Мъж плати €230 за маратонки от TikTok, получи кърпички

45-годишен мъж от Исперих е подал сигнал в полицията, след като станал жертва на онлайн измама при покупка през платформата TikTok, съобщиха от ОДМВР – Разград.
Около 11:10 часа на 25 септември мъжът получил поръчана пратка, за която платил над 230 евро.
Вместо очакваните два чифта маратонки обаче в кутията открил два пакета носни кърпи.
По случая е започната проверка за измама по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
15:48 27.09.2026
2 Роза
15:50 27.09.2026
3 Нека да пиша
15:54 27.09.2026
4 ха ха хаааа
15:54 27.09.2026
5 Бай Дончо
Коментиран от #15
15:56 27.09.2026
6 Вай, вай, вай
16:00 27.09.2026
7 Ний ша Ва упрайм
16:10 27.09.2026
8 има много измамници
16:26 27.09.2026
9 Голямуту добрутру
16:31 27.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Страна
16:34 27.09.2026
12 Али Мечкаров
Коментиран от #13
16:38 27.09.2026
13 Хихи
До коментар #12 от "Али Мечкаров":И ко дабъл пенетpeйшън? 🤣
16:48 27.09.2026
14 Сидни Суини ръкоделие 👋
16:49 27.09.2026
15 Стефан
До коментар #5 от "Бай Дончо":В целия свят плащаш и тогава доставят! Амазон, Ибей, Али и т.н. работят само по този начин. Такова животно $наложен платеж$ има само тук, в Украйна и ...Нигерия!
16:51 27.09.2026