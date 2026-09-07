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Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора, обвинен за трафик на над 300 килограма наркотици

Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора, обвинен за трафик на над 300 килограма наркотици

7 Септември, 2026 16:11 623 16

  • бургас-
  • съд-
  • арест-
  • шофьор-
  • наркотици

Пред съда Димитър Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка „домашен арест“. По думите му, представени чрез неговия защитник, той е бил нает от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие.

Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора, обвинен за трафик на над 300 килограма наркотици - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Димитър Христов, обвиняем за трафик на наркотични вещества в особено големи размери, предават от БТА. Мъжът беше задържан на 4 септември в Бургас при операция на служители на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Пред съда Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка „домашен арест“. По думите му, представени чрез неговия защитник, той е бил нает от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие. Пред адвоката си обвиняемият обяснил, че не е знаел какво се намира в палетите. Те били обвити във фолио и по тази причина той не е успял да ги прегледа, посочи защитата.

Прокуратурата поиска Христов да остане в ареста. От държавното обвинение смятат, че съществува опасност той да се укрие или да възпрепятства разследването, включително чрез въздействие върху лица, свързани с него. Като аргумент прокуратурата посочи и обстоятелството, че обвиняемият е обитавал поне два адреса в София, а малолетното му дете е регистрирано на трети. По данни на държавното обвинение през последните години Христов многократно е напускал страната, като е пътувал с различни автомобили.

Защитата оспори този аргумент, като посочи, че обстоятелството, че обвиняемият е управлявал чужди автомобили, не представлява нарушение на закона. Адвокатът подчерта също, че Христов е с чисто съдебно минало и има малолетно дете.

Определението на окръжните магистрати в Бургас подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд.

По-рано днес на брифинг беше съобщено, че над 15 млн. евро може да достигне стойността на около 110 килограма прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 килограма тревна маса, реагирала на марихуана, открити в товарния автомобил, управляван от Христов.

Превозното средство е било спряно в петък около 13:00 часа при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване в него са открити палети със сакове, в които са били разпределени наркотичните вещества, съобщи Светослав Маринчев, заместник окръжен прокурор на Бургас и наблюдаващ прокурор по разследването.

По думите му са установени 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала на марихуана. Всеки от пакетите е бил с тегло около един килограм.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой

    2 3 Отговор
    русофил ще изгори

    16:18 07.09.2026

  • 2 В някои...

    6 0 Отговор
    Държави такива ги бесят на кранове,тук решаваме дали да го оставим в ареста.Визирам Иран,Ирак,Египет,но колко държави има още такива.

    Коментиран от #8

    16:19 07.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Има дизайн на 100%-ов гербер. Няма ли снимка в близък план?

    Коментиран от #4

    16:20 07.09.2026

  • 4 вдовицата

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    пратилити снимка на новия дил дон

    Коментиран от #5

    16:22 07.09.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "вдовицата":

    Не, препрати ми я.

    Коментиран от #6

    16:28 07.09.2026

  • 6 нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    скоро ще го усетиш вътрешно

    Коментиран от #7

    16:32 07.09.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "нищо":

    Има време. След Палермо. Като се върна в България. Е тогава ще го усетя. Като всички на Територията.😎

    Коментиран от #9

    16:35 07.09.2026

  • 8 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "В някои...":

    ми прав път там бе копейка с чалма

    Коментиран от #11

    16:36 07.09.2026

  • 9 и се намажи

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":

    с вазе лин.да са лъзга

    Коментиран от #10

    16:41 07.09.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "и се намажи":

    Мерси. Дай още някой полезен съвет! Пак така, "от първа ръка", дет се вика.😎

    Коментиран от #12

    16:45 07.09.2026

  • 11 Дразни ли те..

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "хахаха":

    Това бе наркоманче,че ги бесят там или те е страх,че ще дойде и твоят ред.

    Коментиран от #13

    16:53 07.09.2026

  • 12 докато ползвам вдовицата за някой €

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":

    ми разправя как се забавлявате

    Коментиран от #14

    17:04 07.09.2026

  • 13 тебе

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дразни ли те..":

    накол чалмосанакопейка

    17:05 07.09.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "докато ползвам вдовицата за някой €":

    Е, минал си се. На мен ТЯ ми плаща, за тая работа. Да не се окажат твоите евраци?...🤔

    Коментиран от #15

    17:08 07.09.2026

  • 15 може и ти да ми плащаш

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Евгени от Алфапласт":

    тъкмо ще усещаш натура а не пластмаса

    Коментиран от #16

    17:10 07.09.2026

  • 16 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "може и ти да ми плащаш":

    Имаш ли пари за път? Да ти пратя?🤔

    17:13 07.09.2026