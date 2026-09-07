Трагедията в Исперих: Бащата планирал всичко

Разследването на жестокото престъпление, което разтърси цяла България, навлиза в решителна фаза. Към 9:00 часа на 7 септември Окръжната прокуратура в Разград обяви нови данни, които потвърждават, че 42-годишният баща умишлено и хладнокръвно е планирал последната среща със своите дъщери (на 10 и 17 години), за да отнеме живота им.
Според официално изявление на окръжния прокурор Тихомир Тодоров пред bTV Новините, децата най-вероятно са спели в момента на нападението. Доказателство за това е липсата на каквито и да е следи от съпротива на местопрестъплението и минималното количество кръв по телата. Жертвите са умъртвени с нож в нощта срещу 2 септември в необитаем имот, собственост на дядото, след което извършителят е заключил къщата и се е обесил в двора.
Прокуратурата посочва като водещи мотиви за зловещия акт задълбочаващи се семейни конфликти, тежка депресия и сериозни финансови проблеми, свързани с хазартна зависимост на мъжа, който е работил като таксиметров шофьор. Родителите са били разделени от около два месеца. Преди нападението бащата е взел пари назаем, за да купи на момичетата раници, якета и обувки за първия учебен ден – действие, което разследващите сега тълкуват като част от предварително обмисления план за "последна среща".
В Община Исперих е обявен тридневен траур в памет на загиналите деца. Тъй като извършителят е мъртъв, досъдебното производство ще бъде прекратено след приключване на всички назначени медицински и биологични експертизи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #13, #14
09:14 07.09.2026
2 един
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Върви при бедните руснача.
09:17 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Интересно
Я, поработете още малко над случая!
Коментиран от #5, #7
09:21 07.09.2026
5 Защото са го хванали мътните
До коментар #4 от "Интересно":Пристъп на тежка депресия няма логика
09:22 07.09.2026
6 Радев
и така ще ги принуждавам да умират, Я Велик Българоубиец
09:25 07.09.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Интересно":1600 евро трябват за две деца за подготовка за училище.Това го е довършило.
09:27 07.09.2026
8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
09:27 07.09.2026
9 истината е сурова
09:29 07.09.2026
10 Време е
Коментиран от #18
09:30 07.09.2026
11 Радев
Коментиран от #12, #16
09:32 07.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 В добавка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...и в ,,твоят ресторант"...трол скапан.
КАК пък ВСЕ СИ ПЪРВИ в коментарите бе?!
Коментиран от #15
09:41 07.09.2026
14 Потрес
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Очевидно е неудържимото ти желание да си мизерник
09:43 07.09.2026
15 абе
До коментар #13 от "В добавка":И зад този ник седи цял взвод тролове. Затова денонощно са на линия.
09:44 07.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Троян
09:47 07.09.2026
18 Ресторант Синият Лъв
До коментар #10 от "Време е":Алоооо утре БАНАНИТЕ ще забраните. не искам да си мисля ,че и петеластите ще поискате да забранят.СДС ....ПОБЕДА
09:48 07.09.2026