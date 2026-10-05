Измама с НЗОК: Задържаха декана на Медицинския факултет в Пловдив

Около 10 души са задържани при акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред тях е проф. д-р Мариела Генева-Попова – декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология. TrafficNews съобщава, че задържаните са отведени за разпити, а част от тях са оставени в полицейския арест за срок до 24 часа.
Полицейските действия са започнали в първа база на болницата, в района на булевард „Васил Априлов“ и улица „Любен Каравелов“. Проверки се извършват в Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология, като от кабинетите се изземват медицински и финансови документи. Областната дирекция на МВР в Пловдив потвърди, че в лечебно заведение се провеждат специализирани полицейски действия, но не обяви подробности за конкретното разследване.
По данни на TrafficNews се проверява схема за предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. На този етап няма официално съобщение от прокуратурата за повдигнати обвинения на задържаните при днешната акция.
Пациенти са останали пред клиниките
Акцията е затруднила работата на двете отделения. Част от пациентите са били помолени да изчакат извън сградата, включително хора, дошли за прегледи, планов прием или комисия за назначаване и продължаване на биологична терапия. Според разкази на пациенти, цитирани от местни медии, лекарските телефони са били иззети и в началото не е имало информация кога медицинската дейност ще бъде възстановена.
„Някои от пациентите не са успели да разговарят с лекарите си, тъй като телефоните им са били иззети по време на действията на полицията“, предаде Mediamall, позовавайки се на разказ пред БНТ.
Акцията следва предходно разследване
Днешните действия се провеждат на фона на разследване от последните месеци, при което прокуратурата и полицията в Пловдив съобщиха за предполагаема схема с фиктивни прегледи, направления и рехабилитационни процедури. По това дело са били задържани петима души, сред които двама лекари. Разследващите са посочили, че са установили около 4000 направления.
На брифинг през юни наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов заяви: „Щетата за бюджета само от фиктивните прегледи е 500 000 евро.“ По предходното дело съдът е определил по-лека мярка „домашен арест“ за обвиняемите. Не е обявено официално дали всички задържани при настоящата акция ще бъдат привлечени като обвиняеми и какви процесуални действия ще последват.
Източници: trafficnews.bg, 24plovdiv.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #24
14:57 05.10.2026
2 антрополог
Коментиран от #4, #36
14:58 05.10.2026
3 честен ционист
Коментиран от #17
14:59 05.10.2026
4 Освалдо Риос
До коментар #2 от "антрополог":Прическата е съветска.
15:00 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Е,бравос
Коментиран от #10
15:02 05.10.2026
7 Мдаа!🤔
15:03 05.10.2026
8 9689
15:03 05.10.2026
9 Тц,тц
Коментиран от #29, #38
15:06 05.10.2026
10 съд няма
До коментар #6 от "Е,бравос":какъв съд,какво правосъдие,държавата е изтъкана от далавери,които бкп-дс ни натресе преди 37г!
15:07 05.10.2026
11 Шефчето
15:08 05.10.2026
12 И Киев е Руски
15:09 05.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пламен
Абе какво стана с криминалните трансплантации в Правителвенна? Търговията с живо човешко месо отиде в кръглата папка.
Само да напомня:
Незаконните трансплантации в България се свързват основно със скандала от юни 2021 г. в държавната болница „Лозенец“ (Правителствена болница), където е разкрита схема за нелегални трансплантации на чужди граждани.
И кво ? И нищо...
Коментиран от #19
15:11 05.10.2026
15 НРБ
Коментиран от #39
15:11 05.10.2026
16 Цвете
15:13 05.10.2026
17 .....
До коментар #3 от "честен ционист":Леле,къв звер, те като я видят,че се разбегат🤣😂🤣
15:13 05.10.2026
18 НРБ до 7
15:13 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хъхъ
15:18 05.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Право
Коментиран от #27
15:22 05.10.2026
23 Потресаваща алчност
15:26 05.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кучето на Мими 🐕
15:36 05.10.2026
27 честен ционист
До коментар #22 от "Право":Никъде в Хипократовата клетва не се казва, че не може да се краде, само пише, че като ходиш на посещение на болния не е редно да преспиш с мъжа/жена му, докато той бере душа, за после не става ясно. А например Асклепий, който им се води на докторята за патрон, е лекувал със сънища.
15:36 05.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Съгласен
До коментар #9 от "Тц,тц":...и им конфискуват и национализират всичко,ще си изплатим всички кредите ,като държавен дълг натрупани през годините ,кога лапахме...банани...
15:38 05.10.2026
30 Брабинеца
15:41 05.10.2026
31 Исторически парк
15:44 05.10.2026
32 Артилерист
Коментиран от #33
15:45 05.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пламен
16:13 05.10.2026
35 Някой си
16:34 05.10.2026
36 Реалист
До коментар #2 от "антрополог":Ем крадливи ем епливи:)
16:40 05.10.2026
37 990099
16:41 05.10.2026
38 Аз затова казвам, че всички сме виновни.
До коментар #9 от "Тц,тц":И разберете - корупция не трябва да се разглежда само като злоупотреба с държавната власт. Корупция е развала, повреда, и е включително на толкова ниско ниво, че ни е трудно да си го представим:
- да си държавен учител и да даваш нерегламентирано уроци на частно
- да си лекар в поликлиника и да вземеш на ръка намалена сума от пациента - заобикаляте касата на поликниката , и двамата на далвера
- майстора , който работи на черно, понеже видиш ли - дай да не храним данъчните
- магазинчето, фризьорския салон и N броя търговци дето няма да ти пуснат касова бележка
- да се възползваш от това, че шефа те харсесва и да щипнеш по-рано за вкъщи , а по-малко харесваната колежка да си се гъне до края на работното време
- да си клатиш краката на някаква скатана службица, дето никой и няма да те провери какво точно правиш. да - смешна заплата, и съответно прекрасно оправдание - за толкова пари толкова ще им работя я
- дори и умното дете - да си напише домашната работа с ИИ
и така до безкрай.
Някой ще се изпъчи ли гордо и да каже колко е принципен и честен и че не попада в тази графа?
16:58 05.10.2026
39 Търговски дружества ги
До коментар #15 от "НРБ":направи Ив.Костов
В цял свят няма здравеопазна система да е по търговския закон
Факт
17:05 05.10.2026