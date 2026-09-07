Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора, обвинен за трафик на над 300 килограма наркотици

Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Димитър Христов, обвиняем за трафик на наркотични вещества в особено големи размери, предават от БТА. Мъжът беше задържан на 4 септември в Бургас при операция на служители на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Пред съда Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка „домашен арест“. По думите му, представени чрез неговия защитник, той е бил нает от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие. Пред адвоката си обвиняемият обяснил, че не е знаел какво се намира в палетите. Те били обвити във фолио и по тази причина той не е успял да ги прегледа, посочи защитата.

Прокуратурата поиска Христов да остане в ареста. От държавното обвинение смятат, че съществува опасност той да се укрие или да възпрепятства разследването, включително чрез въздействие върху лица, свързани с него. Като аргумент прокуратурата посочи и обстоятелството, че обвиняемият е обитавал поне два адреса в София, а малолетното му дете е регистрирано на трети. По данни на държавното обвинение през последните години Христов многократно е напускал страната, като е пътувал с различни автомобили.

Защитата оспори този аргумент, като посочи, че обстоятелството, че обвиняемият е управлявал чужди автомобили, не представлява нарушение на закона. Адвокатът подчерта също, че Христов е с чисто съдебно минало и има малолетно дете.

Определението на окръжните магистрати в Бургас подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд.

По-рано днес на брифинг беше съобщено, че над 15 млн. евро може да достигне стойността на около 110 килограма прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 килограма тревна маса, реагирала на марихуана, открити в товарния автомобил, управляван от Христов.

Превозното средство е било спряно в петък около 13:00 часа при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване в него са открити палети със сакове, в които са били разпределени наркотичните вещества, съобщи Светослав Маринчев, заместник окръжен прокурор на Бургас и наблюдаващ прокурор по разследването.

По думите му са установени 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала на марихуана. Всеки от пакетите е бил с тегло около един килограм.