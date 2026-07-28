Заради €100: Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж, обвинен, че е изнудвал жена да му даде 100 евро.

Той я заплашвал с убийство и ѝ нанесъл телесна повреда.

Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено в периода между 22:30 часа на 25 юли и 00:30 часа на 26 юли в къща в село Владая.

По данни на прокуратурата обвиняемият А.М. поискал от жената, с инициали К.Е., да му даде 100 евро. За да я принуди, той отправял заплахи за убийство, като крещял: „Ще те заколям, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро“.

Според разследването мъжът допрял нож до гърлото на жената, удрял я с ръце и крака по главата и тялото, а впоследствие я пробол с вилица под лявото око, причинявайки ѝ лека телесна повреда.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Днес Софийската районна прокуратура внесе в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.