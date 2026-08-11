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Иван Савов за убийството в Пловдив: Децата не са се крили, за тях е било все едно да размажеш хлебарка на пода

Иван Савов за убийството в Пловдив: Децата не са се крили, за тях е било все едно да размажеш хлебарка на пода

11 Август, 2026 10:10 1 160 45

  • иван савов-
  • убийство-
  • пловдив-
  • георги кузов

Ловът на педофили е популярен сред ученици, които имат нужда да си изразяват диващината

Иван Савов за убийството в Пловдив: Децата не са се крили, за тях е било все едно да размажеш хлебарка на пода - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защо млади хора в България се занимават с неща, които нямат нищо общо с живота им? "Ловът на педофили" се превърна в една мода през последните години. Този модел показва липса на респект от институциите, както и безнаказаност - непълнолетни могат да се разпореждат с някакви неща грубо и с насилие. Това заяви Иван Савов в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.

По думите му в случаите, свързани с педофилия полицията си върши работата. "Проблемът идва в съда, където делата се точат, дават се пари под масата. Ако има проблем, а то очевидно има, идва от там. Но това не е основание децата да се саморазправят", каза още той.

Ловът на педофили е популярен сред ученици, които имат нужда да си изразяват диващината. Децата не са взели мерки да се прикрият, те са снимали. За тях е все едно да размажеш хлебарка на пода. Те не са го приемали за човек. Тези деца са промити мозъци, посочи Иван Савов във връзка с жестокото убийство в Пловдив.

Ловът на педофилите е една потребност да извършат насилие. Те търсят някакъв морален аргумент. Този е престъпник, той не е човек, коментира Тихомир Безлов.

Той посочи, че най-шокиращото за него е бил "този един час публично изтезание". За мен е много интересно какво има в телефоните им. Второ - областният директор на МВР каза, че две от децата са имали инцидент свързан с насилие. Групата е много странна - те са от четири училища, едното момиче е от Стара Загора. Те са се опитвали да вербуват други деца, които са им отказвали. Особена група, било е публично ясно, имало е симптоми. Тази група не е паднала от небето. Въпросът е колко време е съществувала, добави още Безлов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    30 3 Отговор
    Това не са деца,а убиици,и трябва да бъдат осъдени или на доживотен затвор,или на смърт по същият начин по който са умъртвили горкият човек.

    Коментиран от #4, #13, #18

    10:14 11.08.2026

  • 2 Точно така

    16 2 Отговор
    Търтея софиянеца последен, много им се кефеше, искаше и медал да им дадат.

    10:15 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не бе бате

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "ШЕФА":

    Да ги вкарат при доживотните присъди дето са на строг режим за п9 15 -20 годинки, те там ще си ги лекуват.

    10:17 11.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тик-Ток

    21 2 Отговор
    Тези деца са продукт на демокрацията,беззаконие ,корупция ,Петрохан ,колко убийства без наказание и никой в затвора за корупция по най високите етажи на властта и престъпления , медиите възвеличават бандитизма и осмиват всеки който спазва закона ,тези деца виждат всичко това и го приемат за нормално

    Коментиран от #30

    10:19 11.08.2026

  • 7 Нали знаеш, че

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Нали знаеш, че вече имаш разсейки от рака. Болките ти ще бъдат ужасни.

    10:22 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 линоку

    18 4 Отговор
    А къде се скриха ПП и ДБ педофили и НПО на Сорос, заедно с лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя??? Къде се скриха и дума не обелват??? Нали те насаждаха джендъртите??? Нали те бяха най гръмогласни как правата на всеки извратен са най голямата ценност??? Нали те не искаха децата да учат за Божия закон и морал. Сега ги няма. Посяха проблема и сега когато се бере се скриха и не се обаждат. Слава на Господ Иисус Христос, Новия Завет е даден на човека преди 2000г. Колко от вас са го чели и чували??? Сега нека ПП и ДБ педофили и ГЕРБ чекмеджето да обяснят какво са посяли в училище заедно с другите дето пърдяха в парламента вече 36г.

