Трагедията в Исперих: Бащата планирал всичко

Разследването на жестокото престъпление, което разтърси цяла България, навлиза в решителна фаза. Към 9:00 часа на 7 септември Окръжната прокуратура в Разград обяви нови данни, които потвърждават, че 42-годишният баща умишлено и хладнокръвно е планирал последната среща със своите дъщери (на 10 и 17 години), за да отнеме живота им.

Според официално изявление на окръжния прокурор Тихомир Тодоров пред bTV Новините, децата най-вероятно са спели в момента на нападението. Доказателство за това е липсата на каквито и да е следи от съпротива на местопрестъплението и минималното количество кръв по телата. Жертвите са умъртвени с нож в нощта срещу 2 септември в необитаем имот, собственост на дядото, след което извършителят е заключил къщата и се е обесил в двора.

Прокуратурата посочва като водещи мотиви за зловещия акт задълбочаващи се семейни конфликти, тежка депресия и сериозни финансови проблеми, свързани с хазартна зависимост на мъжа, който е работил като таксиметров шофьор. Родителите са били разделени от около два месеца. Преди нападението бащата е взел пари назаем, за да купи на момичетата раници, якета и обувки за първия учебен ден – действие, което разследващите сега тълкуват като част от предварително обмисления план за "последна среща".

В Община Исперих е обявен тридневен траур в памет на загиналите деца. Тъй като извършителят е мъртъв, досъдебното производство ще бъде прекратено след приключване на всички назначени медицински и биологични експертизи.