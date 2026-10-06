Разпитват майката и сестрата на Славчо Мегеров

Майката Дечка Мегерова и сестрата Бистра Мегерова са разпитвани повече от два часа в полицията в Пловдив във връзка с разследването срещу Славчо Мегеров. Той е обвинен за убийството на бизнесмена и футболен бос Илиян Филипов, който беше намерен мъртъв в нощта на 29 срещу 30 септември. Полицията е потвърдила информацията, съобщи bTV.

Разпитите са започнали след процесуално-следствени действия в дома на Бистра Мегерова и в целия жилищен район. Към момента защитата е заявила, че двете жени не са задържани за 24 часа по Закона за МВР.

Камери са заснели движението преди и след убийството

В съдебната зала са били обсъдени данни от видеозаписи, които проследяват движението на обвиняемия, пострадалия и основната свидетелка в интервала от 23:19 до 01:20 часа. Кадрите предстои да бъдат подложени на експертно изследване.

Според изложеното по делото в 01:01 часа се виждат фаровете на автомобил, идващ по булевард „Пещерско шосе“. Две минути по-късно от колата слиза пострадалият и влиза във входа на сградата. В същата минута мъж, който е изчаквал извън сградата, се затичва към входа и влиза непосредствено след него. В 01:04 часа той излиза и бяга.

„Между 01:18 и 01:20 часа слиза и на два пъти изхвърля вещи в два контейнера. В първия той е изхвърлил бели маратонки или поне предмет, който прилича на тях. Вторият път е изхвърлил дрехи, след което на камерата се вижда как той потегля с червено „Пежо““, беше посочено в съдебната зала.

Разследва се версия за спортни залози

Основната версия за мотива е свързана с неуредени бизнес отношения в областта на спорта. В различни свидетелски показания се споменават суми между 15 и 20 хиляди лева, както и значително по-големи средства. Точният размер на спорните суми все още се изяснява.

„Просто на нас ни се съобщават отделни залози, а не че това е сумата в основата на извършеното убийство“, беше посочено по делото.

По-рано е станало ясно, че Славчо Мегеров няма разрешение за използване на оръжие. Все още не е установено чие е оръжието, използвано при убийството, и къде се намира то. Разпитите на майката и сестрата продължават.

Източници: btvnovinite.bg