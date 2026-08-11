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Само двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват ареста си

Само двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват ареста си

11 Август, 2026 12:37 2 226 78

  • георги кузев-
  • убийство-
  • пловдив-
  • момичета

Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи

Само двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват ареста си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, са решили да обжалват мярката си за неотклонение "задържане под стража".

Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, посочи dariknews.bg.

В четвъртък от 10 ч. Апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка.

Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим, в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев.

Междувременно, шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това.

Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.

В хода на разследването първоначално бяха задържани 10 младежи. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

Петимата са обвинени за умишленото убийство на Георги Кузев, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Данните, огласени при разглеждането на мерките им за неотклонение, разкриха изключителна жестокост на нападението. Побоят над Кузев е продължил повече от час, като по думите на съдия Петко Минев по тялото на жертвата практически не е имало „здраво място“. Мъжът е бил с тежки травми на черепа и вътрешните органи, сред които белия и черния дроб и бъбреците.

Освен побоя, Кузев е бил подложен и на гаври. По данни, изнесени в съда, веждите му са били обръснати, по тялото му са гасени цигари и са рисувани свастики. Той е бил заплюван и душен. Част от случващото се е било заснемано с мобилни телефони.

Според данните по делото след нападението от Кузев са били взети 30 евро, с които част от младежите впоследствие си купили храна.

На 7 август Пловдивският окръжен съд остави и петимата обвиняеми в ареста, като им определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Първо

    89 6 Отговор
    Родителите на всички тези трябва да са в затвора!!! После, и децата!!!
    А за тези двете не трябва да има снизхождение, защото ясно са осъзнавали какво правят, но са го направили!!!

    12:40 11.08.2026

  • 3 Гост

    80 3 Отговор
    Защо им криете лицата ?

    12:42 11.08.2026

  • 4 ШЕФА

    74 5 Отговор
    Това не са момичета,а уродливи създания на природата,за които са виновни техните полу грамотни родители и евро-либералната система на обучение и правораздаване.Планът на американеца Ран Ъп постигна своят максимален успех в България ! Спокойно с тези престъпници и нац.предатели на власт нещата ще станат и още много по зле.

    Коментиран от #12, #17, #69

    12:42 11.08.2026

  • 5 Гост

    54 2 Отговор
    На 18-19 отиват в Студентски град готови проститутки.

    Коментиран от #50

    12:43 11.08.2026

  • 6 Перо

    19 41 Отговор
    Аз не оправдавам убийците, но недоумявам защо 37 годишен мъж от Кричим ще отиде в Пловдив да се занимава с 15-годишна ученичка. Знаел е, че момичето е на 15 г., той да не е примат, от някои страни в Близкия изток, където това е разрешено!

    Коментиран от #7, #9, #13, #35, #53

    12:46 11.08.2026

  • 7 Гост

    19 7 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Ти отказваш ли бане 🙂

    Коментиран от #19

    12:48 11.08.2026

  • 8 Григор

    50 1 Отговор
    Ами пуснете ги. Няма лошо! Тъкмо ще се включат в друга група за нова акция. Тъкмо вече имат опит! Присъдите трябва да са жестоки и за петимата! За урок и назидание на всички малолетни идиотчета, които раздават правда. Така не става! Не може групички от малки идиотчета да тероризират безнаказано! Сега се стигна дори до убийство. Трябва да се търси отговорност и от всички ония, които са били на мястото и нищо не са направили. НАЙ-ПОСЛЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАБИЕ В ГЛАВИТЕ НА "МАЛОЛЕТНИТЕ ГЕРОИ", ЧЕ ОСВЕН ПРАВА, ИМАТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЧЕ ЗАКОНИТЕ И ПРАВИЛАТА В ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ, А КОГАТО СЕ ПОГАЗВАТ, МИЛОСТ НЕ ТРЯБВА ДА ИМА!

    12:51 11.08.2026

  • 9 Аве Перо нямаш ли работа бре

    36 7 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Може да е искал да й купи дюнер да я нахрани, ти от къде знаеш. Кой знае какви ги пишеш и ти по разни сайтове

    12:51 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кретенчета Сър,

    18 3 Отговор
    и завършени убийци.
    Библията не са я чели но Майн Кампф са чели.
    Са пак ше четат Библията но в кафеза.
    Аз първо съм чел Майн Кампф, първата книжка в Германия от Библиотеката беше Майн Кампф на Адолф Хитлер, но и Библията съм чел пак в Бундес Германията паралелно с Майн Кампф на Ефрейтор Адолф Хитлер.
    Неуспял Виенски Художник и Германски Ефрейтор от ПСВ.

    12:52 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъхъ

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    И си е чукнал среща в гората!😂😂😂

    12:54 11.08.2026

  • 14 Ходи в Украйна бре диван герой

    17 6 Отговор

    До коментар #10 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":

    или поне си намери работа безполезник

    12:54 11.08.2026

  • 15 Успокой се!

