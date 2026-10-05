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Измама с НЗОК: Задържаха декана на Медицинския факултет в Пловдив

Измама с НЗОК: Задържаха декана на Медицинския факултет в Пловдив

5 Октомври, 2026 14:55 2 665 39

  • мариела генева-попова-
  • медицински университет пловдив-
  • умбал свети георги-
  • нзок

Около 10 души са отведени за разпити при акция в УМБАЛ „Св. Георги“. Проверяват се документи и съмнения за фиктивни хоспитализации

Измама с НЗОК: Задържаха декана на Медицинския факултет в Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 10 души са задържани при акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред тях е проф. д-р Мариела Генева-Попова – декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология. TrafficNews съобщава, че задържаните са отведени за разпити, а част от тях са оставени в полицейския арест за срок до 24 часа.

Полицейските действия са започнали в първа база на болницата, в района на булевард „Васил Априлов“ и улица „Любен Каравелов“. Проверки се извършват в Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология, като от кабинетите се изземват медицински и финансови документи. Областната дирекция на МВР в Пловдив потвърди, че в лечебно заведение се провеждат специализирани полицейски действия, но не обяви подробности за конкретното разследване.

По данни на TrafficNews се проверява схема за предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. На този етап няма официално съобщение от прокуратурата за повдигнати обвинения на задържаните при днешната акция.

Пациенти са останали пред клиниките

Акцията е затруднила работата на двете отделения. Част от пациентите са били помолени да изчакат извън сградата, включително хора, дошли за прегледи, планов прием или комисия за назначаване и продължаване на биологична терапия. Според разкази на пациенти, цитирани от местни медии, лекарските телефони са били иззети и в началото не е имало информация кога медицинската дейност ще бъде възстановена.

„Някои от пациентите не са успели да разговарят с лекарите си, тъй като телефоните им са били иззети по време на действията на полицията“, предаде Mediamall, позовавайки се на разказ пред БНТ.

Акцията следва предходно разследване

Днешните действия се провеждат на фона на разследване от последните месеци, при което прокуратурата и полицията в Пловдив съобщиха за предполагаема схема с фиктивни прегледи, направления и рехабилитационни процедури. По това дело са били задържани петима души, сред които двама лекари. Разследващите са посочили, че са установили около 4000 направления.

На брифинг през юни наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов заяви: „Щетата за бюджета само от фиктивните прегледи е 500 000 евро.“ По предходното дело съдът е определил по-лека мярка „домашен арест“ за обвиняемите. Не е обявено официално дали всички задържани при настоящата акция ще бъдат привлечени като обвиняеми и какви процесуални действия ще последват.

Източници: trafficnews.bg, 24plovdiv.bg, bta.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 1 Отговор
    10 млрд здравната каса не се точат лесно.

    Коментиран от #13, #24

    14:57 05.10.2026

  • 2 антрополог

    38 4 Отговор
    типична българка

    Коментиран от #4, #36

    14:58 05.10.2026

  • 3 честен ционист

    29 1 Отговор
    Всички докторя трябва да изкарат специализация на Източни фронт.

    Коментиран от #17

    14:59 05.10.2026

  • 4 Освалдо Риос

    28 6 Отговор

    До коментар #2 от "антрополог":

    Прическата е съветска.

    15:00 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Е,бравос

    53 2 Отговор
    Безсрамни,алчи,ненаяли се! Реформа ли??? Съд за такива! Смучат и доят системата по всевъзможни начини и пак нямат насита! Иначе ги бива да убеждават колко били недооценени.

    Коментиран от #10

    15:02 05.10.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    60 1 Отговор
    Служебният паркинг на една от пловдивските болници, прилича на автосалонът в Женева!

    15:03 05.10.2026

  • 8 9689

    23 1 Отговор
    Източването е повсеместна практика.Военно морска болница Варна.На всякъде.Някой представя ли си,че когато личният лекар изписва лекарства по здравна каса преглежда пациента........

    15:03 05.10.2026

  • 9 Тц,тц

    41 2 Отговор
    Ако съдии,доктори,даскали и всякаква администрация на държавна хранилка бъдат истински разследвани,ще ни паднат шапките от факта каква корупция се вихри в тези среди!

