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"Спаси София": Дясната ръка на кмета Терзиев напусна Столична община

"Спаси София": Дясната ръка на кмета Терзиев напусна Столична община

30 Септември, 2026 07:34 438 5

  • васил терзиев-
  • напускане-
  • столична община-
  • никола лютов-
  • заместник-кмет

"Столицата е в очевидна кадрова криза - от началото на мандата напусналите зам.-кметове са 12!", посочват още от партията.

"Спаси София": Дясната ръка на кмета Терзиев напусна Столична община - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дясната ръка на кмета Терзиев напусна Столична община, съобщиха от "Спаси София", цитирани от "Фокус".

"Зам.-кметът по строителство Никола Лютов, който управлява ресорът с най-много средства в СО, е подал оставка. Притеснени и разочаровани сме от безпътицата в която е поставена София, тъй като сътресението идва само седмица след изтегляне на рекорден заем за инфраструктура за над 350 млн. евро. Столицата е в очевидна кадрова криза - от началото на мандата напусналите зам.-кметове са 12!", посочват още от партията.

Никола Лютов беше заместник-кмет по направление "Обществено строителство“. Той беше назначен от кмета Васил Терзиев. През декември 2023 г. като заместник-кмет по направление "Правен и административен контрол“, а през 2024 г. той започна да изпълнява досегашната си длъжност.

Към момента не е ясно какви са причините за напускането на Лютов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    2 1 Отговор
    Резил терзиев е най бездарният кмет дори и собствените му хора го напуснаха 🤣😂💩

    07:45 30.09.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Разбрал е,че васко пееееерстко е правил джиджи биджи с калушев и са спали заедно

    07:47 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Според поверителни източници, ръката е последвала други части на тялото на кмета, напуснали много преди това.

    07:49 30.09.2026

  • 5 Васко ДС-то

    0 0 Отговор
    Ред е и на Васко некадърника да напуска, защото София е заприличала на гето

    07:54 30.09.2026

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