Домашен арест за 75-годишния рецидивист, обвинен в разпространение на наркотици

Окръжният съд в Разград определи мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо 75-годишен мъж. Той е обвинен в притежание и разпространение на наркотични вещества без надлежно разрешително, съобщиха от съда.
При претърсване на имот, свързан с обвиняемия, са открити и иззети близо 53 грама кокаин с висока чистота, две електронни везни и 1805 евро. За престъплението законът предвижда наказание от пет до 15 години лишаване от свобода.
След като обсъди становищата на страните и събраните по делото доказателства, съдът прие, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъплението.
Съдът отчете и данните от характеристичната справка, според която мъжът е многократно осъждан и е изтърпявал наказания „лишаване от свобода“. Магистратите прецениха, че съществува опасност обвиняемият да извърши ново престъпление или да се укрие.
Същевременно съдът взе предвид здравословното му състояние и наличието на няколко заболявания и прие, че целите на мярката могат да бъдат постигнати с „домашен арест“. Спазването на мярката ще бъде контролирано чрез електронно средство за наблюдение на адреса по местоживеене на мъжа.
Определението на Окръжния съд в Разград подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд във Варна.
Припомняме, че той беше заловен в разградското село Ясеновец. Мъжът е криминално проявен и осъждан.
На 6 август са извършени действия по разследването в имот в селото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПеПедофил
19:39 10.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пустиня(к)
19:47 10.08.2026
4 Ново 20
19:50 10.08.2026
5 Гост
В САЩ каква присъда щяха да му дадат, а?
20:20 10.08.2026
6 Мореееее утрепана лисицооооо
20:27 10.08.2026
7 Торонто
20:31 10.08.2026
8 Ироничен
Коментиран от #9, #10, #12
20:33 10.08.2026
9 Вероятно
До коментар #8 от "Ироничен":не му е достигал стаж да се пенсионира човека. До къде ни докараха гадовете, на 75 години да продава дрога. И това не е единичен случай.
20:41 10.08.2026
10 така е
До коментар #8 от "Ироничен":но тия 1805 евро говорят, че бизнесът му не е вървял много добре.
20:49 10.08.2026
11 Цензура
Толкова ли е трудно полицаите да го удушат в ареста, а после да кажат, че е пyкяcал от инфаркт през нощта?
Коментиран от #15
21:30 10.08.2026
12 Живите роднини
До коментар #8 от "Ироничен":А, може би храни някой или поне не тежи.
21:57 10.08.2026
13 Коментарите са абсолютно верни
Коментиран от #16
00:19 11.08.2026
14 да попитам мисирките
00:54 11.08.2026
15 никой не кара
До коментар #11 от "Цензура":детето ти да се друса на сила така че човека не трови никой а доставя радост на желаещите не е лошо да научиш малко нещата как се случват и да не е той детето ти пак ще си намери от друг дилър не в дилърите е проблема щом няма търсене няма да има предлагане…
00:58 11.08.2026
16 казваш че
До коментар #13 от "Коментарите са абсолютно верни":радев за два месеца трябва да вдигне пенсиите двойно от това което направиха гербавите и педофилите и пе-да-ли-те за последните 20г. ?!?!? чуваш ли се какви глупости говориш??? или толкова ти е мозъка
01:01 11.08.2026