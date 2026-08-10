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Домашен арест за 75-годишния рецидивист, обвинен в разпространение на наркотици

Домашен арест за 75-годишния рецидивист, обвинен в разпространение на наркотици

10 Август, 2026 19:36 1 257 16

  • арест-
  • 75-годишен-
  • наркотици

При претърсване на имот, свързан с обвиняемия, са открити и иззети близо 53 грама кокаин с висока чистота, две електронни везни и 1805 евро

Домашен арест за 75-годишния рецидивист, обвинен в разпространение на наркотици - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Разград определи мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо 75-годишен мъж. Той е обвинен в притежание и разпространение на наркотични вещества без надлежно разрешително, съобщиха от съда.

При претърсване на имот, свързан с обвиняемия, са открити и иззети близо 53 грама кокаин с висока чистота, две електронни везни и 1805 евро. За престъплението законът предвижда наказание от пет до 15 години лишаване от свобода.

След като обсъди становищата на страните и събраните по делото доказателства, съдът прие, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъплението.

Съдът отчете и данните от характеристичната справка, според която мъжът е многократно осъждан и е изтърпявал наказания „лишаване от свобода“. Магистратите прецениха, че съществува опасност обвиняемият да извърши ново престъпление или да се укрие.

Същевременно съдът взе предвид здравословното му състояние и наличието на няколко заболявания и прие, че целите на мярката могат да бъдат постигнати с „домашен арест“. Спазването на мярката ще бъде контролирано чрез електронно средство за наблюдение на адреса по местоживеене на мъжа.

Определението на Окръжния съд в Разград подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд във Варна.

Припомняме, че той беше заловен в разградското село Ясеновец. Мъжът е криминално проявен и осъждан.

На 6 август са извършени действия по разследването в имот в селото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПеПедофил

    11 7 Отговор
    Радев е виновен, че докара пенсионерите до просешка тояга и трябва да продават наркотици за да вържат двата края!

    19:39 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    И никъв фентанил, а? Ега ти...

    19:47 10.08.2026

  • 4 Ново 20

    7 0 Отговор
    Ще разпространява под полицейска охрана, за да подсигурят пазара 🤣

    19:50 10.08.2026

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    Домашен арест ли? Че и многократно осъждан?
    В САЩ каква присъда щяха да му дадат, а?

    20:20 10.08.2026

  • 6 Мореееее утрепана лисицооооо

    10 0 Отговор
    Що като ги гепнат все им се влошава здравословното състояние... ,а като вършат мизериите пращят от здраве....Крумови закони!😡😡😡

    20:27 10.08.2026

  • 7 Торонто

    3 1 Отговор
    Ами, ако се гордее със зет, като мед, снаха, като оса и унуци, кат суджуци, може и дори и да не знае, че притежава такива несметни "богатства " от 1800 Евро...

    20:31 10.08.2026

  • 8 Ироничен

    12 0 Отговор
    Ашколсун! На 75 и още работи!

    Коментиран от #9, #10, #12

    20:33 10.08.2026

  • 9 Вероятно

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ироничен":

    не му е достигал стаж да се пенсионира човека. До къде ни докараха гадовете, на 75 години да продава дрога. И това не е единичен случай.

    20:41 10.08.2026

  • 10 така е

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ироничен":

    но тия 1805 евро говорят, че бизнесът му не е вървял много добре.

    20:49 10.08.2026

  • 11 Цензура

    2 1 Отговор
    Добре бе, докога тоя "многократно осъжданият", ще бъде на свобода, за да трови хората? Като е под домашен арест, пак ще продава дрога !!!
    Толкова ли е трудно полицаите да го удушат в ареста, а после да кажат, че е пyкяcал от инфаркт през нощта?

    Коментиран от #15

    21:30 10.08.2026

  • 12 Живите роднини

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ироничен":

    А, може би храни някой или поне не тежи.

    21:57 10.08.2026

  • 13 Коментарите са абсолютно верни

    0 1 Отговор
    С 300евро пенсия Радев го принуждава да е работещ пенсионер.

    Коментиран от #16

    00:19 11.08.2026

  • 14 да попитам мисирките

    0 0 Отговор
    може ли да ми кажете каде се издава НАДЛЕЖНО РАЗРЕШИТЕЛНО за продажба на наркотици?

    00:54 11.08.2026

  • 15 никой не кара

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цензура":

    детето ти да се друса на сила така че човека не трови никой а доставя радост на желаещите не е лошо да научиш малко нещата как се случват и да не е той детето ти пак ще си намери от друг дилър не в дилърите е проблема щом няма търсене няма да има предлагане…

    00:58 11.08.2026

  • 16 казваш че

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Коментарите са абсолютно верни":

    радев за два месеца трябва да вдигне пенсиите двойно от това което направиха гербавите и педофилите и пе-да-ли-те за последните 20г. ?!?!? чуваш ли се какви глупости говориш??? или толкова ти е мозъка

    01:01 11.08.2026