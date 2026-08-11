Иван Савов за убийството в Пловдив: Децата не са се крили, за тях е било все едно да размажеш хлебарка на пода

Защо млади хора в България се занимават с неща, които нямат нищо общо с живота им? "Ловът на педофили" се превърна в една мода през последните години. Този модел показва липса на респект от институциите, както и безнаказаност - непълнолетни могат да се разпореждат с някакви неща грубо и с насилие. Това заяви Иван Савов в предаването "Здравей, България" по Нова телевизия.
По думите му в случаите, свързани с педофилия полицията си върши работата. "Проблемът идва в съда, където делата се точат, дават се пари под масата. Ако има проблем, а то очевидно има, идва от там. Но това не е основание децата да се саморазправят", каза още той.
Ловът на педофили е популярен сред ученици, които имат нужда да си изразяват диващината. Децата не са взели мерки да се прикрият, те са снимали. За тях е все едно да размажеш хлебарка на пода. Те не са го приемали за човек. Тези деца са промити мозъци, посочи Иван Савов във връзка с жестокото убийство в Пловдив.
Ловът на педофилите е една потребност да извършат насилие. Те търсят някакъв морален аргумент. Този е престъпник, той не е човек, коментира Тихомир Безлов.
Той посочи, че най-шокиращото за него е бил "този един час публично изтезание". За мен е много интересно какво има в телефоните им. Второ - областният директор на МВР каза, че две от децата са имали инцидент свързан с насилие. Групата е много странна - те са от четири училища, едното момиче е от Стара Загора. Те са се опитвали да вербуват други деца, които са им отказвали. Особена група, било е публично ясно, имало е симптоми. Тази група не е паднала от небето. Въпросът е колко време е съществувала, добави още Безлов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШЕФА
Коментиран от #4, #13, #18
10:14 11.08.2026
2 Точно така
10:15 11.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Не бе бате
До коментар #1 от "ШЕФА":Да ги вкарат при доживотните присъди дето са на строг режим за п9 15 -20 годинки, те там ще си ги лекуват.
10:17 11.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тик-Ток
Коментиран от #30
10:19 11.08.2026
7 Нали знаеш, че
До коментар #5 от "Българин":Нали знаеш, че вече имаш разсейки от рака. Болките ти ще бъдат ужасни.
10:22 11.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 линоку
Коментиран от #28
10:22 11.08.2026
10 Демократ
10:23 11.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Айляк
Съд и прокуратура не си вършат работата спрямо педофилите, поради користни цели, корупция и т.н...
И децата решават да вземат нещата в свои ръце, като в някои случаи извъшват дори и жестоки убийства.
А не трябва. Изобщо не трябва.
Защото по този начин те стават много по-лоши и от педофилите.
А проблемите свързани с педофилията пак си остават нерешени.
Съд и прокуратура - там са главните проблеми.
10:26 11.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 концепции и модели
10:27 11.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Факти, колкото и да триете
Коментиран от #26, #33
10:30 11.08.2026
20 Какви деца
Коментиран от #23
10:30 11.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Какви деца бе?!
10:33 11.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 а ти от каде си
До коментар #9 от "линоку":сигурен че новия ти завет е от 2000 години??? аз мисля че е от 30-40 години примерно кой ще го докаже ? като започнете да се превъплащавате на някакви проповедници чак ми е жал за вас толкова са ви промили мозъците че се мислите за въздесъщи …
Коментиран от #31
10:46 11.08.2026
29 музиКАЛният бизнес
10:55 11.08.2026
30 Пак ли
До коментар #6 от "Тик-Ток":с тоя Петрохан - има ли още останали да вярват, че там става въпрос за педофилия?!!
10:57 11.08.2026
31 цаполи
До коментар #28 от "а ти от каде си":Чукча е писател, Чукча не е читател. И ти ли още не си научил че Господ Иисус Христос след като го разпънаха на кръста,бе погребан и Възкръсна от мъртвите в третия ден??? Нямаше да се изложиш ако вместо да пишеш беше прочел. Ами преди да пишете почнете да четете бре.
10:57 11.08.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:58 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 тея 10 бандити имат дисциплина
11:13 11.08.2026
35 Някой
11:14 11.08.2026
36 Много интересно
Коментиран от #37, #38
11:20 11.08.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "Много интересно":А не ти ли е интересно как 13-14 годишни раждат без да има проблем за ПЕДОФИЛА🤔
11:25 11.08.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "Много интересно":Или по- правилно ЗАЩО няма проблем за такива🤔
11:26 11.08.2026
39 Павел Пенев
11:28 11.08.2026
40 Обвиненията срещу Георги
Относно що 36 годишни писали на тинейджъри...ами ЩО ДА НЕ?? По
Коментиран от #45
11:42 11.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ей, Ванка! Ей, Иване!
11:59 11.08.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Обвиненията срещу Георги":И никой не пита, дали тази зеленокоска вече не е отворена и разработена❗
12:04 11.08.2026