Само двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват ареста си

Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, са решили да обжалват мярката си за неотклонение "задържане под стража".

Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, посочи dariknews.bg.

В четвъртък от 10 ч. Апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка.

Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим, в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев.

Междувременно, шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това.

Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.

В хода на разследването първоначално бяха задържани 10 младежи. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

Петимата са обвинени за умишленото убийство на Георги Кузев, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Данните, огласени при разглеждането на мерките им за неотклонение, разкриха изключителна жестокост на нападението. Побоят над Кузев е продължил повече от час, като по думите на съдия Петко Минев по тялото на жертвата практически не е имало „здраво място“. Мъжът е бил с тежки травми на черепа и вътрешните органи, сред които белия и черния дроб и бъбреците.

Освен побоя, Кузев е бил подложен и на гаври. По данни, изнесени в съда, веждите му са били обръснати, по тялото му са гасени цигари и са рисувани свастики. Той е бил заплюван и душен. Част от случващото се е било заснемано с мобилни телефони.

Според данните по делото след нападението от Кузев са били взети 30 евро, с които част от младежите впоследствие си купили храна.

На 7 август Пловдивският окръжен съд остави и петимата обвиняеми в ареста, като им определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.