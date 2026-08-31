Откриха мъртво бебе със следи от насилие на сметище в Шишманци

Откриха захвърлено мъртво бебе на сметището в село Шишманци, съобщи Plovdiv24.bg. По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура Пловдив.

Детето е било открито при сортировъчни дейности на поточната линия от работници миналата седмица.

При аутопсията са открити следи от насилие по трупа на новороденото. Тепърва ще се установява дали детето е убито или травмите са получени след смъртта му от хвърлянето на отпадъци.

Полицията извършва разследване. По първоначални данни бебето е било захвърлено в кофа за смет, а после е извозено от камион за отпадъци.