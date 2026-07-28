Заради €100: Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж, обвинен, че е изнудвал жена да му даде 100 евро.
Той я заплашвал с убийство и ѝ нанесъл телесна повреда.
Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено в периода между 22:30 часа на 25 юли и 00:30 часа на 26 юли в къща в село Владая.
По данни на прокуратурата обвиняемият А.М. поискал от жената, с инициали К.Е., да му даде 100 евро. За да я принуди, той отправял заплахи за убийство, като крещял: „Ще те заколям, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро“.
Според разследването мъжът допрял нож до гърлото на жената, удрял я с ръце и крака по главата и тялото, а впоследствие я пробол с вилица под лявото око, причинявайки ѝ лека телесна повреда.
С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Днес Софийската районна прокуратура внесе в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв
Коментиран от #3
14:49 28.07.2026
2 Софиянец
Дрогиран, комлексиран, на мама и тати златото.....
14:50 28.07.2026
3 Според мен човекът е бил гладен
До коментар #1 от "Какъв":С нож и вилица разфасоваш менюто в ресторанта иначе това си е терор - Бин Ладен Бил Гладен!
14:52 28.07.2026
4 Вероятно
14:54 28.07.2026
5 шаа
14:59 28.07.2026
6 Хи хи
15:01 28.07.2026
7 Дудов
15:01 28.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:03 28.07.2026
9 Ей такива
15:04 28.07.2026
10 Жителите на сиатъл
15:32 28.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не ми стана ясно
15:58 28.07.2026