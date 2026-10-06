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Непал прекрати издирването след наводнението: 5285 са в неизвестност

Непал прекрати издирването след наводнението: 5285 са в неизвестност

6 Октомври, 2026 05:24 417 0

  • непал-
  • наводнение-
  • издирвателна операция-
  • природни бедствия-
  • тибет

При бедствието са загинали най-малко 1455 души, а властите оценяват нуждите за възстановяване на близо 5 милиарда долара.

Непал прекрати издирването след наводнението: 5285 са в неизвестност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Непал прекрати активната издирвателно-спасителна операция след опустошителното наводнение от 26 август. Най-малко 1455 души са загинали, а 5285 все още се водят безследно изчезнали. Спасени са 13 795 души.

Наводнението засегна района Расува в Северен Непал, близо до границата с китайския регион Тибет. Потокът от вода и кал разруши домове, пътища и мостове, а сред тежко повредената инфраструктура са 12 водноелектрически централи, ферми и цели населени места.

Властите преминават към възстановяване

„Преминаваме от етапа на издирвателно-спасителните дейности към етапа на възстановяване и рехабилитация“, заяви пред Reuters Фаниндра Паудел, ръководител на Националния център за извънредни ситуации на Непал.

По думите му властите обсъждат как изчезналите да бъдат обявени за починали по законов ред. Това е необходимо, за да могат семействата им да уредят застрахователни, банкови и други правни въпроси.

Дхарам Радж Упрети, ръководител на Националната агенция за намаляване на риска и управление на извънредни ситуации, заяви, че повече няма да се извършват активни издирвания на тела. При възстановителните работи обаче ще бъдат събирани открити останки, лични вещи и други материали, които могат да помогнат за установяване на съдбата на изчезналите. При необходимост ще продължат аварийно-спасителни операции.

Възстановяването ще струва милиарди

Непалските власти изчисляват, че за бързото възстановяване и рехабилитацията на хилядите хора, останали без дом, ще бъдат нужни близо 5 милиарда долара. Сумата включва възстановяване на разрушената инфраструктура и подкрепа за хората, превърнали се във вътрешно разселени заради бедствието.

В края на септември беше съобщено, че съдбата на 56 украински граждани, намирали се в засегнатите райони на Непал и Тибет, остава неизвестна. Наводнението и последвалите свлачища прекъснаха достъпа до редица места и затрудниха спасителните работи.

Източници: reuters.com


Непал
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