Делото „Хасърджиев“: Съдът отказа да измени мерките на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис

Софийският районен съд (СРС) отказа да измени мерките за неотклонение на бившия легионер Симеон Дряновски и гръцкия гражданин Анастасиос Михайлидис, подсъдими по делото срещу д-р Станимир Хасърджиев.

Решението дойде след маратонско съдебно заседание, продължило близо 11 часа с няколко почивки, на което бяха изслушани свидетели по случая. Защитникът на Симеон Дряновски – адвокат Стойко Славов, потвърди пред Българската телеграфна агенция (БТА), че магистратите са оставили исканията на защитата без уважение. Той беше категоричен, че постановеният отказ ще бъде обжалван в законовия срок.

Разпит на свидетели при закрити врата

Процесът на 15 юли премина при засилени мерки за конфиденциалност, като съдът изслуша свидетелските показания при закрити врата. Припомняме, че по делото освен Дряновски и Михайлидис, подсъдими са известният общественик и пациентски лидер д-р Станимир Хасърджиев, както и актьорът Росен Белов. Четиримата са изправени пред съда с общо 17 обвинения, основното от които е за престъпление, свързано с принуда и незаконно използване на оръжие. Според обвинителния акт на прокуратурата групата е държала по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София – случай, който разтърси обществеността в края на миналата година.

Хронология на мерките за неотклонение

След като обвинителният акт беше внесен на 4 май 2026 г., съставът на Софийския районен съд извърши първоначална промяна в мерките на подсъдимите по време на разпоредителното заседание. Тогава Хасърджиев и Михайлидис бяха освободени от ареста срещу парични гаранции – съответно 60 000 евро за общественика и 10 000 евро за гръцкия модел. Мерките на Росен Белов и Симеон Дряновски също бяха променени от „домашен арест“ в парична гаранция от по 10 000 евро. Сегашното искане на защитата за допълнително облекчаване или промяна на условията по мерките обаче не срещна одобрението на магистратите.

Кога продължава процесът?

Следващото съдебно заседание по казуса е насрочено за 23 септември 2026 година. Според информация от адвокат Славов, цитирана от Нова телевизия и Българското национално радио (БНР), тогава ще продължи разпитът на останалите свидетели по делото. Очаква се съдебната сага да продължи и през есента, докато прокуратурата и защитата изясняват детайлите около твърденията за сексуални посегателства, принуда и притежание на забранени вещества, повдигнати срещу подсъдимите.