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Петима от групата за фентанил в Русе остават в ареста

Петима от групата за фентанил в Русе остават в ареста

8 Август, 2026 03:58, обновена 8 Август, 2026 04:03 1 207 8

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Разследването на фентаниловата афера започна от Русе, но нелегалната лаборатория бе разкрита в столичния кв. „Факултета“

Петима от групата за фентанил в Русе остават в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо петима души, привлечени като обвиняеми за участие в организирани престъпни групи (ОПГ) за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества.

По искане на Окръжната прокуратура в Русе, други двама от задържаните са поставени под „домашна арест“, а осмият член на групата е с мярка „парична гаранция“.

Мащабното разследване на т.нар. „фентанилова афера“ започва още през април 2026 г.. Досъдебното производство е образувано, след като прокуратурата и ГДБОП тръгват по следите на смъртоносния синтетичен наркотик заради случай от юли 2024 г., при който наркозависим мъж почина в двора на детска градина в Русе. Тогавашните експертизи доказват употреба на фентанил, което дава ход на мащабна оперативна работа.

Пътят на дрогата: От София до Русе в пратки с маратонки

В хода на съдебното заседание станаха известни ключови детайли от схемата за наркоразпространение. Опасната синтетична дрога е била произвеждана в две постройки, разположени в двора на Селскостопанската академия в столичния квартал „Факултета“. По данни на ГДБОП, разбитата нелегална база е разполагала с капацитет да захранва с фентанил дилъри на територията на цялата страна. По време на специализираната полицейска операция, проведена на 4 август 2026 г., антимафиотите иззеха около 6 килограма чист фентанил и други вещества, чиято обща пазарна стойност се изчислява на милиони евро.

Наркотикът е бил транспортиран от София до крайдунавския град Русе чрез куриерска фирма, като пратките са били изпращани от фалшиви податели и укривани в кутии с маратонки. Разследващите са използвали широк спектър от специални разузнавателни средства (СРС) и служители под прикритие, които са извършили доверителни сделки, за да достигнат до лидерите на ОПГ-то.

Адвокатите искаха преместване на делото в София

Пред съда защитниците на обвиняемите направиха опит да поискат отвод на наблюдаващия прокурор, както и преместване на делото в София с мотив, че основните процесуално-следствени действия и самата лаборатория са локализирани в столицата. Окръжният съд в Русе обаче отхвърли исканията на защитата и разгледа мерките по същество, като прие, че са събрани достатъчно доказателства, обосноваващиประвната квалификация на престъплението и опасността лицата да се укрият или да извършат друго престъпление.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Русе, като предстои да бъдат назначени допълнителни химически и технически експертизи на иззетото лабораторно оборудване. Определението на Русенския окръжен съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Велико Търново.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 А петият

    6 0 Отговор
    и шестият продължават да бачкат ,че сезона е в разгара си.

    05:01 08.08.2026

  • 2 ХУЯнаПУТИН даЯДЕТЕ

    2 1 Отговор
    Искахте демокрация, искахте капитализъм, получихте ги в пълният им блясък, с бонус банани. Радвайте им се

    05:09 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Все

    0 0 Отговор
    пак са оставили някои да поддържат продукцията , докато пуснат и другите.....

    08:24 08.08.2026

  • 6 дцполае

    2 0 Отговор
    Кои политик и коя политическа сила е стояла като чадър над нарко лабораторията??? Кои мафиот облечен в костюм е имал власт да приспи МВР да не хваща наркотици??? Как от 2009 г до 2025г не хванаха нито 1 бандит дето внася дрога??? Как не хванаха нито 1 дето продава и трови децата??? ГЕРБ бяха на власт и наркотиците се продаваха като бомбони??? Да не би чекмеджето да се е пълнило и с данък наркотици??? Слава Богу тези ги хванаха. Сега да ги разпитат хубаво кои е над тях. Име Презиме и Фамилия и дали не е от Банкя?

    08:27 08.08.2026

  • 7 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Тук новината не е , че някви остават под арест, новината е , че има членове на групата които не са под арест! И може да сте сигурни, че това всъщност са важните хора! А бушоните често горят и се сменят!

    08:28 08.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Утре ша ги пуснат

    10:48 08.08.2026