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Наложиха постоянен арест на съпругата на Красимир Алексиев от „Калашниците“

Наложиха постоянен арест на съпругата на Красимир Алексиев от „Калашниците“

9 Юли, 2026 16:16 1 208 12

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По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години

Наложиха постоянен арест на съпругата на Красимир Алексиев от „Калашниците“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По искане на Софийска районна прокуратура, Софийски градски съд наложи постоянна мярка „задържане под стража“ спрямо съпругата на Красимир Алексиев от „Калашниците“, известен като Краси Принца. Семра Алексиева се е опитала да принуди свидетел по делото, свързано с групата, да промени показанията си, уточни "Нова телевизия".

Тя е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 29 юни в магазин в кв. „Ботунец“ в гр. София, е направила опит да принуди друга жена да промени показанията си, които е дала по досъдебно производство на Софийска градска прокуратура. Алексиева е отрпавила заплаха за убийство и е упражнила физическа сила. От прокуратурата цитират думите на Алексиева към пострадалата: „Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием, сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас, не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от Ботунец“, „Отивате да си променяте показанията“, „Ако не си промените показанията, ще страдате“.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години.

Алексиева беше задържана за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемата. Състав на СРС се съгласи с доводите на прокурора и наложи на Алексиева най-тежката мярка за неотклонение. След жалба от страна на обвиняемата състав на Софийски градски съд потвърди мярката, наложена от Софийски районен съд и остави съпругата на Красимир Алексиев за постоянно в ареста.

Разследването по случая продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 3 Отговор
    Тези ли си гледаха крокодил в двора?

    16:19 09.07.2026

  • 2 Сатана Z

    4 13 Отговор
    Калашниците гласуваха за Мунчо,а Вие?

    Коментиран от #6

    16:19 09.07.2026

  • 3 Тома

    17 2 Отговор
    И сега как ще си вземе социалните след като я държат в ареста

    16:25 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Циганин да си

    4 1 Отговор
    в тая мунчоландия!

    16:59 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    Гнусни мaнгacapи.Само cмъpт за вас

    17:30 09.07.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Познато!

    17:40 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.