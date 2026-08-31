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Откриха мъртво бебе със следи от насилие на сметище в Шишманци

Откриха мъртво бебе със следи от насилие на сметище в Шишманци

31 Август, 2026 18:06 630 6

  • бебе-
  • сметище-
  • шишманци

Тепърва ще се установява дали детето е убито или травмите са получени след смъртта му от хвърлянето на отпадъци

Откриха мъртво бебе със следи от насилие на сметище в Шишманци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриха захвърлено мъртво бебе на сметището в село Шишманци, съобщи Plovdiv24.bg. По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура Пловдив.

Детето е било открито при сортировъчни дейности на поточната линия от работници миналата седмица.

При аутопсията са открити следи от насилие по трупа на новороденото. Тепърва ще се установява дали детето е убито или травмите са получени след смъртта му от хвърлянето на отпадъци.

Полицията извършва разследване. По първоначални данни бебето е било захвърлено в кофа за смет, а после е извозено от камион за отпадъци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост№4442

    7 2 Отговор
    Римска драма

    Коментиран от #2, #3

    18:09 31.08.2026

  • 2 Свиня

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост№4442":

    Става дума за бебе...

    Коментиран от #5, #6

    18:12 31.08.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост№4442":

    НЕ
    БЪДЕЩЕ В ДЪРЖАВА ОТ
    ХЛАДИЛНИЦИ МРАЗ 75..

    18:13 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Прасе

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свиня":

    А . За тези които са "постъпили" така не Е ли бебе ?????

    18:48 31.08.2026

  • 6 ти нормален ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свиня":

    за първи път през живота си ли чуваш за цигани?

    19:01 31.08.2026