    12 7 Отговор

    До коментар #12 от "Дърт русодебил":

    Всички не могат да са педофили като тебе!

    12:55 11.08.2026

  • 16 Как не ги е срам?

    28 2 Отговор
    Да ходят при леля Гинка в сливенския да видят как мирише мършата отдолу...

    12:55 11.08.2026

  • 17 Ясно!

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "ШЕФА":

    Явно си падаш по момчета и Ламата Калушев беше така! На каква възраст те закараха да те окалуши, Шефе ?

    12:58 11.08.2026

  • 18 На море

    16 0 Отговор
    ли искат да ходят ? На лов за педофили ?!

    13:04 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Са, за всички Виджиланте да обясня,

    3 7 Отговор
    в една Държава, единствено Държавата има право да наказва и да отнема човешки живот.

    Новият Завет, Йезу Кристе (по нашему Христос Исус, казва Кесаревото Кесарю, (тоест, това което е на Цезар, Цезаревото) и Божието Богу.

    Коментиран от #43

    13:06 11.08.2026

  • 21 Опа

    37 1 Отговор
    Защо само 5 са в ареста, защо другите са на свобода. Щом няма наказание за тях могат да убиват наволя. Не трябва да остават без наказание и да ходят между нас, докато не им хрумне пак да накажат някой, защото е различен или не им харесва. Групово убийство по закон се наказва повече. Но при нас закони не действт

    13:07 11.08.2026

  • 22 Ти па си много убава!

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дърт русодебил":

    И пола си смени и пак си като тасманийски дявол!

    13:09 11.08.2026

  • 23 Възпитанието преди 1989

    12 16 Отговор
    Чичака с Дачията дето гони детето за череши
    Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
    Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
    Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
    Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука

    Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!

    13:11 11.08.2026

  • 24 Тук искам да отбележа разликата а

    4 3 Отговор
    разликата е че когато Държавата реши раздаде правосъдие, Легално или под Сурдинка, както Прокуратура, МВР и Анти Тероризъм Спецназ - Български отрепаха по най жесток начин шес нещастници от Петрохан, всичко е точно.
    Единствено Българската Държава може да издава смъртни присъди.

    13:11 11.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тоалетна Хартия

    6 31 Отговор
    Колко много защитници на педофила има тук!!!! България е джунгла и тук законите не се спазват!! Полицията ще хване педофил и съда после ще го пусне!! Тоз от гроба няма да излезе. Това заслужават всички педофили!!! Тия лапета, рано или късно, щяха да влязат в затвора, но поне свършиха нещо полезно преди да ги затворят!! Това което направиха се нарича линчуване...

    Коментиран от #38, #78

    13:14 11.08.2026

  • 29 Феникс

    26 2 Отговор
    Имало е и още двама убийци които са били пълнолетни и са били активни участници, явно са синчета на високопоставени политици или полицаи , те не са били арестувани! Тези двамата със евтините кецове които караха човека да им цеува краката, но е имало и още двама със маркови дрешки и маратончици!

    13:15 11.08.2026

  • 30 Педо май се ти

    18 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ник. А":

    Тази е на 17, а и циганките се женят и на по-малко 🙂

    13:15 11.08.2026

  • 31 Кабалер

    21 3 Отговор
    Накря да не се окаже, че момичетата са скачали, а сега момчетата се правят на кавалери ?
    20 години сме в съюза на загубеняците: 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !

    13:16 11.08.2026

  • 32 малката убийца с разголените раменца

    20 1 Отговор
    на чамовата дъска ли се прави?

    13:26 11.08.2026

  • 33 а едно време какво беше

    14 14 Отговор
    Какви прекрасни спомени само, рай за вески един лентяй

    Коментиран от #67, #70

    13:26 11.08.2026

  • 34 Аз,достатъчно ли е?

    14 1 Отговор
    Наглост,никаква свобода за завършени убийци.

    13:27 11.08.2026

  • 35 Мисирка

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Това е, какво ти разправят слуховете по медиите. Откъде занеш, с кого е отишъл да се среща, след като следствието не казват подробности.

    13:36 11.08.2026

  • 36 Георги

    14 2 Отговор
    големите ловци на пдфили, след 2 години като станат на 18 ще започнат да залитат по 15 годишни момичета, ама ще е късно до тогава ще са станали държанки на някой в затвора.

    Коментиран от #37

    13:38 11.08.2026

  • 37 Бъди реалист

    13 2 Отговор

    До коментар #36 от "Георги":

    Също като полицаите - най-големите бандити са бивши полицаи. Тъй и с ловците на педофили - бъдещи педофили!

    13:39 11.08.2026

  • 38 Въпрос

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Тоалетна Хартия":

    Кой е педофилът?

