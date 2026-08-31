Откриха мъртво бебе със следи от насилие на сметище в Шишманци

Откриха захвърлено мъртво бебе на сметището в село Шишманци, съобщи Plovdiv24.bg. По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура Пловдив.
Детето е било открито при сортировъчни дейности на поточната линия от работници миналата седмица.
При аутопсията са открити следи от насилие по трупа на новороденото. Тепърва ще се установява дали детето е убито или травмите са получени след смъртта му от хвърлянето на отпадъци.
Полицията извършва разследване. По първоначални данни бебето е било захвърлено в кофа за смет, а после е извозено от камион за отпадъци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост№4442
Коментиран от #2, #3
18:09 31.08.2026
2 Свиня
До коментар #1 от "Гост№4442":Става дума за бебе...
Коментиран от #5, #6
18:12 31.08.2026
3 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Гост№4442":НЕ
БЪДЕЩЕ В ДЪРЖАВА ОТ
ХЛАДИЛНИЦИ МРАЗ 75..
18:13 31.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Прасе
До коментар #2 от "Свиня":А . За тези които са "постъпили" така не Е ли бебе ?????
18:48 31.08.2026
6 ти нормален ли си?
До коментар #2 от "Свиня":за първи път през живота си ли чуваш за цигани?
19:01 31.08.2026