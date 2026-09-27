Запален е автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското с. Трънчовица

Запален е автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското село Трънчовица. По данни от МВР сигнал за горящи стопански постройки и джип със софийска регистрация е подаден в 01:00ч. през нощта, като в 9:00ч. сутринта огънят се е възобновил и се е наложило връщане на пожарните екипи.

От прокуратурата в Плевен заявиха за bTV, че по случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за възникналия пожар.

Срещу кмета на селото Милан Драганов се водят дела за продажба и разпореждане с недвижими имоти без знанието и съгласието на собствениците им.

През месец май разследване на bTV показа стотици декари ниви, които са били продадени с фалшиви пълномощни.