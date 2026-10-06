Тръмп одобри екзекуцията на стрелеца от Форт Худ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията чрез разстрел на Нидал Хасан, осъден за убийството на 13 души във военната база Форт Худ в Тексас през 2009 г. Препоръката е направена от министъра на отбраната Пийт Хегсет, съобщи главният говорител на Пентагона Шон Парнел.

„Съдният ден за Хасан най-сетне настъпи“, написа Парнел. По думите му министърът на армията ще определи времето и мястото на екзекуцията. До момента не е обявена конкретна дата.

Нападението във Форт Худ

На 5 ноември 2009 г. Хасан, който по това време е майор и армейски психиатър, открива огън в център за подготовка на военнослужещи във Форт Худ. При стрелбата са убити 13 души, а 32 са ранени. Нападението е най-смъртоносното срещу американска военна база на територията на САЩ.

През август 2013 г. военен съд признава Хасан за виновен по 13 обвинения в предумишлено убийство и 32 обвинения в опит за предумишлено убийство. На 28 август същата година съдът му налага смъртна присъда.

Присъдата може да не бъде изпълнена скоро

Хасан е задържан във военния затвор във Форт Ливънуърт, Канзас. Одобрението на Тръмп задейства процедурата по изпълнение на присъдата, но не означава незабавна екзекуция. Според Асошиейтед прес защитата може да поиска ново разглеждане на случая във федералния съд, което би могло да отложи изпълнението с години.

Ако бъде извършена, екзекуцията ще бъде първата на военнослужещ от американската армия от 1961 г. насам. Последният екзекутиран военнослужещ е редник Джон Бенет, обесен във Форт Ливънуърт през април 1961 г.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, army.mil