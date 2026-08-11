Само двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват ареста си

Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, са решили да обжалват мярката си за неотклонение "задържане под стража".
Останалите трима тийнейджъри не са подали жалба срещу мерките си, като срокът за това изтече снощи, посочи dariknews.bg.
В четвъртък от 10 ч. Апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка.
Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим, в подкрепа на семейството на убития и с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев.
Междувременно, шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов заяви, че разследването усилено продължава, като не е изключено да се стигне до още задържани, ако се съберат доказателства за това.
Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.
В хода на разследването първоначално бяха задържани 10 младежи. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.
Петимата са обвинени за умишленото убийство на Георги Кузев, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.
Данните, огласени при разглеждането на мерките им за неотклонение, разкриха изключителна жестокост на нападението. Побоят над Кузев е продължил повече от час, като по думите на съдия Петко Минев по тялото на жертвата практически не е имало „здраво място“. Мъжът е бил с тежки травми на черепа и вътрешните органи, сред които белия и черния дроб и бъбреците.
Освен побоя, Кузев е бил подложен и на гаври. По данни, изнесени в съда, веждите му са били обръснати, по тялото му са гасени цигари и са рисувани свастики. Той е бил заплюван и душен. Част от случващото се е било заснемано с мобилни телефони.
Според данните по делото след нападението от Кузев са били взети 30 евро, с които част от младежите впоследствие си купили храна.
На 7 август Пловдивският окръжен съд остави и петимата обвиняеми в ареста, като им определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Първо
А за тези двете не трябва да има снизхождение, защото ясно са осъзнавали какво правят, но са го направили!!!
12:40 11.08.2026
3 Гост
12:42 11.08.2026
4 ШЕФА
Коментиран от #12, #17, #69
12:42 11.08.2026
5 Гост
Коментиран от #50
12:43 11.08.2026
6 Перо
Коментиран от #7, #9, #13, #35, #53
12:46 11.08.2026
7 Гост
До коментар #6 от "Перо":Ти отказваш ли бане 🙂
Коментиран от #19
12:48 11.08.2026
8 Григор
12:51 11.08.2026
9 Аве Перо нямаш ли работа бре
До коментар #6 от "Перо":Може да е искал да й купи дюнер да я нахрани, ти от къде знаеш. Кой знае какви ги пишеш и ти по разни сайтове
12:51 11.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кретенчета Сър,
Библията не са я чели но Майн Кампф са чели.
Са пак ше четат Библията но в кафеза.
Аз първо съм чел Майн Кампф, първата книжка в Германия от Библиотеката беше Майн Кампф на Адолф Хитлер, но и Библията съм чел пак в Бундес Германията паралелно с Майн Кампф на Ефрейтор Адолф Хитлер.
Неуспял Виенски Художник и Германски Ефрейтор от ПСВ.
12:52 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ъхъ
До коментар #6 от "Перо":И си е чукнал среща в гората!😂😂😂
12:54 11.08.2026
14 Ходи в Украйна бре диван герой
До коментар #10 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":или поне си намери работа безполезник
12:54 11.08.2026
15 Успокой се!
До коментар #12 от "Дърт русодебил":Всички не могат да са педофили като тебе!
12:55 11.08.2026
16 Как не ги е срам?
12:55 11.08.2026
17 Ясно!
До коментар #4 от "ШЕФА":Явно си падаш по момчета и Ламата Калушев беше така! На каква възраст те закараха да те окалуши, Шефе ?
12:58 11.08.2026
18 На море
13:04 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Са, за всички Виджиланте да обясня,
Новият Завет, Йезу Кристе (по нашему Христос Исус, казва Кесаревото Кесарю, (тоест, това което е на Цезар, Цезаревото) и Божието Богу.
Коментиран от #43
13:06 11.08.2026
21 Опа
13:07 11.08.2026
22 Ти па си много убава!