    13:40 11.08.2026

  • 39 Роза

    22 1 Отговор
    Ами разбира се,че трите момчета няма да обжалват мярката за неотклонение!В ареста са на сигурно място,а навън не се знае какво може да се случи с тях!Адвокатите са ги посъветвали да изчакат,докато медийния шум затихне малко.Убития мъж е бил с лека степен на дебилност.Колко лесно е да се гавриш с човек,който е слаб и не се съпротивлява!Защо не нападнат здрав и силен мъж?!Слаби са законите ни,а Божието правосъдие в едни случаи работи ,а в други -не!

    Коментиран от #44

    13:42 11.08.2026

  • 40 Какво искат съдистките

    12 2 Отговор
    В сливенския затвор ще се озаптят
    Там е била н.певица Недялка Керанова, Иванчева, кмет на Младост
    Които изобщо не са били долнопробни в сравнение с искащите оправдание
    В сливенския са били и много наши известни политици преди и след 9 сеп 1944.
    Ще се научат на работа и дисциплина

    13:54 11.08.2026

  • 41 Васил

    18 1 Отговор
    Тези катили трябва да изгният в затвора да водиш чат и вече си педофил още малко ако загледаш някоя по улицата пак ще те осъдят. Аршина май е двоен защо тези дебили не са хващали и римляните дето се женят и раждат деца по 12-13 години????

    13:57 11.08.2026

  • 42 Биби

    7 4 Отговор
    Никаква милост за комунистическите изчадия- чанч по закон до ка са живи! Некой услужлив да им пущи у килиите дед метъл на макс до им протечът пачангите деа!

    Коментиран от #47

    14:04 11.08.2026

  • 43 Обясни го

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Са, за всички Виджиланте да обясня,":

    това на изродките от Пловдив!

    14:07 11.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хмм

    11 1 Отговор
    това за добрите семейства издиша след като са си купили дюнери с парите на убития, били го щото бил педофил, но взели пари от "педофила", щом са опрели до 30 евро, значи не разполагат с пари да си купят дори дюнер

    Коментиран от #51

    14:07 11.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тия, биби му

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Биби":

    са евроСатанинскиНацистчета!

    14:10 11.08.2026

  • 48 Обжалват кифлите пред милостивия съд

    7 2 Отговор
    и ги пускат я срещу 5000 € я домашен арест
    и накрая условна
    а кочовете до макс 2г са излезли

    14:23 11.08.2026

  • 49 Наблюдател

    14 1 Отговор
    Обясняват, че момичетата се криели от родителите си, преобличали се и се гримирали навън. Имах съученичка в 8-и клас, хвалеше се, че спи с мъже. Мъже, значи дърти. Ако не възпиташ в децата си достойнство и самоуважение, следенето, наказанията няма да помогнат. А това освен всичко друго, се създава и с личен пример.

    14:26 11.08.2026

  • 50 Едната си е жрица

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Едната вече практикува този занаят, това съобщиха няколко сайта.

    14:28 11.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мнение

    12 0 Отговор
    Вероятно са и наркомани или садисти. Нормален човек не би наппавил такива неща.

    14:35 11.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Убийците са ПРЕСТЪПНИЦИ,

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":

    лишили от живот невенен човек без доказателства за "педофилия"!
    НЕ СА ГЕРОИ!!! УБИЙЦИ СА!!
    Не може да решеш, че някой е "педофил", защото ти написал нещо си. Трябва реални действия да са извършени.

    14:43 11.08.2026

  • 55 Адвокат

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":

    Ако младежите са го подозирали в сексуален интерес към непълнолетни, това само по себе си не означава, че той е педофил. Такова твърдение трябва да бъде доказано с конкретни факти и действия, а не с предположения.
    Но дори човек да е извършил или да е възнамерявал да извърши престъпление, никой няма право сам да раздава правосъдие и да го пребива. За това съществуват полиция, прокуратура и съд.
    Особено тревожно е, ако непълнолетни започнат да вярват, че могат сами да определят кой е виновен и да го наказват. Това вече не е „геройство“ или „борба с престъпността“, а опасна саморазправа.
    Законът трябва да важи за всички — както за човек, заподозрян в престъпление, така и за тези, които решават сами да го наказват.

    Коментиран от #63

    14:46 11.08.2026

  • 56 Грешиш, приятелю!

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":

    Ако тези момчета са решили, че сами ще „ловят педофили“ и ще раздават правосъдие, това е изключително опасно. Подозрението не прави никого автоматично педофил, а наказанието не се определя от група деца в интернет.

    Ако човек е извършил престъпление — има полиция, прокуратура и съд. Ако не е — още по-малко има право някой да го примамва, пребива или наказва.

    Иначе стигаме до абсурда всеки да си избира „виновник“ и сам да решава какво наказание заслужава.

