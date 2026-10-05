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Задържаха жена с над 80 грама фентанил в София

Задържаха жена с над 80 грама фентанил в София

5 Октомври, 2026 16:52 422 3

  • фентанил-
  • софия-
  • задържане под стража-
  • софийски градски съд-
  • наркотици

Наркотикът е открит в хотелска стая на столичния булевард „Сливница“

Задържаха жена с над 80 грама фентанил в София - 1
Снимка: ГДБОП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд остави в ареста жена, обвинена в държане на фентанил с цел разпространение. При претърсвания в София са открити общо 80,24 грама от наркотика в хотелска стая, както и количества, разпределени в още 30 обекта.

Разследването е започнало на 1 октомври от служители на Трето районно управление. При претърсване на хотелска стая на булевард „Сливница“ са намерени две количества фентанил – 67,44 грама и 12,80 грама.

На същата дата на улица „Никола Мушанов“ е установено, че обвиняемата държала фентанил, разпределен в още 30 обекта.

Съдът е приел доводите на прокуратурата

На 4 октомври Софийският градски съд е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Според прокуратурата по делото са събрани достатъчно доказателства за извършено престъпление, както и че съществува реална опасност обвиняемата да извърши ново.

Жената има процесуалното качество на обвиняема и вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.

Определението на Софийския градски съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, а работата по разследването продължава.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    1 1 Отговор
    Средната смъртоносна доза фентанил за човек е 2 милиграма (0,002 грама):
    80,24 грама = 80 240 милиграма
    Разделено на 2 мг за смъртоносна доза, това прави точно 40 120 смъртоносни дози.

    Няма проблем наркоЙотова ще я помилва.

    17:09 05.10.2026

  • 2 Мончо

    0 1 Отговор
    Жената с фентанила да не е мис Пиги. Оставете я, материалът е подарък от Петрич, от признателни помилвани.

    17:12 05.10.2026

  • 3 Хааххх

    0 0 Отговор
    Ние от демократичната общност искаме обособена улица за използване на фентанил като във всяка европейска столица.

    17:13 05.10.2026