Гледат мерките на задържаните за убийството на Георги Кузев

Точно в 10:00 часа днес магистратите ще разгледат мерките за неотклонение на задържаните за бруталното убийство на Георги Кузев.

Защитата на двете момичета от групата на петимата непълнолетни обжалва постоянния арест, докато останалите трима тийнейджъри не са подали жалби в законовия срок.

Обществен натиск и мирен протест за справедливи присъди

Гражданското недоволство и скръбта обединяват жителите на Кричим и Пловдив. В деня на заседанието, от 09:30 часа, пред сградата на Съдебната палата в Пловдив (входа откъм ул. „Йоаким Груев“) се организира масов мирен протест. Близки на жертвата, съграждани и обществени активисти настояват за пълна прозрачност на съдебния процес. Основното искане на протестиращите е налагането на максимално строги присъди и отказ от по-леки мерки, без оглед на непълнолетието на извършителите.

Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев почина след жесток, продължил над един час побой в района на Младежкия хълм. Окръжният съд остави петимата тийнейджъри под стража поради проявената изключителна жестокост. Разходите по транспортирането и погребението на жертвата се поемат изцяло от Община Кричим, а траурната церемония ще бъде отслужена от Пловдивския митрополит Николай.

Разплитане на мрежата: Казусът с пребитите непалски граждани

Случаят придоби още по-сериозни измерения, след като разследването на убийството на Кузев разкри паралелен случай на расова агресия в града. В телефоните на задържаните бяха открити видеокадри от друг брутален, непредизвикан побой – над двама чуждестранни работници от Непал. По случая бяха арестувани и обвинени други двама младежи (на 17 и 18 години), които са поддържали активен контакт с убийците от Младежкия хълм. Установено е, че пълнолетният от тях дори е присъствал на самото убийство на Георги.

Въпреки настояването на прокуратурата за постоянен арест, Пловдивският районен съд освободи двамата обвиняеми за нападението над непалците под парична гаранция. Държавното обвинение в момента анализира мотивите на съда и предстои да реши дали ще протестира тази по-лека мярка за неотклонение пред горната съдебна инстанция.

Случаят остава под засилен обществен и медиен контрол, а решението на Апелативния съд в Пловдив ще бъде ключов индикатор за хода на правосъдието.