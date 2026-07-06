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Съдът гледа мярката на шефа на ВиК–Бургас

Съдът гледа мярката на шефа на ВиК–Бургас

6 Юли, 2026 06:30, обновена 6 Юли, 2026 06:34 437 2

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Окръжната прокуратура настоява за постоянен арест на Цветан Мирчев след мащабната акция на ГДБОП

Съдът гледа мярката на шефа на ВиК–Бургас - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бургаският окръжен съд ще разгледа днес искането за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо изпълнителния директор на „ВиК“ - Бургас Цветан Мирчев и негов подчинен служител. Двамата се намират в ареста с първоначално 72-часово задържане

Хронология на събитията и обвинения

  • Спецакция на антимафиотите: На 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, провеждайки обиски в продължение на 8 часа.
  • Арести: Задържани бяха над 10 души, включително директорът Цветан Мирчев и неговият заместник Пламена Жечева.
  • Обвинение за Мирчев: Умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. .
  • Обвинение за служителя: Помагачество в схемата. Той е експерт по обществени поръчки.
  • Щети: Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи.

По-късно през деня Окръжната прокуратура в Бургас се очаква да изнесе официални подробности около хода на разследването и събраните доказателства. Случаят идва само седмица след друг корупционен скандал в региона – задържането на шефа на ВиК – Несебър с подкуп.

Източници: БНТ Новини, bTV и NOVA


България
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