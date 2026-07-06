Съдът гледа мярката на шефа на ВиК–Бургас

Бургаският окръжен съд ще разгледа днес искането за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо изпълнителния директор на „ВиК“ - Бургас Цветан Мирчев и негов подчинен служител. Двамата се намират в ареста с първоначално 72-часово задържане

Хронология на събитията и обвинения

Спецакция на антимафиотите : На 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, провеждайки обиски в продължение на 8 часа.

: На 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, провеждайки обиски в продължение на 8 часа. Арести : Задържани бяха над 10 души, включително директорът Цветан Мирчев и неговият заместник Пламена Жечева.

: Задържани бяха над 10 души, включително директорът Цветан Мирчев и неговият заместник Пламена Жечева. Обвинение за Мирчев : Умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. .

: Умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. . Обвинение за служителя : Помагачество в схемата. Той е експерт по обществени поръчки.

: Помагачество в схемата. Той е експерт по обществени поръчки. Щети: Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи.

По-късно през деня Окръжната прокуратура в Бургас се очаква да изнесе официални подробности около хода на разследването и събраните доказателства. Случаят идва само седмица след друг корупционен скандал в региона – задържането на шефа на ВиК – Несебър с подкуп.

Източници: БНТ Новини, bTV и NOVA