли да се види?!

    12:00 10.08.2026

  • 18 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Копейко":

    ТРОЛЧЕНЦЕ, КОГАТО СТАНЕ НЕЩО ФРАПАНТНО (КАТО НАПРИМЕР ПРЕТЕНЦИЯ НА ТУРЦИЯ ЗА БГ ТЕРИТОРИЯ, ИЛИ УДЪР НА ИРАНСКА РАКЕТА ПО АМЕРИКАНСКА БАЗА В БЪЛГАРИЯ), ТОГАВА НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ СЪМ УБЕДЕН, ЧЕ ЩЕ СЕ ОБЕДИНИ И ЩЕ СТАНЕ!
    А СТАНЕ ЛИ НАРОДЪТ, ТАКИВА КАТО ТЕБ, ДЕТО ЕДНОКЛЕТЪЧНО ИЗДАВАТЕ ЗВУЦИ ЗА НЕКВИ КОПЕЙКИ, ЩЕ СИ СЧУПИТЕ КРАКАТА ОТ БЯГАНЕ!!!

    Коментиран от #19

    12:38 10.08.2026

  • 19 Пижо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Пише се "удар"...

    13:05 10.08.2026

  • 20 О-С-Т-А-В-К-А!

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Учете турски":

    А вие си стягайте куфарите за Турция!

    Коментиран от #24

    15:16 10.08.2026

  • 21 на двата полюса

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Турция":

    България в ЕС, Турция - в Азия.

    15:19 10.08.2026

  • 22 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейко":

    И едните, и другите са маскари.

    15:21 10.08.2026

  • 23 А среща с доган ше има ли

    3 0 Отговор
    Или той е в немилост

    16:20 10.08.2026

  • 24 Аз съм вече в туркия

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "О-С-Т-А-В-К-А!":

    Вече ена седмица

    16:20 10.08.2026

  • 25 Любопитко

    0 0 Отговор
    А срещу бандите, пресичащи нелегално общата но граница (надали без знанието, меко казано, на турската страна) - КОГА ще обединят сили?
    Никога, нали?!?

    16:38 10.08.2026