    Коментиран от #29, #38

    15:06 05.10.2026

  • 10 съд няма

    20 8 Отговор

    До коментар #6 от "Е,бравос":

    какъв съд,какво правосъдие,държавата е изтъкана от далавери,които бкп-дс ни натресе преди 37г!

    15:07 05.10.2026

  • 11 Шефчето

    28 0 Отговор
    Хората във развитите страни си имат здравни карти и там излиза всичко а във абсурдистан още карат на бележки . Отдавна няма здравеопазване ..

    15:08 05.10.2026

  • 12 И Киев е Руски

    7 5 Отговор
    Руска хибридна атака ХаХаХа

    15:09 05.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пламен

    28 0 Отговор
    Не бързайте да се радвате.
    Абе какво стана с криминалните трансплантации в Правителвенна? Търговията с живо човешко месо отиде в кръглата папка.

    Само да напомня:
    Незаконните трансплантации в България се свързват основно със скандала от юни 2021 г. в държавната болница „Лозенец“ (Правителствена болница), където е разкрита схема за нелегални трансплантации на чужди граждани.

    И кво ? И нищо...

    Коментиран от #19

    15:11 05.10.2026

  • 15 НРБ

    33 0 Отговор
    Така е като ги направиха търговски дружества болниците !!???? Е, те точат и търгуват за да има печалба и големи заплати....за шефовете разбира се !! Безобразие е да търгуват с болни хора в нужда !

    Коментиран от #39

    15:11 05.10.2026

  • 16 Цвете

    19 0 Отговор
    ТОЗИ ПЛОВДИВ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ В КРИМИНАЛЕН ГРАД. ТОЧНО ТАМ СЕ НАМИРА МАСОНСКАТА ЛОЖА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " С ШЕФ Г.ГЕРГОВ. ПОД НОМЕР 52 Е РАДЕВ, ДА РАЗБЕРАТ НОМЕРА НА ЦАЦАРОВ? ОТ ТАМ СЕ ДЕЙСТВА И ЗА ИЗБОРА НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР?! УБИЙСТВОТО НА БИЗНЕСМЕНА СЪЩО, НАЛИ? УБИЙСТВОТО НА МЪЖА ПРЕДИ ПО МАЛКО ОТ МЕСЕЦ ОТ ГРУПАТА НА МЛАДЕЖИТЕ ????? И СЕГА В ОЧАКВАНЕ НА КОМАНДА ЛИ СА ? А ЩО ПРОФЕСОРИ ИМА НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, УЧУДВАЩО Е ЗА МАЛКА БЪЛГАРИЯ. СОЦИОЛОЗИ - ПРОФЕСОРИ СЪЩО. ДА ИЗТОЧВАТ НЗОК Е КОЩУНСТВО .ТОВА ОБЪРКВА ЖИВОТА НА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ЛЕЧЕНИЕ.ИВКОВА ,ДОКАТО СЕ ЯВЯВАШ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВЕДЕТЕ ЗДРАВНАТА КАРТА, РАЗБЕРИ, ТОВА Е ИСТИНСКОТО СПАСЕНИЕ ОТ КРАДЕНЕ И ФАРМАЦИЯТА СЪЩО. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🛌👀⏰️🇧🇬

    15:13 05.10.2026

  • 17 .....

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Леле,къв звер, те като я видят,че се разбегат🤣😂🤣

    15:13 05.10.2026

  • 18 НРБ до 7

    26 0 Отговор
    То и в софийските болници е така ....на паркингите им луксозни коли, джипове, мерцедес и т.н

    15:13 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хъхъ

    24 0 Отговор
    Няма здравеопазване, има пари. Трупане на богатство за сметка на страданията и нещастието на хората. Не се наядоха...

    15:18 05.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Право

    22 1 Отговор
    Трябва да започнат масови проверки на лекарите за източване на пари. Конфискация на имотите и колите, и парите, които са откраднали. Как може лекар полагал хипократовата клетва да Краде? Не само лекарите, да се почне наред по различните направления в държавата.

