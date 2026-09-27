Димитър Марковски: Няма разумен съдия, който да пусне на свобода Васил Михайлов

Остават броени дни до изтичането на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, съобщават от bTV. В момента той изтърпява наказание по старо дело в затвора в Самораново. Срещу него продължават да се водят висящи производства, а през изминалата седмица стана ясно, че властите в Гърция са издали европейска заповед за ареста му.

Актуалните криминални казуси бяха анализирани от адвокат Димитър Марковски в телевизионния ефир.

Европейската заповед от Гърция

Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал „Свобода“ след близо едногодишно укриване. Оказва се, че настоящата му присъда изтича съвсем скоро, тъй като от нея по закон е приспаднато времето, прекарано в предварителния арест.

„Това по-скоро е стечение на юридически обстоятелства, отколкото да представлява нещо, което е скандално. По-скоро скандално е самото поведение на прокурорския син“, обясни адвокат Марковски пред bTV.

Междувременно Гърция издирва Михайлов за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж на 5500 евро от бизнесмен. Юристът посочи, че гръцкото законодателство предвижда значително по-тежки санкции за подобни престъпления, но България има механизми да адаптира евентуална присъда.

„Ако гърците му дадат доживотно наказание и той пожелае неговата присъда да бъде преведена в България, тогава българският съд е задължен да определи максимално предвиденото по текста наказание, което означава, че доживотното наказание трябва да отпадне и да остане 15 години лишаване от свобода“, уточни Марковски.

Според него е изключително малко вероятно Михайлов да излезе на свобода сега, тъй като нито един съдия няма да постанови по-лека мярка за неотклонение предвид издадената европейска заповед за арест и факта, че обвиняемият вече се е укривал.

Споразумението на Никола Николов

В хода на разговора беше засегнат и казусът с Никола Николов, известен като Паскал. Преди няколко месеца производството срещу него приключи със споразумение с прокуратурата.

„Идването на господин Николов в България основно и преимуществено изхождаше от негова инициатива, която той прояви по време на неговия домашен арест в Република Сърбия“, коментира адвокатът, който е представлявал Николов. Марковски категорично отхвърли твърденията за връзки на клиента си с политически фигури и бивши ръководители на митниците.

Жестокото убийство в Пловдив

Защитникът взе отношение и по делото за бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Наскоро Апелативният съд е отказал да промени мярката за неотклонение на 16-годишно момиче от групата, за което разследването твърди, че е примамило жертвата.

„Честно да ви кажа, чак до такава жестокост и такъв садизъм не съм виждал досега. Всякакви дела са минали през годините, много тежки убийства, включително убийства, свързани с разфасоване на жертвите. Нещата с Георги са били ужасни“, сподели юристът.

Той изрази професионално притеснение, че постоянното обжалване на мерките за неотклонение от страна на обвиняемите физически възпрепятства работата на следователите по същество, тъй като материалите по делото непрекъснато циркулират между съдебните инстанции.