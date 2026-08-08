Петима от групата за фентанил в Русе остават в ареста

Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо петима души, привлечени като обвиняеми за участие в организирани престъпни групи (ОПГ) за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества.

По искане на Окръжната прокуратура в Русе, други двама от задържаните са поставени под „домашна арест“, а осмият член на групата е с мярка „парична гаранция“.

Мащабното разследване на т.нар. „фентанилова афера“ започва още през април 2026 г.. Досъдебното производство е образувано, след като прокуратурата и ГДБОП тръгват по следите на смъртоносния синтетичен наркотик заради случай от юли 2024 г., при който наркозависим мъж почина в двора на детска градина в Русе. Тогавашните експертизи доказват употреба на фентанил, което дава ход на мащабна оперативна работа.

Пътят на дрогата: От София до Русе в пратки с маратонки

В хода на съдебното заседание станаха известни ключови детайли от схемата за наркоразпространение. Опасната синтетична дрога е била произвеждана в две постройки, разположени в двора на Селскостопанската академия в столичния квартал „Факултета“. По данни на ГДБОП, разбитата нелегална база е разполагала с капацитет да захранва с фентанил дилъри на територията на цялата страна. По време на специализираната полицейска операция, проведена на 4 август 2026 г., антимафиотите иззеха около 6 килограма чист фентанил и други вещества, чиято обща пазарна стойност се изчислява на милиони евро.

Наркотикът е бил транспортиран от София до крайдунавския град Русе чрез куриерска фирма, като пратките са били изпращани от фалшиви податели и укривани в кутии с маратонки. Разследващите са използвали широк спектър от специални разузнавателни средства (СРС) и служители под прикритие, които са извършили доверителни сделки, за да достигнат до лидерите на ОПГ-то.

Адвокатите искаха преместване на делото в София

Пред съда защитниците на обвиняемите направиха опит да поискат отвод на наблюдаващия прокурор, както и преместване на делото в София с мотив, че основните процесуално-следствени действия и самата лаборатория са локализирани в столицата. Окръжният съд в Русе обаче отхвърли исканията на защитата и разгледа мерките по същество, като прие, че са събрани достатъчно доказателства, обосноваващиประвната квалификация на престъплението и опасността лицата да се укрият или да извършат друго престъпление.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Русе, като предстои да бъдат назначени допълнителни химически и технически експертизи на иззетото лабораторно оборудване. Определението на Русенския окръжен съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Велико Търново.