"Синя България": Депутатите обърнаха гръб на малкия бизнес

Народното събрание отхвърли на първо четене повишаването на прага за регистрация по ДДС от 51130 до 85000 евро. С това действие депутатите отказаха да дадат възможност на стотици хиляди предприемачи да увеличат заплатите на служителите си, да реализират печалба от собствената си свободна инициатива и да продължат да работят, без да искат нещо от държавата. Управляващите за пореден път бръкнаха в джоба на свободните българи, за да вземат пари за увеличаване на заплатите на държавната администрация и да поддържат корупционните си схеми. Това заявяват в своя позиция от "Синя България" и допълват:



39 гласа за. 6 гласа против. 195 безгласни — 119 „въздържали се“ и 76 неучаствали в гласуването. Шестима народни представители откровено застанаха срещу малкия бизнес, а сто деветдесет и пет отказаха да заемат позиция по проблем, който самите те признават за реален.

"Синя България" оценява случилото се като пореден тежък знак за неглижиране на свободната пазарна икономика и малкия бизнес като

гръбнак на всяко проспериращо общество. Икономическата независимост на гражданите, гарантирана най-вече през малкия бизнес, е основата на демокрацията и независимостта. Затова ние определяме действието на управляващите като политическа позиция срещу свободата и демокрацията, чиято единствена цел е да осигури още по-голям бюджет за леви политики - раздута държавна администрация, държавни предприятия и разхитителни социални програми, чрез които да купува политическа лоялност и да храни партийната си клиентела. За "Синя България" това е знак, че управляващите не просто се опитват да превърнат държавата във враг на малките

производители, а е пореден опит да се мачка и задушава икономическата инициатива на свободния човек и толериране на сивия сектор и

антипазарните практики.



Отхвърлянето на законопроекта още на първо четене е знак, че народните представители отказват изобщо да обсъждат и на практика заявяват, че за тях тази тема не съществува.



Предложените 85 000 евро не са български каприз — това е таванът, който Директива (ЕС) 2020/285 позволява на държавите членки. Праг от практически същия размер вече беше действащо българско право през първите три месеца на 2025 г., преди да бъде отменен. Четири режима за три години. Държава, която сменя правилата четири пъти за три години, не управлява икономика, а импровизира върху чужд гръб.

Отхвърляме и оправданието, че първо трябвало да се изчисли ефектът върху бюджета. Когато държавата взема, сметките са налице до десетия знак - 90,8 млн. евро от максималния осигурителен доход, 50,9 млн. от минималните осигурителни прагове, 53,3 млн. от винетките. Когато мярката облекчава, разчети няма. Това не е фискална предпазливост, а избирателна аритметика.

Предумишлена лъжа е, че повишаването на прага е „даване“. Държавата не дава нищо на предприемача. Тя просто взема по-малко от изработеното от него и това би довело не просто до повишаване на личните доходи на предприемача, а до повишаване на качеството, до стимулиране на конкуренцията, до по-висока производителност, а от тук до повече приходи в бюджета и до повишаване на качеството на живот на всички граждани.

Тази връзка се премълчава или нарочно се крие от българските граждани от повечето публични говорители на управляващите.

„Синя България“ настоява за:

• праг за задължителна регистрация по ДДС от 85 000 евро от 1 януари 2027 г. — максимумът, разрешен от европейското право;

• гратисен период при превишаване на прага — задължението за регистрация да възниква от края на следващия месец, а не незабавно;

• публичен разчет от Министерството на финансите за фискалния ефект в 30-дневен срок и поименно гласуване по всички данъчни въпроси, засягащи малкия бизнес. Всеки депутат има право да е против. Българските предприемачи имат право да знаят името му.

Отхвърленият законопроект не е наше предложение. Подкрепата за добра мярка не зависи от това кой я е внесъл — и именно затова оценяваме гласуването такова, каквото е.

Малкият бизнес няма бутон „въздържал се“. Няма го при плащането на осигуровки на 20-о число, няма го при подаването на декларацията, няма го при проверката от НАП. Държавата дължи на предприемача едно-единствено нещо преди всичко останало — да не му пречи. Сто

деветдесет и пет безгласни депутати решиха, че дори това е твърде много. Ще им го припомняме.