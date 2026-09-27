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Мъж плати €230 за маратонки от TikTok, получи кърпички

Мъж плати €230 за маратонки от TikTok, получи кърпички

27 Септември, 2026 15:46 997 15

  • измама-
  • носни кърпички-
  • исперих-
  • онлай търговия

45-годишен мъж от Исперих е подал сигнал в полицията, след като станал жертва на онлайн измама при покупка през платформата TikTok, съобщиха от ОДМВР – Разград

Мъж плати €230 за маратонки от TikTok, получи кърпички - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

45-годишен мъж от Исперих е подал сигнал в полицията, след като станал жертва на онлайн измама при покупка през платформата TikTok, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Около 11:10 часа на 25 септември мъжът получил поръчана пратка, за която платил над 230 евро.

Вместо очакваните два чифта маратонки обаче в кутията открил два пакета носни кърпи.

По случая е започната проверка за измама по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.


Разград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    24 4 Отговор
    Поне ще има с какво да си бърше сополите и сълзите...

    15:48 27.09.2026

  • 2 Роза

    20 11 Отговор
    Затова никога не пазарувам онлайн!Как така ще дадеш пари за нещо,което не си видял с очите си и не си го пипнал,а си го видял само на картинка!

    15:50 27.09.2026

  • 3 Нека да пиша

    13 7 Отговор
    Имал пари дал ги ,е друго е ,че тоя е амсалак

    15:54 27.09.2026

  • 4 ха ха хаааа

    12 5 Отговор
    ИмАл - Платил ...😁

    15:54 27.09.2026

  • 5 Бай Дончо

    14 4 Отговор
    Докато има ТЕЛЕТА, ще има и КАСАПИ !

    Коментиран от #15

    15:56 27.09.2026

  • 6 Вай, вай, вай

    11 2 Отговор
    Брачеда Мюмюн са хвалише кви мъратонки шал си земе пък то ко стана?

    16:00 27.09.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    10 1 Отговор
    само с наложен платеж! После плачиш и сополи!

    16:10 27.09.2026

  • 8 има много измамници

    5 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща! Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница! Срещу тази измамница има образувано досъдебно производство за измама на много хора и се чака насрочване на съдебно дело.

    16:26 27.09.2026

  • 9 Голямуту добрутру

    4 1 Отговор
    Ег ати баровеца - да платиш 230 левро за маратонки и после да имаш наглостта да се оплакваш?! За сватба ли ги е купувал?...

    16:31 27.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Страна

    4 0 Отговор
    На мааанги в имитационни балатуми адибас.

    16:34 27.09.2026

  • 12 Али Мечкаров

    4 0 Отговор
    Един път исках да купя на моята къдъна от Велинград едни шалвари от тему,а дойде едно голямо дилдо.

    Коментиран от #13

    16:38 27.09.2026

  • 13 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Али Мечкаров":

    И ко дабъл пенетpeйшън? 🤣

    16:48 27.09.2026

  • 14 Сидни Суини ръкоделие 👋

    1 0 Отговор
    Обувки се купуват само след пеобване, на място в магазина.

    16:49 27.09.2026

  • 15 Стефан

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Дончо":

    В целия свят плащаш и тогава доставят! Амазон, Ибей, Али и т.н. работят само по този начин. Такова животно $наложен платеж$ има само тук, в Украйна и ...Нигерия!

    16:51 27.09.2026