Сингапур плаща на гражданите си, за да четат

Сингапур намери необичаен начин да насърчи хората да оставят телефоните и да посегнат към книгите – като ги възнаграждава за четене. Националният библиотечен съвет (NLB) стартира инициативата ReadSG, която използва игрови механизми и финансови стимули за изграждането на ежедневен читателски навик, пише The Guardian.
Участниците трябва да отделят поне 15 минути на ден за четене. За всяка отчетена сесия получават по 20 виртуални монети, като може да бъде регистрирана само една сесия дневно. При натрупването на 1000 монети – еквивалент на 50 дни четене – потребителят получава награда на стойност 1 сингапурски долар.
Макар сумата да е символична, идеята не е хората да печелят от книгите, а чрез малки награди да бъдат стимулирани да изградят постоянен навик. Ръководителят на Националния библиотечен съвет Мелиса Там определя инициативата като начин четенето постепенно да стане естествена част от ежедневието.
Кампанията идва на фона на нарастващите опасения за времето, което хората прекарват пред екраните, и т.нар. doomscrolling – продължително и често автоматично преглеждане на негативно или тревожно съдържание в социалните мрежи.
Проблемът не е само в количеството информация. Представители на сингапурските власти вече предупреждават, че постоянното „скролване“ и консумирането на кратко съдържание затрудняват способността да се чете внимателно, да се проверяват източници и да се мисли задълбочено.
ReadSG е част от по-широката стратегия на Сингапур за насърчаване на четенето и критичното мислене. Инициативата беше официално представена през септември 2026 г. и трябва да помогне за изграждането на национална култура, в която книгата отново заема по-видимо място в ежедневието.
Така Сингапур залага на прост принцип: 15 минути по-малко скролване и 15 минути повече четене всеки ден. Финансовата награда е малка, но истинската цел е много по-амбициозна – връщане на концентрацията и удоволствието от продължителното четене.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
12:49 17.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Артилерист
13:05 17.09.2026