До коментар #12 от "Дърт русодебил":И пола си смени и пак си като тасманийски дявол!
13:09 11.08.2026
23 Възпитанието преди 1989
Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука
Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!
13:11 11.08.2026
24 Тук искам да отбележа разликата а
Единствено Българската Държава може да издава смъртни присъди.
13:11 11.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тоалетна Хартия
Коментиран от #38, #78
13:14 11.08.2026
29 Феникс
13:15 11.08.2026
30 Педо май се ти
До коментар #19 от "Ник. А":Тази е на 17, а и циганките се женят и на по-малко 🙂
13:15 11.08.2026
31 Кабалер
20 години сме в съюза на загубеняците: 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !
13:16 11.08.2026
32 малката убийца с разголените раменца
13:26 11.08.2026
33 а едно време какво беше
Коментиран от #67, #70
13:26 11.08.2026
34 Аз,достатъчно ли е?
13:27 11.08.2026
35 Мисирка
До коментар #6 от "Перо":Това е, какво ти разправят слуховете по медиите. Откъде занеш, с кого е отишъл да се среща, след като следствието не казват подробности.
13:36 11.08.2026
36 Георги
Коментиран от #37
13:38 11.08.2026
37 Бъди реалист
До коментар #36 от "Георги":Също като полицаите - най-големите бандити са бивши полицаи. Тъй и с ловците на педофили - бъдещи педофили!
13:39 11.08.2026
38 Въпрос
До коментар #28 от "Тоалетна Хартия":Кой е педофилът?
13:40 11.08.2026
39 Роза
Коментиран от #44
13:42 11.08.2026
40 Какво искат съдистките
Там е била н.певица Недялка Керанова, Иванчева, кмет на Младост
Които изобщо не са били долнопробни в сравнение с искащите оправдание
В сливенския са били и много наши известни политици преди и след 9 сеп 1944.
Ще се научат на работа и дисциплина
13:54 11.08.2026
41 Васил
13:57 11.08.2026
42 Биби
Коментиран от #47
14:04 11.08.2026
43 Обясни го
До коментар #20 от "Са, за всички Виджиланте да обясня,":това на изродките от Пловдив!
14:07 11.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хмм
Коментиран от #51
14:07 11.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тия, биби му
До коментар #42 от "Биби":са евроСатанинскиНацистчета!
14:10 11.08.2026
48 Обжалват кифлите пред милостивия съд
и накрая условна
а кочовете до макс 2г са излезли
14:23 11.08.2026
49 Наблюдател
14:26 11.08.2026
50 Едната си е жрица
До коментар #5 от "Гост":Едната вече практикува този занаят, това съобщиха няколко сайта.
14:28 11.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Мнение
14:35 11.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Убийците са ПРЕСТЪПНИЦИ,
До коментар #10 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":лишили от живот невенен човек без доказателства за "педофилия"!
НЕ СА ГЕРОИ!!! УБИЙЦИ СА!!
Не може да решеш, че някой е "педофил", защото ти написал нещо си. Трябва реални действия да са извършени.
14:43 11.08.2026
55 Адвокат
До коментар #10 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":Ако младежите са го подозирали в сексуален интерес към непълнолетни, това само по себе си не означава, че той е педофил. Такова твърдение трябва да бъде доказано с конкретни факти и действия, а не с предположения.
Но дори човек да е извършил или да е възнамерявал да извърши престъпление, никой няма право сам да раздава правосъдие и да го пребива. За това съществуват полиция, прокуратура и съд.
Особено тревожно е, ако непълнолетни започнат да вярват, че могат сами да определят кой е виновен и да го наказват. Това вече не е „геройство“ или „борба с престъпността“, а опасна саморазправа.
Законът трябва да важи за всички — както за човек, заподозрян в престъпление, така и за тези, които решават сами да го наказват.
Коментиран от #63
14:46 11.08.2026
56 Грешиш, приятелю!
До коментар #10 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":Ако тези момчета са решили, че сами ще „ловят педофили“ и ще раздават правосъдие, това е изключително опасно. Подозрението не прави никого автоматично педофил, а наказанието не се определя от група деца в интернет.
Ако човек е извършил престъпление — има полиция, прокуратура и съд. Ако не е — още по-малко има право някой да го примамва, пребива или наказва.
Иначе стигаме до абсурда всеки да си избира „виновник“ и сам да решава какво наказание заслужава.
Това не е правосъдие. Това е саморазправа.
14:48 11.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Още по-възмутено
До коментар #53 от "Възмутен":Прочети изтеклите скрийншотове от чата между тях и ще видиш нищо ли не е направил!
Всеки, който говори така на жена, си заслужава б0я. Разбира се, не е трябвало да го пребиват, но кой знае и те какво са взели преди това...
Коментиран от #75
14:54 11.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Последен шанс
Затова ...Само ДИКТАТУРА с един истински диктатор родолюбец от типа на нещо средно между Сталин и Ким Чен Ун за поне 10 години ще вкара това диво племе в нормалността! И се започва сега и веднага за децата от най-ранна детска възраст до най стария столетник и за най-дребното нарушение - наказание веднага и на място за хвърлен фас, за непочистени зелени площи, за викане на улицата, за обида над длъжностно лице, за надраскана пейка - веднага полицая с палката - бой и 100 евро глоба! Веднага и сега, на място - без адвокати, без обжалвания, без съд и прокуратура. без ама това, ама онова...
Аз наистина не виждам друг начин нещата да се оправят с призиви и протести и ала-бала!
Докато няма страх от наказание, всеки ще вика Е..ал съм ви у будалите, ще правя каквото си искам!
Коментиран от #61
15:00 11.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 !!!?
15:23 11.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Голям
Кога ще започнем да санкционираме и родителите, които са ги възпитали по този извратен начин, да вземат пример от русия, путин и руските неонацисти на които са подражавали идиотчетата.
Мога да се обзаложа, че родителите на тези нищожества са гласували за русофили, като румен радев и "прогресивна България" само разруха и отвратителни същества след тях, както е в русия на която подръжават.
15:31 11.08.2026
67 Българин
До коментар #33 от "а едно време какво беше":Ти на колко години си, понмиш ли, живял ли си в онези години за да пишеш или публикуваш.
15:32 11.08.2026
68 хахаха
15:35 11.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 а сега какво е
До коментар #33 от "а едно време какво беше":Толкова е хубаво сега, че от 9 милиона станахме 5 милиона:)))
Между другото по Живково време всяка година ходихме в чужбина без никакви проблеми, единствено криминално проявените нямаха право на екскурзии...ти явно си бил такъв.
Коментиран от #72, #77
15:42 11.08.2026
71 Тоалетна Хартия
16:01 11.08.2026
72 ходил си
До коментар #70 от "а сега какво е":Да береш ягоди в село Баница, макс
16:14 11.08.2026
73 ДИКТАТУРАТА НЕ РАБОТИ!
До коментар #62 от "Последен шанс":СКОРО И ПОСЛЕДНИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ПАДНАТ!
16:51 11.08.2026
74 Демократ
17:08 11.08.2026
75 Пилотът Гошу
До коментар #58 от "Още по-възмутено":Работата е отишла далеч отвън боя… Мъченията и крайният резултат няма с какво да бъдат оправдани. Не става човек от тея псета.
17:45 11.08.2026
76 Дари
17:48 11.08.2026
77 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #70 от "а сега какво е":Е, ако си отроче на ДС, партиен секретар на БКП, само те пътувах и ядеха луканки. Народа, за да стигне да съседен град му трябваше пътен лист и кварталния да знае кога, колко до кога. Такаче, ясно щом си пътувал!!!!
18:40 11.08.2026
78 На това линчуване
До коментар #28 от "Тоалетна Хартия":му се казва убийство!
19:20 11.08.2026