България и Турция обединяват сили срещу банди от ново поколение

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи ще проведе серия от официални срещи по време на посещението си в България, което започва на 11 август. Той ще се срещне с българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. След срещата си двамата министри ще направят съвместно изявление за пресата, в което ще подчертаят решимостта си да се борят с организираните престъпни групи от ново поколение.
Разговорите ще се фокусират върху засилване на сътрудничеството между двете страни в борбата срещу нововъзникващите престъпни мрежи, които представляват заплаха за сигурността в Турция и на Балканите, по-специално срещу организираните престъпни групи.
Двете страни ще обсъдят и мерки за улесняване на преминаването на границите по време на увеличения трафик, наблюдаван на граничните контролно-пропускателни пунктове през летните месеци, както и стъпки, насочени към по-бърз и ефективен автомобилен товарен транспорт.
След срещата на официална церемония ще бъде подписан меморандум за разбирателство, насочен към по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между Турция и България.
Като част от официалното си посещение в България, министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи ще посети и Главното мюфтийство на България. Министър Чифтчи ще се срещне с Главния мюфтия д-р Ахмед Хасанов, за да обменят мнения по въпроси, отнасящи се до мюсюлманската общност, живееща в България. Министър Чифтчи ще посети и посолството на Република Турция в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много странно
11:21 10.08.2026
2 Турция
Коментиран от #21
11:21 10.08.2026
3 Яко обединяване
11:28 10.08.2026
4 Срещу Боташа ли ва
11:33 10.08.2026
5 срещу банди от ново поколение
макар рядко да се вясваш тук
винаги ни изненадваш с гръмки заглавия
я обясни повече за тез лоши хайдуци от ново поколение
партнират ли си с ИИ
11:35 10.08.2026
6 Скоро може да се обзаложите
11:37 10.08.2026
7 Един
Коментиран от #9
11:37 10.08.2026
8 нововъзникващите престъпни мрежи
11:39 10.08.2026
9 Втори
До коментар #7 от "Един":Елементарно мислене за мозък с две гънки.
11:41 10.08.2026
10 Абе само се чудя
11:48 10.08.2026
11 Мнение
КОГАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕС НА СВОБОДНО ПАДАНЕ, НЯМА ЗАКОНИ, НЯМА НЕЗАВИСИМИ ПОЛИТИЦИ, ТОГАВА ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЗАПОЧВАТ ДА ПОТРИВАТ РЪЧИЧКИ ЗА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ!
КОГАТО ДАДЕТЕ НА ТУРЦИТЕ ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ (ТО НЕ, ЧЕ ДОСЕГА ДПС НЕ ИЗПЪЛНЯВАШЕ ТАЯ РОЛЯ), ЛЕКА ПОЛЕКА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ИМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ПРЕТЕНЦИИ, ДОКАТО НАКРАЯ ИЗПРАТЯТ АРМИЯТА СИ И ОТКЪСНАТ ПОРЕДНОТО ПАРЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!
ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ, ТОЧНО СХОДЕН РЕЖИМ НА СВОБОДНО ПАДАНЕ Е БИЛ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ПОРОБВАНЕТО ОТ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ!
НАРОДЕ, СЪБУЖДАЙ СЕ И СЕ ОБЕДИНЯВАЙ!
ПРЕМАХНИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ЛГБТ ЦЕННОСТИ ,ЗАЩОТО ЩЕ ТИ КОСТВАТ ЖИВОТА И БЪДЕЩЕТО!
ЛЕКА ПОЛЕКА СТЪПКА ПО СТЪПКА, БЪЛГАРИЯ ОТНОВО БЕ ПРЕВЪРНАТА В ТЕРИТОРИЯ!
А ТИЯ ВЪПРОСНИТЕ ПОЛИТИЦИ, ПОЛИТОЛОЗИ, АНАЛИЗАТОРИ, ЖУРНАЛИСТИ, ЕКСПЕРТИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОДАЛИ СЕ ХОРИЦА ПО ВЕРИГАТА, НИЩО ДОБРО НЕ ГИ ЧАКА, АКО НЕ СЕ ОТКАЖАТ ОТ ДЕЯНИЕТО СИ! ТЕЗИ КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОДАВАТ И ДА ПРЕДАВАТ БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ Й, ДА СЕ РАДВАТ НА СРЕБЪРНИЦИТЕ ДОКАТО МОГАТ, ПОСЛЕ ЩЕ ИМ ИЗЛИЗАТ ОТ...!
11:49 10.08.2026
12 Учете турски
Коментиран от #14, #20
11:50 10.08.2026
13 Турското бъдеще на България
11:54 10.08.2026
14 Копейко
До коментар #12 от "Учете турски":Последно ,руски или турски
Коментиран от #16, #18, #22
11:56 10.08.2026
15 Ако няма "руско влияние" кво да е ?
11:56 10.08.2026
16 Ти кое
До коментар #14 от "Копейко":предпочиташ ?
11:58 10.08.2026
17 а със
12:00 10.08.2026
18 Мнение
До коментар #14 от "Копейко":ТРОЛЧЕНЦЕ, КОГАТО СТАНЕ НЕЩО ФРАПАНТНО (КАТО НАПРИМЕР ПРЕТЕНЦИЯ НА ТУРЦИЯ ЗА БГ ТЕРИТОРИЯ, ИЛИ УДЪР НА ИРАНСКА РАКЕТА ПО АМЕРИКАНСКА БАЗА В БЪЛГАРИЯ), ТОГАВА НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ СЪМ УБЕДЕН, ЧЕ ЩЕ СЕ ОБЕДИНИ И ЩЕ СТАНЕ!
А СТАНЕ ЛИ НАРОДЪТ, ТАКИВА КАТО ТЕБ, ДЕТО ЕДНОКЛЕТЪЧНО ИЗДАВАТЕ ЗВУЦИ ЗА НЕКВИ КОПЕЙКИ, ЩЕ СИ СЧУПИТЕ КРАКАТА ОТ БЯГАНЕ!!!
Коментиран от #19
12:38 10.08.2026
19 Пижо
До коментар #18 от "Мнение":Пише се "удар"...
13:05 10.08.2026
20 О-С-Т-А-В-К-А!
До коментар #12 от "Учете турски":А вие си стягайте куфарите за Турция!
Коментиран от #24
15:16 10.08.2026
21 на двата полюса
До коментар #2 от "Турция":България в ЕС, Турция - в Азия.
15:19 10.08.2026
22 хмм
До коментар #14 от "Копейко":И едните, и другите са маскари.
15:21 10.08.2026
23 А среща с доган ше има ли
16:20 10.08.2026
24 Аз съм вече в туркия
До коментар #20 от "О-С-Т-А-В-К-А!":Вече ена седмица
16:20 10.08.2026
25 Любопитко
Никога, нали?!?
16:38 10.08.2026