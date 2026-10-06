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Йемен обяви изтласкване на хусите от Баб ел Мандеб
  Тема: Иранската криза

Йемен обяви изтласкване на хусите от Баб ел Мандеб

6 Октомври, 2026 05:25 528 0

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Правителствените сили, подкрепени от Саудитска Арабия, са достигнали покрайнините на Моха. Ройтерс не потвърждава независимо мащаба на настъплението.

Йемен обяви изтласкване на хусите от Баб ел Мандеб - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителствените сили на Йемен, подкрепени от Саудитска Арабия, са изтласкали хусите от голяма част от районите край пролива Баб ел Мандеб, превзети от групировката през септември. Настъплението е започнало на 5 октомври, а в края на деня силите на международно признатото правителство са достигнали покрайнините на пристанищния град Моха, съобщи Ройтерс, позовавайки се на йеменското правителство и военни източници.

Министерството на отбраната на Йемен заяви, че Моха е преминала под контрола на правителствените сили. Четири източника на Ройтерс от правителството са посочили, че хусите са се изтегляли към планинските райони след подкрепено от Саудитска Арабия въздушно настъпление. Ройтерс обаче не е могла независимо да потвърди мащаба на заявените териториални успехи.

Хусите, които са подкрепяни от Иран, са отхвърлили твърденията на правителството като „безпочвени“, предаде Ройтерс. Така информацията за пълния контрол върху Моха и околните райони остава предмет на различни твърдения между двете страни.

Превзети са позиции край стратегическия пролив

Правителствените сили са поели контрол и над ключови позиции в района на Дубаб, включително над писта при устието на пролива. Баб ел Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и е важен морски маршрут между Средиземно море, Индийския океан и енергийните пазари.

Връщането на крайбрежната зона би ограничило възможностите на хусите да възпрепятстват корабоплаването през пролива. Според Ройтерс обаче групировката все още би могла да атакува плавателни съдове с дронове от позиции по-далеч по крайбрежието или от вътрешността на страната.

Хусите напредват край Таиз

На друг фронт хусите са постигнали успехи край град Таиз, като са превзели участъци от планински път. Според петима военни източници на Ройтерс това е довело до обсадата на правителствени сили в района. Един източник от йеменското правителство е отрекъл, че пътят е напълно прекъснат, което показва разминаване в сведенията за ситуацията там.

Ескалацията е довела и до действия от страна на съюзниците на Саудитска Арабия. На извънредна среща в Рияд Саудитска Арабия, Турция и Пакистан са договорили бързо разполагане на военни сили и средства в Саудитска Арабия в рамките на пакт за отбраната на Мека.

Настъплението на правителствените сили е опит за връщане на териториите, завзети от хусите в началото на септември, когато групировката установи контрол над Моха и засили позициите си край Баб ел Мандеб. Боевете продължават на няколко направления, а напрежението допълнително се отразява върху сигурността на корабоплаването и енергийните пазари.

Източници: cyprus-mail.com


Йемен
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