Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на Европейското лично първенство до 18 г

Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на Европейското лично първенство до 18 г

17 Септември, 2026 12:43 322 0

  • валерия гърневска-
  • вропейското лично първенство-
  • тенис-
  • оберпулендорф-
  • австрия

Българката изигра много силен мач и спечели срещу петата поставена Ноелия Манта от Швейцария

Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на Европейското лично първенство до 18 г - 1
Снимка: БФ Тенис
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл на Европейското лично първенство до 18 г. по тенис в Оберпулендорф, Австрия.

Гърневска изигра много силен мач и спечели със 7:5, 5:7, 7:6(2) срещу петата поставена Ноелия Манта (Швейцария) за три часа и 51 минути игра. Това е втора поредна победа за Гърневска, която започна директно от втория кръг с успех със 7:5, 6:3 над Мила Котамяки (Финландия).

За място на четвъртфиналите Гърневска ще играе срещу румънката Йоана Сандру.


Срещата от втория кръг на турнира по двойки при девойките между Гърневска и Елеонора Тонева и петите поставени Луиза Белвиз и Луца Калман (Унгария) беше прекъсната заради тъмнина при резултат 1:1 сета.


При юношите Калоян Шиков загуби във втория кръг с 5:7, 2:6 от втория поставен в схемата Флин Томас (Швейцария) за точно два часа на корта.

Така българското участие на Европейското първенство при юношите приключи.


Треньори на българските национали са Драгомир Драганов и Венцислав Чолаков.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове