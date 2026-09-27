Испанец е шаманът на разбитата в Пловдивско секта

Испански гражданин е шаманът на сектата, разбита в Пловдивско. Той е задържан за 72 часа заради държане и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщи БТВ.
Вероятната употреба е свързана с окултни и магически практики и ритуали и причиняване на халюциногенни психотични състояния на съзнанието.
Испанецът живее у нас от дълги години. Наркотичните вещества са намерени при операция на ДАНС и МВР рано сутринта днес в землището на Калофер в стопанска постройка.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество, иззети са веществени доказателства.
Предстои в близките дни окръжна прокуратура да поиска вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".
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