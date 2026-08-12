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Системата BG-ALERT бе активирана отново заради контролираното взривяване на боеприпаси край село Белица

Системата BG-ALERT бе активирана отново заради контролираното взривяване на боеприпаси край село Белица

12 Август, 2026 19:41 589 5

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Това е второ активиране на системата, като първото бе в понеделник непосредствено след възникване на пожарите вследствие на взрив в склад №18 на „ЕМКО“ ООД

Системата BG-ALERT бе активирана отново заради контролираното взривяване на боеприпаси край село Белица - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Системата BG-ALERT бе активирана за информиране на населението за предстоящо контролирано взривяване на боеприпаси на територията на завод „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна. Съобщението е разпространено от областния управител на Габрово.

Това е второ активиране на системата, като първото бе в понеделник непосредствено след възникване на пожарите вследствие на взрив в склад №18 на „ЕМКО“ ООД, припомня БТА.

Според днешното съобщение боеприпаси ще бъдат обезвредени чрез взривяване от специализирани екипи на територията на предприятието.

Активирането на системата е свързано с продължаващите действия по обезопасяване на района след инцидента във „ЕМКО“, при който на 10 август възникна пожар, последван от взривове в склад за боеприпаси.

По-рано днес директорът на Областната дирекция на МВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов съобщи, че обследването на района около складовата база продължава.

На място все още има тлеещи огнища и разпръснати боеприпаси, които представляват потенциална опасност. Той посочи, че теренът трябва да бъде прочистен, преди да могат да бъдат извършени следствени действия, за да бъде гарантирана безопасността на екипите.

Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи тази сутрин, че се разследват всички възможни версии за причините за възникването на взривовете. По думите му основна версия ще може да бъде очертана след извършването на оглед на местопроизшествието.

Контролираното взривяване е част от мерките за обезопасяване на терена и за отстраняване на опасните боеприпаси, останали след инцидента. Информацията за предстоящите действия е доведена до населението чрез BG-ALERT, като съобщението е на български и английски език.

Към момента действията на специализираните екипи са насочени към обезопасяване на района, което е необходимо условие за последващото извършване на оглед и разследване на причините за взривовете.

БТА припомня, че при инцидента на 10 август в складова база на „ЕМКО“ ООД край село Белица възникна пожар, последван от взривове. След първоначалното овладяване на пожара на места са останали тлеещи огнища и разпръснати боеприпаси, което наложи продължаване на обследването и обезопасяването на терена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    1 0 Отговор
    Туй значи ли че на Гебрю са му опасни боеприпасите и тряа са унищожават?

    19:53 12.08.2026

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Търговецът на смърт, Гебрев,трябва да плати обезщетение на държавата и работещите за всичките неприятности и парични загуби,които неговото производство нанася на страната ни и хората.

    20:09 12.08.2026

  • 3 Поне Да Вземат Да Гръмнат !

    2 0 Отговор
    Целия !

    Завод !

    20:21 12.08.2026

  • 4 ко щяхме да прайм без таз система ?

    0 0 Отговор
    гепи се нахраниха доживот

    20:32 12.08.2026

  • 5 отново

    0 0 Отговор
    никой не разбра

    20:58 12.08.2026

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