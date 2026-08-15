Криминален журналист: Реакцията на държавата по случая с жестокото убийство в Пловдив е неадекватна

Реакцията на държавата по случая с жестокото убийство в Пловдив е неадекватна. Това коментира в предаването "Големите последици" Стефан Миланов - криминален журналист в CLUBZ.
"Има пропуснати много неща - както преди да се случи случката, така и после в реакцията. Реакцията ни е напълно неадекватна, защото ние изобщо не говорим как да решим проблема. Ние говорим някакви други глупости", посочи Миланов пред Bulgaria ON AIR.
"Цялата тази репресия с вече наказателната част, със задържането, с арестите - тя трябва да е най-последният страж по веригата. Тя трябва да е последният, който стои там, за да не ни изгори къщичката. Преди това трябва да има според мен една огромна верига и тя в случая е верига от дефицити - кое как е станало, защо е станало, имат ли отношение годините, в които живеем, социалните мрежи, от които не можем да избягаме", каза още журналистът.
Според него децата, които извършват престъпления, живеят с изключително погрешна представа, че в България на всички им се разминава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Омайна в кавички журналист
19:26 15.08.2026
2 Шукри велосипедалиста
19:36 15.08.2026
3 Гешева
19:38 15.08.2026
4 Милан Стефанов
19:40 15.08.2026
5 Кил
19:44 15.08.2026
6 РЕАЛИСТ
19:50 15.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хаха
Аз отдавна съм избягал от там, щото само буламач е 😂
19:52 15.08.2026
9 Тити на Кака
Нека няколко седмици след случай, като този в Пловдив, бъде заличена на законно основание групата герои в комплект - и гледайте после какъв мир и любов ще настане по хълмове. паркове и ППетрохани.
19:52 15.08.2026