    Коментиран от #28

    10:22 11.08.2026

  • 10 Демократ

    5 18 Отговор
    Като му прочетох съобщенията на тос към момичето и то 15 годишно доста така сексуални думи включваше. Похотливеца търси 15 годишна за деца Хаха

    10:23 11.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Айляк

    8 8 Отговор
    Децата са потърпевши от педофилите. Факт.
    Съд и прокуратура не си вършат работата спрямо педофилите, поради користни цели, корупция и т.н...
    И децата решават да вземат нещата в свои ръце, като в някои случаи извъшват дори и жестоки убийства.
    А не трябва. Изобщо не трябва.
    Защото по този начин те стават много по-лоши и от педофилите.
    А проблемите свързани с педофилията пак си остават нерешени.

    Съд и прокуратура - там са главните проблеми.

    10:26 11.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 концепции и модели

    3 1 Отговор
    Ха, ха и редактори

    10:27 11.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факти, колкото и да триете

    1 17 Отговор
    няма как да скрите, че гошо кричимския е педофил отиващ на "среща" с 15 годишна с презервативи и нож в джоба

    Коментиран от #26, #33

    10:30 11.08.2026

  • 20 Какви деца

    16 1 Отговор
    това са неонацисти с изкривено садистично мислене, нечовеци! Трябва да ги осъдят на доживотен затвор тези изверги!

    Коментиран от #23

    10:30 11.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Какви деца бе?!

    15 1 Отговор
    Това са почти пълнолетни изроди.

    10:33 11.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 а ти от каде си

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "линоку":

    сигурен че новия ти завет е от 2000 години??? аз мисля че е от 30-40 години примерно кой ще го докаже ? като започнете да се превъплащавате на някакви проповедници чак ми е жал за вас толкова са ви промили мозъците че се мислите за въздесъщи …

    Коментиран от #31

    10:46 11.08.2026

  • 29 музиКАЛният бизнес

    1 0 Отговор
    Всичко е за да не вземе утре Пловдив Евровизия.

    10:55 11.08.2026

  • 30 Пак ли

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    с тоя Петрохан - има ли още останали да вярват, че там става въпрос за педофилия?!!

    10:57 11.08.2026

  • 31 цаполи

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "а ти от каде си":

    Чукча е писател, Чукча не е читател. И ти ли още не си научил че Господ Иисус Христос след като го разпънаха на кръста,бе погребан и Възкръсна от мъртвите в третия ден??? Нямаше да се изложиш ако вместо да пишеш беше прочел. Ами преди да пишете почнете да четете бре.

    10:57 11.08.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Абе те не са се крили, ама що ли крият двама от децата-УБИЙЦИ🤔❗

    10:58 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 тея 10 бандити имат дисциплина

    0 0 Отговор
    направили са план . на 2 групи са атакували жертвата . а за мъченията се вижда . 1 час е много време . травми водещи до смърт . на витоша в къщата навремето бяха завели убийците на луканов . 4 часа ги били да признаят как са го убили . съда ги пусна на свобода . заради полицейско насилие . когато пребиваш някого има риск той да пукне . един вид му увреждаш органите . има много пукнали от насилие . използване на техники с удъри , душене , са много ефективни . ако беше уживял си е с тежка телесна повреда . обикновено бой продължава 20 минути най много .

    11:13 11.08.2026

  • 35 Някой

    3 0 Отговор
    Айде стига вече с тези деца бе да им дават по 15 по 20 години и да са приключва вече с тая тема , толкова приказки са издардориха, без да има никакво решение е това ще стане накрая !!?

    11:14 11.08.2026

  • 36 Много интересно

    3 0 Отговор
    Как реагираш, когато 13-14 годишна открито те сваля. Коментирайте.