    Коментиран от #27

    15:22 05.10.2026

  • 23 Потресаваща алчност

    22 0 Отговор
    За имоти и джипове! Откъде се сдобиха с тази алчност хората.

    15:26 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кучето на Мими 🐕

    9 0 Отговор
    Този декан с какво се храни?🦧👰🐖🤣🐖👰🦧

    15:36 05.10.2026

  • 27 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Право":

    Никъде в Хипократовата клетва не се казва, че не може да се краде, само пише, че като ходиш на посещение на болния не е редно да преспиш с мъжа/жена му, докато той бере душа, за после не става ясно. А например Асклепий, който им се води на докторята за патрон, е лекувал със сънища.

    15:36 05.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Съгласен

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тц,тц":

    ...и им конфискуват и национализират всичко,ще си изплатим всички кредите ,като държавен дълг натрупани през годините ,кога лапахме...банани...

    15:38 05.10.2026

  • 30 Брабинеца

    5 0 Отговор
    и през менеправиха врътката с Биологичните лекарства, освен, че нямаше ефект, ами ме използваха като "муле"

    15:41 05.10.2026

  • 31 Исторически парк

    9 1 Отговор
    На снимката ЛЕЛИ ГЕРБ търмъци

    15:44 05.10.2026

  • 32 Артилерист

    11 1 Отговор
    Демократическите реформатори натвориха чудеса от безумия, за да намалят заплащането на лекарите и да принудят пациентите да си плащат за здравните услуги. В "онова" време държавата поемаше тези услуги и хората се лекуваха безплатно, лекари и медицински персонал бяха доволни от заплащането и наистина лекуваха според Клетвата. Сега докторите, да са живи и здрави, правят какви ли не еквилибристики, за да извъртят лечението на болния по еди ккаква си "пътека", щото да получат някакви пари. Операцията се плаща от здравната каса, ама пациента си плаща консумативи те. Три специални пирона, за да ти заковат счупеното, ти струват близо 1 000 евро. Пази боже да се разболееш...

    Коментиран от #33

    15:45 05.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пламен

    0 0 Отговор
    Всички крадат

    16:13 05.10.2026

  • 35 Някой си

    3 0 Отговор
    Бялата мафия е една от най-страшните!Източват се милиарди всяка година! После искат да им пляскане!

    16:34 05.10.2026

  • 36 Реалист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "антрополог":

    Ем крадливи ем епливи:)

    16:40 05.10.2026

  • 37 990099

    2 0 Отговор
    Добре че пише, че е професор гази госпожа. Ако я срещна по коридорите на болницата ще я питам защо си е оставила метлата и парцала. А погледът й е като калкулатор, гледа и преценява колко да поиска от клиента, който всъщност и ПАЦИЕНТ

    16:41 05.10.2026

  • 38 Аз затова казвам, че всички сме виновни.

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тц,тц":

    И разберете - корупция не трябва да се разглежда само като злоупотреба с държавната власт. Корупция е развала, повреда, и е включително на толкова ниско ниво, че ни е трудно да си го представим:
    - да си държавен учител и да даваш нерегламентирано уроци на частно
    - да си лекар в поликлиника и да вземеш на ръка намалена сума от пациента - заобикаляте касата на поликниката , и двамата на далвера
    - майстора , който работи на черно, понеже видиш ли - дай да не храним данъчните
    - магазинчето, фризьорския салон и N броя търговци дето няма да ти пуснат касова бележка
    - да се възползваш от това, че шефа те харсесва и да щипнеш по-рано за вкъщи , а по-малко харесваната колежка да си се гъне до края на работното време
    - да си клатиш краката на някаква скатана службица, дето никой и няма да те провери какво точно правиш. да - смешна заплата, и съответно прекрасно оправдание - за толкова пари толкова ще им работя я
    - дори и умното дете - да си напише домашната работа с ИИ
    и така до безкрай.
    Някой ще се изпъчи ли гордо и да каже колко е принципен и честен и че не попада в тази графа?

    16:58 05.10.2026

  • 39 Търговски дружества ги

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "НРБ":

    направи Ив.Костов
    В цял свят няма здравеопазна система да е по търговския закон
    Факт

    17:05 05.10.2026