България и Турция обединяват сили срещу банди от ново поколение

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи ще проведе серия от официални срещи по време на посещението си в България, което започва на 11 август. Той ще се срещне с българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. След срещата си двамата министри ще направят съвместно изявление за пресата, в което ще подчертаят решимостта си да се борят с организираните престъпни групи от ново поколение.

Разговорите ще се фокусират върху засилване на сътрудничеството между двете страни в борбата срещу нововъзникващите престъпни мрежи, които представляват заплаха за сигурността в Турция и на Балканите, по-специално срещу организираните престъпни групи.

Двете страни ще обсъдят и мерки за улесняване на преминаването на границите по време на увеличения трафик, наблюдаван на граничните контролно-пропускателни пунктове през летните месеци, както и стъпки, насочени към по-бърз и ефективен автомобилен товарен транспорт.

След срещата на официална церемония ще бъде подписан меморандум за разбирателство, насочен към по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между Турция и България.

Като част от официалното си посещение в България, министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи ще посети и Главното мюфтийство на България. Министър Чифтчи ще се срещне с Главния мюфтия д-р Ахмед Хасанов, за да обменят мнения по въпроси, отнасящи се до мюсюлманската общност, живееща в България. Министър Чифтчи ще посети и посолството на Република Турция в София.