Иван Савов за убийството в Пловдив: Децата не са се крили, за тях е било все едно да размажеш хлебарка на пода

Защо млади хора в България се занимават с неща, които нямат нищо общо с живота им? "Ловът на педофили" се превърна в една мода през последните години. Този модел показва липса на респект от институциите, както и безнаказаност - непълнолетни могат да се разпореждат с някакви неща грубо и с насилие. Това заяви Иван Савов в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.

По думите му в случаите, свързани с педофилия полицията си върши работата. "Проблемът идва в съда, където делата се точат, дават се пари под масата. Ако има проблем, а то очевидно има, идва от там. Но това не е основание децата да се саморазправят", каза още той.

Ловът на педофили е популярен сред ученици, които имат нужда да си изразяват диващината. Децата не са взели мерки да се прикрият, те са снимали. За тях е все едно да размажеш хлебарка на пода. Те не са го приемали за човек. Тези деца са промити мозъци, посочи Иван Савов във връзка с жестокото убийство в Пловдив.

Ловът на педофилите е една потребност да извършат насилие. Те търсят някакъв морален аргумент. Този е престъпник, той не е човек, коментира Тихомир Безлов.

Той посочи, че най-шокиращото за него е бил "този един час публично изтезание". За мен е много интересно какво има в телефоните им. Второ - областният директор на МВР каза, че две от децата са имали инцидент свързан с насилие. Групата е много странна - те са от четири училища, едното момиче е от Стара Загора. Те са се опитвали да вербуват други деца, които са им отказвали. Особена група, било е публично ясно, имало е симптоми. Тази група не е паднала от небето. Въпросът е колко време е съществувала, добави още Безлов.