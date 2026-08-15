Новини
Крими »
Криминален журналист: Реакцията на държавата по случая с жестокото убийство в Пловдив е неадекватна

Криминален журналист: Реакцията на държавата по случая с жестокото убийство в Пловдив е неадекватна

15 Август, 2026 19:19 631 9

  • георги кузев-
  • убийсто-
  • пловдив-
  • мвр-
  • разследване-
  • стефан миланов

Има пропуснати много неща - както преди да се случи случката, така и после в реакцията

Криминален журналист: Реакцията на държавата по случая с жестокото убийство в Пловдив е неадекватна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реакцията на държавата по случая с жестокото убийство в Пловдив е неадекватна. Това коментира в предаването "Големите последици" Стефан Миланов - криминален журналист в CLUBZ.

"Има пропуснати много неща - както преди да се случи случката, така и после в реакцията. Реакцията ни е напълно неадекватна, защото ние изобщо не говорим как да решим проблема. Ние говорим някакви други глупости", посочи Миланов пред Bulgaria ON AIR.

"Цялата тази репресия с вече наказателната част, със задържането, с арестите - тя трябва да е най-последният страж по веригата. Тя трябва да е последният, който стои там, за да не ни изгори къщичката. Преди това трябва да има според мен една огромна верига и тя в случая е верига от дефицити - кое как е станало, защо е станало, имат ли отношение годините, в които живеем, социалните мрежи, от които не можем да избягаме", каза още журналистът.

Според него децата, които извършват престъпления, живеят с изключително погрешна представа, че в България на всички им се разминава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омайна в кавички журналист

    6 0 Отговор
    Държавата да отиде и да разстрелям тези същества които са го направили ли или има правораздавателни органи. Защо на всеки тъпоумник държавата му е виновна а не предложи нещо което действително да свърши работа. А и кой всъщност е този абсолютно неизвестен.......

    19:26 15.08.2026

  • 2 Шукри велосипедалиста

    2 1 Отговор
    А днес руските ми пощи не работеха!

    19:36 15.08.2026

  • 3 Гешева

    5 0 Отговор
    Объркани мисли.Нищо не разбрах.

    19:38 15.08.2026

  • 4 Милан Стефанов

    5 0 Отговор
    Много думи,нищо смислено.

    19:40 15.08.2026

  • 5 Кил

    0 0 Отговор
    То май нямаме държава първо.

    19:44 15.08.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Виновни са и журналисти и държавни органи, които с години толерираха някакви келеши, които се правеха на " ловци на педофили" , като използваха момичета изглеждащи по-възрастни от годините си. Това не бяха педофили. Държавата само преди месеци промени закона и забрани секса под 16 години. Преди беше 14. Хайде направете изследване на 15 годишните " девойки" и вижте , колко от тях все още са девствени. Ще вкарате ли всички , които са ги перфорирали в затвора?

    19:50 15.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    2 0 Отговор
    социалните мрежи, от които не можем да избягаме

    Аз отдавна съм избягал от там, щото само буламач е 😂

    19:52 15.08.2026

  • 9 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Докато за 100% умишлено убийство едно "дете" на 16 лежи ефективно максимум 5 години - този тип насилие ще бележи ръст след ръст.
    Нека няколко седмици след случай, като този в Пловдив, бъде заличена на законно основание групата герои в комплект - и гледайте после какъв мир и любов ще настане по хълмове. паркове и ППетрохани.

    19:52 15.08.2026