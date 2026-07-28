Новини
Крими »
Заради €100: Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица

Заради €100: Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица

28 Юли, 2026 14:47 859 12

  • мъж-
  • заплаха-
  • жена-
  • нож-
  • вилица-
  • крими

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Заради €100: Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж, обвинен, че е изнудвал жена да му даде 100 евро.

Той я заплашвал с убийство и ѝ нанесъл телесна повреда.

Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено в периода между 22:30 часа на 25 юли и 00:30 часа на 26 юли в къща в село Владая.

По данни на прокуратурата обвиняемият А.М. поискал от жената, с инициали К.Е., да му даде 100 евро. За да я принуди, той отправял заплахи за убийство, като крещял: „Ще те заколям, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро“.

Според разследването мъжът допрял нож до гърлото на жената, удрял я с ръце и крака по главата и тялото, а впоследствие я пробол с вилица под лявото око, причинявайки ѝ лека телесна повреда.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Днес Софийската районна прокуратура внесе в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв

    6 2 Отговор
    Завършен глупак! За сто евро жените се пробождат с друго острие...

    Коментиран от #3

    14:49 28.07.2026

  • 2 Софиянец

    3 1 Отговор
    Елита на България който живее в София.
    Дрогиран, комлексиран, на мама и тати златото.....

    14:50 28.07.2026

  • 3 Според мен човекът е бил гладен

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв":

    С нож и вилица разфасоваш менюто в ресторанта иначе това си е терор - Бин Ладен Бил Гладен!

    14:52 28.07.2026

  • 4 Вероятно

    1 3 Отговор
    Са били в някое заведение край морето и са спорили как да си поделят пражолата за 100 еврака с ...нож и вилица...

    14:54 28.07.2026

  • 5 шаа

    1 2 Отговор
    доста екзотична е вилицата на снимката

    14:59 28.07.2026

  • 6 Хи хи

    1 4 Отговор
    Омръзнало му на човека само той да плаща сметките......, искал равенство между половете, всеки да си плаща ни сметката.

    15:01 28.07.2026

  • 7 Дудов

    4 1 Отговор
    И това е един от доводите че най-добрия циганин е обесения

    15:01 28.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    С ножа и е отвлякъл вниманието и после прас със вилицата

    15:03 28.07.2026

  • 9 Ей такива

    2 1 Отговор
    искат да гласуват на референдуми за еврозоната и за ядрената енергетика и да решават съдбините на страната

    15:04 28.07.2026

  • 10 Жителите на сиатъл

    1 3 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ...

    15:32 28.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не ми стана ясно

    0 0 Отговор
    Тя дължала ли му е тези пари?

    15:58 28.07.2026