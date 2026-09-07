Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора, обвинен за трафик на над 300 килограма наркотици

Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Димитър Христов, обвиняем за трафик на наркотични вещества в особено големи размери, предават от БТА. Мъжът беше задържан на 4 септември в Бургас при операция на служители на Главна дирекция „Гранична полиция“.
Пред съда Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка „домашен арест“. По думите му, представени чрез неговия защитник, той е бил нает от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие. Пред адвоката си обвиняемият обяснил, че не е знаел какво се намира в палетите. Те били обвити във фолио и по тази причина той не е успял да ги прегледа, посочи защитата.
Прокуратурата поиска Христов да остане в ареста. От държавното обвинение смятат, че съществува опасност той да се укрие или да възпрепятства разследването, включително чрез въздействие върху лица, свързани с него. Като аргумент прокуратурата посочи и обстоятелството, че обвиняемият е обитавал поне два адреса в София, а малолетното му дете е регистрирано на трети. По данни на държавното обвинение през последните години Христов многократно е напускал страната, като е пътувал с различни автомобили.
Защитата оспори този аргумент, като посочи, че обстоятелството, че обвиняемият е управлявал чужди автомобили, не представлява нарушение на закона. Адвокатът подчерта също, че Христов е с чисто съдебно минало и има малолетно дете.
Определението на окръжните магистрати в Бургас подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд.
По-рано днес на брифинг беше съобщено, че над 15 млн. евро може да достигне стойността на около 110 килограма прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 килограма тревна маса, реагирала на марихуана, открити в товарния автомобил, управляван от Христов.
Превозното средство е било спряно в петък около 13:00 часа при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване в него са открити палети със сакове, в които са били разпределени наркотичните вещества, съобщи Светослав Маринчев, заместник окръжен прокурор на Бургас и наблюдаващ прокурор по разследването.
По думите му са установени 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала на марихуана. Всеки от пакетите е бил с тегло около един килограм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някой
16:18 07.09.2026
2 В някои...
Коментиран от #8
16:19 07.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #4
16:20 07.09.2026
4 вдовицата
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":пратилити снимка на новия дил дон
Коментиран от #5
16:22 07.09.2026
5 Евгени от Алфапласт
До коментар #4 от "вдовицата":Не, препрати ми я.
Коментиран от #6
16:28 07.09.2026
6 нищо
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":скоро ще го усетиш вътрешно
Коментиран от #7
16:32 07.09.2026
7 Евгени от Алфапласт
До коментар #6 от "нищо":Има време. След Палермо. Като се върна в България. Е тогава ще го усетя. Като всички на Територията.😎
Коментиран от #9
16:35 07.09.2026
8 хахаха
До коментар #2 от "В някои...":ми прав път там бе копейка с чалма
Коментиран от #11
16:36 07.09.2026
9 и се намажи
До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":с вазе лин.да са лъзга
Коментиран от #10
16:41 07.09.2026
10 Евгени от Алфапласт
До коментар #9 от "и се намажи":Мерси. Дай още някой полезен съвет! Пак така, "от първа ръка", дет се вика.😎
Коментиран от #12
16:45 07.09.2026
11 Дразни ли те..
До коментар #8 от "хахаха":Това бе наркоманче,че ги бесят там или те е страх,че ще дойде и твоят ред.
Коментиран от #13
16:53 07.09.2026
12 докато ползвам вдовицата за някой €
До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":ми разправя как се забавлявате
Коментиран от #14
17:04 07.09.2026
13 тебе
До коментар #11 от "Дразни ли те..":накол чалмосанакопейка
17:05 07.09.2026
14 Евгени от Алфапласт
До коментар #12 от "докато ползвам вдовицата за някой €":Е, минал си се. На мен ТЯ ми плаща, за тая работа. Да не се окажат твоите евраци?...🤔
Коментиран от #15
17:08 07.09.2026
15 може и ти да ми плащаш
До коментар #14 от "Евгени от Алфапласт":тъкмо ще усещаш натура а не пластмаса
Коментиран от #16
17:10 07.09.2026
16 Евгени от Алфапласт
До коментар #15 от "може и ти да ми плащаш":Имаш ли пари за път? Да ти пратя?🤔
17:13 07.09.2026