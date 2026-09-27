Мъж плати €230 за маратонки от TikTok, получи кърпички

45-годишен мъж от Исперих е подал сигнал в полицията, след като станал жертва на онлайн измама при покупка през платформата TikTok, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Около 11:10 часа на 25 септември мъжът получил поръчана пратка, за която платил над 230 евро.

Вместо очакваните два чифта маратонки обаче в кутията открил два пакета носни кърпи.

По случая е започната проверка за измама по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.