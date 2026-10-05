Задържаха жена с над 80 грама фентанил в София

Софийският градски съд остави в ареста жена, обвинена в държане на фентанил с цел разпространение. При претърсвания в София са открити общо 80,24 грама от наркотика в хотелска стая, както и количества, разпределени в още 30 обекта.

Разследването е започнало на 1 октомври от служители на Трето районно управление. При претърсване на хотелска стая на булевард „Сливница“ са намерени две количества фентанил – 67,44 грама и 12,80 грама.

На същата дата на улица „Никола Мушанов“ е установено, че обвиняемата държала фентанил, разпределен в още 30 обекта.

Съдът е приел доводите на прокуратурата

На 4 октомври Софийският градски съд е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Според прокуратурата по делото са събрани достатъчно доказателства за извършено престъпление, както и че съществува реална опасност обвиняемата да извърши ново.

Жената има процесуалното качество на обвиняема и вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.

Определението на Софийския градски съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, а работата по разследването продължава.

Източници: nova.bg