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Запален е автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското с. Трънчовица

Запален е автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското с. Трънчовица

27 Септември, 2026 17:46 573 2

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  • свидетел

От прокуратурата в Плевен заявиха за bTV, че по случая е образувано досъдебно производство

Запален е автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското с. Трънчовица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Запален е автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското село Трънчовица. По данни от МВР сигнал за горящи стопански постройки и джип със софийска регистрация е подаден в 01:00ч. през нощта, като в 9:00ч. сутринта огънят се е възобновил и се е наложило връщане на пожарните екипи.

От прокуратурата в Плевен заявиха за bTV, че по случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за възникналия пожар.

Срещу кмета на селото Милан Драганов се водят дела за продажба и разпореждане с недвижими имоти без знанието и съгласието на собствениците им.

През месец май разследване на bTV показа стотици декари ниви, които са били продадени с фалшиви пълномощни.


България
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  • 1 Цвете

    6 1 Отговор
    ДОСТА ВЗЕХА ДА СЕ ВЗИМАТ НА СЕРИОЗНО ДОРИ СЕЛСКИТЕ КМЕТОВЕ? ЛИНЧ ЛИ Е И ЗАПЛАХА ? 🤦‍♂️🔎🇧🇬🤔🤫

    17:52 27.09.2026

  • 2 очевидец

    8 0 Отговор
    Илчовски (земеделец): Трябва да се направи филм за това – руската и италианската мафия са нищо пред Борисов, Пеевски и компания! Никога мафията не е стигала такъв връх, какъвто успя да стигне Бойко Борисов! Няма нещо, от което да не са крали тези хора!...

    17:53 27.09.2026