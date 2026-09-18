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Какво знаем за убийството на двойката в Бояна
  Тема: Софийска вода

Какво знаем за убийството на двойката в Бояна

18 Септември, 2026 12:35, обновена 18 Септември, 2026 12:42 694 4

  • бояна-
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  • двойно убийство-
  • софия

Двамата съпрузи са били на 61 години, а жената е работила като стоматолог; разследването проверява няколко версии, без засега да има задържан за престъплението.

Какво знаем за убийството на двойката в Бояна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама съпрузи на 61 години бяха открити мъртви в къща в столичния квартал „Бояна“, като по телата им са установени прободни рани. Жената е работила като стоматолог, а сигналът за инцидента е подаден от нейна клиентка, която не успяла да се свърже с нея и отишла пред дома ѝ, съобщиха от СДВР и БТА.

По първоначални данни сигналът е постъпил на 16 септември около 20:18 ч., след което на адреса са изпратени екипи на 6-о районно управление. При влизането в жилището полицаите са открили телата на мъжа и жената. Директорът на СДВР Николай Пелтеков посочи, че на този етап не са открити признаци за външна намеса.

Кои са жертвите

По официално потвърдената информация починалите са съпрузи на 61 години. Жената е практикувала като стоматолог, а за мъжа е съобщено, че не е извършвал трудова дейност. От СДВР описаха семейството като „нормално“, без публично известни данни за предишни конфликти или тежки проблеми.

Какво проверява разследването

Основната версия, по която работят разследващите, е дали става дума за двойно убийство или за убийство, последвано от самоубийство. Тази хипотеза беше коментирана и в част от медиите, но от полицията подчертаха, че към момента тя не е окончателно потвърдена. За да се изясни точният механизъм на смъртта, се очакват съдебномедицински експертизи и допълнителни разпити.

По данни, огласени от СДВР и цитирани от БТА, в жилището не са намерени следи, които на този етап да сочат външно проникване. Това обаче не изключва други хипотези и разследването продължава.

Има ли арести и заподозрени

До момента не е обявен задържан за самото престъпление, нито е съобщено за официално привлечен обвиняем. Няма публично потвърдена информация и за конкретен заподозрян. Разследващите не са изключили нито една от проверяваните версии, но засега не посочват участие на друго лице.

Какво е предприето

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него се води от полицията под надзора на прокуратурата. Предстоят допълнителни експертизи, огледи и разпити на близки, съседи и лица от обкръжението на семейството, които могат да помогнат да се изясни как точно е настъпила смъртта на двамата съпрузи.

Към момента най-същественото е, че разследването не е приключило и липсва окончателен отговор дали става дума за убийство от трето лице или за друго развитие на случилото се в дома в Бояна.

Източници: БТА, СДВР


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Оказа се,

    6 0 Отговор
    че нищо не знаеете, притполени манджи от вчера сутринта.

    12:46 18.09.2026

  • 2 Малко по бързо да се действа

    3 0 Отговор
    Застраховки,наследници,сметки в банката.Може и сами да са се мушкали с ножовете.Причината?

    Коментиран от #4

    12:52 18.09.2026

  • 3 Секта е, на ППДъБъ

    2 0 Отговор
    Веднага пресконференция

    12:52 18.09.2026

  • 4 другарката Йо-товица

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Малко по бързо да се действа":

    който и да е, ще го помилвам

    12:55 18.09.2026