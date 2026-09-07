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Трагедията в Исперих: Бащата планирал всичко

Трагедията в Исперих: Бащата планирал всичко

7 Септември, 2026 09:06, обновена 7 Септември, 2026 09:10 989 18

  • исперих-
  • убийство-
  • разследване-
  • баща-
  • дъщери

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров разкри ужасяващи детайли за убийството на двете непълнолетни момичета

Трагедията в Исперих: Бащата планирал всичко - 1
Тихомир Тодоров, Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследването на жестокото престъпление, което разтърси цяла България, навлиза в решителна фаза. Към 9:00 часа на 7 септември Окръжната прокуратура в Разград обяви нови данни, които потвърждават, че 42-годишният баща умишлено и хладнокръвно е планирал последната среща със своите дъщери (на 10 и 17 години), за да отнеме живота им.

Според официално изявление на окръжния прокурор Тихомир Тодоров пред bTV Новините, децата най-вероятно са спели в момента на нападението. Доказателство за това е липсата на каквито и да е следи от съпротива на местопрестъплението и минималното количество кръв по телата. Жертвите са умъртвени с нож в нощта срещу 2 септември в необитаем имот, собственост на дядото, след което извършителят е заключил къщата и се е обесил в двора.

Прокуратурата посочва като водещи мотиви за зловещия акт задълбочаващи се семейни конфликти, тежка депресия и сериозни финансови проблеми, свързани с хазартна зависимост на мъжа, който е работил като таксиметров шофьор. Родителите са били разделени от около два месеца. Преди нападението бащата е взел пари назаем, за да купи на момичетата раници, якета и обувки за първия учебен ден – действие, което разследващите сега тълкуват като част от предварително обмисления план за "последна среща".

В Община Исперих е обявен тридневен траур в памет на загиналите деца. Тъй като извършителят е мъртъв, досъдебното производство ще бъде прекратено след приключване на всички назначени медицински и биологични експертизи.


Разград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Всички това ни чака в Клуба на Богатите.

    Коментиран от #2, #13, #14

    09:14 07.09.2026

  • 2 един

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Върви при бедните руснача.

    09:17 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Интересно

    5 0 Отговор
    Нещо не се връзва. Защо ще им купува ученически пособия, ако е планирал да ги убива?
    Я, поработете още малко над случая!

    Коментиран от #5, #7

    09:21 07.09.2026

  • 5 Защото са го хванали мътните

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Пристъп на тежка депресия няма логика

    09:22 07.09.2026

  • 6 Радев

    3 1 Отговор
    Както казах, ще режа парите на българите
    и така ще ги принуждавам да умират, Я Велик Българоубиец

    09:25 07.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    1600 евро трябват за две деца за подготовка за училище.Това го е довършило.

    09:27 07.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 1 Отговор
    то и чорапа планира туй да забравим за предателствата му и лева

    09:27 07.09.2026

  • 9 истината е сурова

    1 1 Отговор
    Деца се правят от хора които могат да си позволят отглеждането им. Останалите правят нещастници. От там и приказката за "нов татко" довела до тази трагедия.

    09:29 07.09.2026

  • 10 Време е

    6 0 Отговор
    Пълна забрана на хазарта в България. Да е позволен само за чужденците, те нека идват и си оставят парите, но да си вземеш заплатата с която храниш семейството си и да я профукаш за няколко часа в някое казино... това е лудост някаква. Това всъщност е престъпление на политиците, които го позволяват, спрямо собственият им народ

    Коментиран от #18

    09:30 07.09.2026

  • 11 Радев

    3 5 Отговор
    Ще ви съсипя, обещавам! Само да сте посмели да се опитате да ме свалите от власт, такъв бой и от Бойко не сте яли, знайте и си опичайте акъла, който го нямате!

    Коментиран от #12, #16

    09:32 07.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В добавка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...и в ,,твоят ресторант"...трол скапан.

    КАК пък ВСЕ СИ ПЪРВИ в коментарите бе?!

    Коментиран от #15

    09:41 07.09.2026

  • 14 Потрес

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Очевидно е неудържимото ти желание да си мизерник

    09:43 07.09.2026

  • 15 абе

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "В добавка":

    И зад този ник седи цял взвод тролове. Затова денонощно са на линия.

    09:44 07.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Троян

    2 0 Отговор
    Тука има един който успя да профука цели четири апартамента по машинки. Сега е клошар. Хазарта не води до зависимост а директно към казаните.

    09:47 07.09.2026

  • 18 Ресторант Синият Лъв

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Време е":

    Алоооо утре БАНАНИТЕ ще забраните. не искам да си мисля ,че и петеластите ще поискате да забранят.СДС ....ПОБЕДА

    09:48 07.09.2026