Измама с НЗОК: Задържаха декана на Медицинския факултет в Пловдив

Около 10 души са задържани при акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред тях е проф. д-р Мариела Генева-Попова – декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология. TrafficNews съобщава, че задържаните са отведени за разпити, а част от тях са оставени в полицейския арест за срок до 24 часа.

Полицейските действия са започнали в първа база на болницата, в района на булевард „Васил Априлов“ и улица „Любен Каравелов“. Проверки се извършват в Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология, като от кабинетите се изземват медицински и финансови документи. Областната дирекция на МВР в Пловдив потвърди, че в лечебно заведение се провеждат специализирани полицейски действия, но не обяви подробности за конкретното разследване.

По данни на TrafficNews се проверява схема за предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. На този етап няма официално съобщение от прокуратурата за повдигнати обвинения на задържаните при днешната акция.

Пациенти са останали пред клиниките

Акцията е затруднила работата на двете отделения. Част от пациентите са били помолени да изчакат извън сградата, включително хора, дошли за прегледи, планов прием или комисия за назначаване и продължаване на биологична терапия. Според разкази на пациенти, цитирани от местни медии, лекарските телефони са били иззети и в началото не е имало информация кога медицинската дейност ще бъде възстановена.

„Някои от пациентите не са успели да разговарят с лекарите си, тъй като телефоните им са били иззети по време на действията на полицията“, предаде Mediamall, позовавайки се на разказ пред БНТ.

Акцията следва предходно разследване

Днешните действия се провеждат на фона на разследване от последните месеци, при което прокуратурата и полицията в Пловдив съобщиха за предполагаема схема с фиктивни прегледи, направления и рехабилитационни процедури. По това дело са били задържани петима души, сред които двама лекари. Разследващите са посочили, че са установили около 4000 направления.

На брифинг през юни наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов заяви: „Щетата за бюджета само от фиктивните прегледи е 500 000 евро.“ По предходното дело съдът е определил по-лека мярка „домашен арест“ за обвиняемите. Не е обявено официално дали всички задържани при настоящата акция ще бъдат привлечени като обвиняеми и какви процесуални действия ще последват.

Източници: trafficnews.bg, 24plovdiv.bg, bta.bg