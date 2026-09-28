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Мъж с брадва заплашва жители в Бели извор

Мъж с брадва заплашва жители в Бели извор

28 Септември, 2026 10:46 857 13

  • бели извор-
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  • нападение

Кметът на селото Кирил Илиев заяви, че срещу мъжа има подадени сигнали

Мъж с брадва заплашва жители в Бели извор - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж с брадва насече асма и счупи звънец на къща в село Бели извор. Действията му са уловени от камера. Кадрите са заснети в петък в следобедните часове. Жителите разказват, че мъжът обикаля района и отправя заплахи. Според тях има психични проблеми.

Тодор Цонев е потърпевш. Действието с брадвата се разиграва именно пред неговата къща. „Лично не го познаваме, за първи път го виждам на записа. Не знам какъв му е мотивът. Това, което се вижда на кадрите, няма предистория. Нищо не сме му направили“, разказа мъжът в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ.

В нападнатата къща освен Цонев живее и неговата баба Славка Христова. „Ако бях отворила, сигурно да ме няма вече. И аз не го познавам. Може би късмет, че нямаше никого“, каза жената.

Друг жител, който има магазин в селото, посочи: „И аз съм имал сблъсък с него. Влиза в магазина тихомълком, взима артикула, излиза отвън, пие си пиенето. Влиза отново, прави същия номер. Постоянно прави такива номера. Взима на хората пиенето пред тях - дали ще бъде безалкохолно, кафе или алкохол. Като направиш забележка, той мълчи, нищо не казва, само се подсмива“, каза жителят на врачанското село.

Друга жителка разказа за същото действие. „Идва, консумира, не плаща, обаче и не знаеш как да подходиш, защото някой път става и агресивен“, коментира тя. Жената разказа още, че е станала свидетел на псуване и викане по хората. „Хората ги е страх, крият се, децата ги е страх да излязат на улицата да си играят вече, а беше пълно с деца“, добави тя.

Негов съсед казва, че по цял ден мъжът вика и троши. „Никой не живее с него. От две години е в селото и всеки ден прави проблеми. Вчера счупи прозорците си, онзи ден хвърля камъни по улицата. Видях го и с брадва“, обясни мъжът.

Кметът на селото Кирил Илиев заяви, че срещу мъжа има подадени сигнали. „Хората наистина са притеснени поради простата причина, че преди няколко години имахме също един такъв случай. Имаме много сигнали към полицията. Прибраха го за около две седмици, след това го гледам, че отново си е на улицата. Попитах защо, той каза: „Прокурорът каза, че няма нужда от лечение“, и това е обяснението. Оттук нататък трябва прокуратурата да го настани за лечение в специализирано заведение. Той има нужда от помощ. Вероятно не си пие и лекарствата. Той е освидетелстван още когато е живял в Испания. Самият факт, че майка му почина и той не иска да я прибере, за да я погребе, говори, че човекът не е добре с главата. За първи път го виждаме с брадва из селото, това е много опасно“, казва кметът. По думите му трябва и социалните, и прокуратурата да се намесят и да го настанят за лечение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 2 Отговор
    Кандидат за президент трябваше да е д-р Цветеслава Гълъбова.

    10:52 28.09.2026

  • 2 Дядото

    15 3 Отговор
    Не се занимавайте с институции.
    Нищо няма да свършат та даже ще го озлобят повече.
    Предлагам решение:
    Събират се двама трима,натрошават го и ще се успокои!

    Коментиран от #5

    10:53 28.09.2026

  • 3 Хорейшо

    11 0 Отговор
    Да бяхте му ударили.... един граждански арест. При него не е регламентирано точно, колко сила, и с какви средства да се приложи.

    Коментиран от #4

    10:56 28.09.2026

  • 4 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хорейшо":

    Употребата на прекомерна сила, бой или дълго задържане след идването на полицията може да превърне „гражданския арест“ в престъпление от страна на самия гражданин.

    10:58 28.09.2026

  • 5 „Благоев”

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дядото":

    Ма със сърп и чук ли

    Коментиран от #8

    10:59 28.09.2026

  • 6 Григор

    8 0 Отговор
    В САЩ ако започнеш да вършееш така с брадва, ще ти стрелят при самозащита. Нищо,че си освидетелствуван! Това не ти дава право да застрашаваш околните. Няма ли ловци в това село да му изтрещят един залп в краката? Няма да го убиват! Просто да му дойде ума в главата и на него и на властите. Ама щели след това да го съдят. А по-добре ли е да убие някого?

    10:59 28.09.2026

  • 7 Луд за вързване

    2 0 Отговор
    Ааа, няма да съм сам. Ще Ви приобщя всички при мен.

    10:59 28.09.2026

  • 8 Дядото

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "„Благоев”":

    С коса

    11:00 28.09.2026

  • 9 Костадинов

    4 3 Отговор
    Моите съвсем изтрещяха

    11:03 28.09.2026

  • 10 .....

    7 0 Отговор
    Я съдете психиятрията,където не си върши работата.

    11:08 28.09.2026

  • 11 Стокхолм

    2 1 Отговор
    Влезте у тях и му откраднете брадвата. Може да го завържете, за да умре от глад.

    11:43 28.09.2026

  • 12 Констатация

    0 1 Отговор
    Де, си ти Народна Диктатуро, де си да нъ спасиш от криворазбраната евроатлантическъ и мултикултурнъ Либералнъ ДермоКрацийкъ!? Или вече е твърде късно и пациентъ лежи у Моргатъ!?

    11:48 28.09.2026

  • 13 гост

    1 0 Отговор
    Чака се да стане проблем и тогава институциите,ще започнат да вършат работа пост фактум,както винаги.Виждаш че не го слуша,главата,забира го МВР...проверка от психиатър и ако е за клиника да влиза,ако е с всичкият си,да дава обяснение,ще си отиде някой невинен акерне,докато се туткат службите.

    11:50 28.09.2026