    Коментиран от #37, #38

    11:20 11.08.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Много интересно":

    А не ти ли е интересно как 13-14 годишни раждат без да има проблем за ПЕДОФИЛА🤔

    11:25 11.08.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Много интересно":

    Или по- правилно ЗАЩО няма проблем за такива🤔

    11:26 11.08.2026

  • 39 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Това не са деца а рафинирани убийци мародери. Пребъркали дрехите на убития и изтезаван човек,взели му парите и някой адвокат с морал ги посъветвал да твърдят че да си купили дюнери. Те са си купили дрога, защото са наркомани но не разбрахме от МВР или прокуратурата да са им взели проби. Такива зверства има само в демократичните държави, където смъртното наказание е забранено.

    11:28 11.08.2026

  • 40 Обвиненията срещу Георги

    2 0 Отговор
    Много дебли питат защо 36 годишен мъж излизал с 15 годишна, НО защо тия дебли не питат тази 15 годишната защо тя си пише с непознати възрастни и излиза с тях??? Защо не питат кой я възпита на такова поведение??? Защото поне 50% от 15 годишните тинейджъри не биха излязли с непознат възрастен. Ами ако Георги беше част от мафията за продажба на органи и я отвлече с цел да й продадат органите??? Ами ако Георги беше псих0пат като нея и нейните приятели и я беше подмамил с цел да я убие (както те направиха с него)??? Истинските педфили са тия , които оправдават всяка простотия на тинейджърите и казват, че тинейджърите били деца и не трябвало да носят отговорност....Ами НЕ, НЕ са деца!!! Тинейджърите са юноши, които вече са напълно осъзнати къде се намират, на кой свят, кое е лошо и добро. Тинейджърите могат да плануват, да организират, да анализират и прочие. Има тинейджъри, които печелят олимпиади по математика, физика, химия и прочие. Но има и тинейджъри, които са като тая банда и се чудят с ква простотия да се занимават. Точно лошото възпитание и липсата на контрол прави тинейджърите да се държат като олигофрени, но няма как да е другояче, след като родителите им са ужасни дебли. Затова вината трябва да се търси изцяло в семейството. Не може на едните родители децата им да печелят олимпиади по математика, а на другите родители децата им да ги дават в новините как убиват хора за забавление

    Относно що 36 годишни писали на тинейджъри...ами ЩО ДА НЕ?? По

    Коментиран от #45

    11:42 11.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ей, Ванка! Ей, Иване!

    1 0 Отговор
    Какви деца, какви пет лева бе, наглецо долен и мерзавец! Ти да не би да си направил някое от тези изроди, изверги и чудовища, че ги наричаш "деца"? Те не само не са деца, те не са човеци, те са двукопитни, студенокръвни уродливи нищожества с неустановен пол и вид, но така или иначе, "чудовища! Само че, защо разни съдии, прокурори и прочее прогизнала от зависимости "съдебна" пасмина крие имената, мутрите им и големите чудовища, създали тези, по-малките? Защо точно най-свирепите садисти, които безмилостно и жестоко са измъчваил Георги Кузов, не са арестувани?! Защо?! Че кога успяха големите чудовища да ви платят бе, "правосъдни" служители на Темида?! Кога успяха и Колко ви плаитха, че да не приберете и останалите изверги и садисти? Защото те не са били пет, били са десет и между тях едан малолетна проститутка, гримирана като магистрална жирица, която е най-виновна, защото тя е примамила нещастника на лобното му място! Тя е "възпитана" от учителка! Дъртото чудовище, майката на малкото чудовище, проститутката е "учителка", българи! Нещо да кажете за нашите "учители"?! Доживотен затвор на малолетната проститука или смъртно наказание!

    11:59 11.08.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Обвиненията срещу Георги":

    И никой не пита, дали тази зеленокоска вече не е отворена и разработена❗

    12:04 11.08.2026