    Това не е правосъдие. Това е саморазправа.

    14:48 11.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Още по-възмутено

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Възмутен":

    Прочети изтеклите скрийншотове от чата между тях и ще видиш нищо ли не е направил!
    Всеки, който говори така на жена, си заслужава б0я. Разбира се, не е трябвало да го пребиват, но кой знае и те какво са взели преди това...

    Коментиран от #75

    14:54 11.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Последен шанс

    4 3 Отговор
    Трябва вече да признаем! 35 годишният експеримент се доказа че е неуспешен.Имам предвид за обикновения народ, а иначе за няколо хиляди фамилии на територията, всъщност всичко е много добре.
    Затова ...Само ДИКТАТУРА с един истински диктатор родолюбец от типа на нещо средно между Сталин и Ким Чен Ун за поне 10 години ще вкара това диво племе в нормалността! И се започва сега и веднага за децата от най-ранна детска възраст до най стария столетник и за най-дребното нарушение - наказание веднага и на място за хвърлен фас, за непочистени зелени площи, за викане на улицата, за обида над длъжностно лице, за надраскана пейка - веднага полицая с палката - бой и 100 евро глоба! Веднага и сега, на място - без адвокати, без обжалвания, без съд и прокуратура. без ама това, ама онова...
    Аз наистина не виждам друг начин нещата да се оправят с призиви и протести и ала-бала!
    Докато няма страх от наказание, всеки ще вика Е..ал съм ви у будалите, ще правя каквото си искам!

    Коментиран от #61

    15:00 11.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 64 !!!?

    6 2 Отговор
    Мистър Кеш не осъди това варварско убийство на "младежкия хълм" от една откровена фашистка шпицкомада...явно му помага в "прогреса" !!!?

    15:23 11.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Голям

    8 1 Отговор
    Никакъв шанс, тези момичета са причината човека да е мъртъв... те са нахъсвали момчетата да го бият... всеки тийнейджърски боклук трябва да си понесе последствията от своите действия... писна ни от локали и извратени същества, които закона не ги лови, щото били непълнолетни.
    Кога ще започнем да санкционираме и родителите, които са ги възпитали по този извратен начин, да вземат пример от русия, путин и руските неонацисти на които са подражавали идиотчетата.

    Мога да се обзаложа, че родителите на тези нищожества са гласували за русофили, като румен радев и "прогресивна България" само разруха и отвратителни същества след тях, както е в русия на която подръжават.

    15:31 11.08.2026

  • 67 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "а едно време какво беше":

    Ти на колко години си, понмиш ли, живял ли си в онези години за да пишеш или публикуваш.

    15:32 11.08.2026

  • 68 хахаха

    2 5 Отговор
    Ауу какви моралисти, какво чудо, ако някой дъртак иска секс с техните малолетни дъщери веднага ще се съгласят, даже и хотел ще им наемат, абе родители за пример:)

    15:35 11.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 а сега какво е

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "а едно време какво беше":

    Толкова е хубаво сега, че от 9 милиона станахме 5 милиона:)))
    Между другото по Живково време всяка година ходихме в чужбина без никакви проблеми, единствено криминално проявените нямаха право на екскурзии...ти явно си бил такъв.

    Коментиран от #72, #77

    15:42 11.08.2026

  • 71 Тоалетна Хартия

    1 8 Отговор
    Казваш, че първо педофила трябва да направи престъпление и тогава да се наказва!!!! Нормално ли е 37 годишен да се занимава с 15 годишно ????

    16:01 11.08.2026

  • 72 ходил си

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "а сега какво е":

    Да береш ягоди в село Баница, макс

    16:14 11.08.2026

  • 73 ДИКТАТУРАТА НЕ РАБОТИ!

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Последен шанс":

    СКОРО И ПОСЛЕДНИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ПАДНАТ!

    16:51 11.08.2026

  • 74 Демократ

    6 0 Отговор
    Кой ходи на среща момиче в храстите с нож стига глу пости. А дори не го е и извадил срещу тия.

    17:08 11.08.2026

  • 75 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Още по-възмутено":

    Работата е отишла далеч отвън боя… Мъченията и крайният резултат няма с какво да бъдат оправдани. Не става човек от тея псета.

    17:45 11.08.2026

  • 76 Дари

    8 0 Отговор
    Не двете момичеата,а двете убийци!

    17:48 11.08.2026

  • 77 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "а сега какво е":

    Е, ако си отроче на ДС, партиен секретар на БКП, само те пътувах и ядеха луканки. Народа, за да стигне да съседен град му трябваше пътен лист и кварталния да знае кога, колко до кога. Такаче, ясно щом си пътувал!!!!

    18:40 11.08.2026

  • 78 На това линчуване

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тоалетна Хартия":

    му се казва убийство!

    19:20 11.08.2026