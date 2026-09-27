Седем души загинаха при катастрофа с автобус в Турция

Седем души загинаха, а 13 бяха ранени при катастрофа между пътнически микробус и лек автомобил в югоизточната турска провинция Газиантеп. Инцидентът е станал край селския район Аджароба, на пътя между Газиантеп и Нурдаъ.

Микробусът е извършвал курс между Хатай и Газиантеп и е превозвал местни граждани. Според турските медии първоначално е съобщено за 11 ранени, но по-късно броят им е актуализиран на 13. Пострадалите са откарани в болници в Газиантеп.

Заместник-губернаторът на Газиантеп Илкер Екер заяви: „При първоначалните данни седем наши граждани са загинали, а 13 са ранени. Няма тежко ранени.“ По думите му сред загиналите има две деца и петима възрастни, като всички жертви са били в лекия автомобил. Екер посочи неправилно изпреварване от страна на автомобила като предварителна причина за сблъсъка.

На мястото са изпратени екипи на полицията, жандармерията, пожарната, турската служба за управление при бедствия и извънредни ситуации AFAD, медицинският екип UMKE и спешна помощ. Установяването на самоличността на загиналите продължава.

Източници: NTV, Дюня, Йени Бирлик