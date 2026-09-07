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Предварителна оценка: Задържаните в Бургас наркотици може да са на стойност над 15 млн. евро

Предварителна оценка: Задържаните в Бургас наркотици може да са на стойност над 15 млн. евро

7 Септември, 2026 14:40 491 1

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Товарният автомобил със софийска регистрация е бил спрян в петък около 13:00 часа при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване в него са открити палети със сакове, в които са били разпределени наркотичните вещества, съобщи Светослав Маринчев, заместник-окръжен прокурор на Бургас и наблюдаващ прокурор по разследването.

Предварителна оценка: Задържаните в Бургас наркотици може да са на стойност над 15 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Над 15 млн. евро може да достигне стойността на около 110 килограма прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 килограма тревна маса, реагирала на марихуана, открити в товарен автомобил в Бургас. Това бе съобщено днес на брифинг на прокуратурата и Главна дирекция (ГД) „Гранична полиция“ по разследването, предават от БТА.

Товарният автомобил със софийска регистрация е бил спрян в петък около 13:00 часа при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване в него са открити палети със сакове, в които са били разпределени наркотичните вещества, съобщи Светослав Маринчев, заместник-окръжен прокурор на Бургас и наблюдаващ прокурор по разследването. По думите му са установени 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала на марихуана. Всеки от пакетите е бил с тегло около един килограм.

Водачът на товарния автомобил е задържан, а наркотичните вещества, автомобилът и други веществени доказателства са иззети. В събота на шофьора е било повдигнато и предявено обвинение за държане на наркотични вещества с цел разпространение, посочи Маринчев. Той уточни, че заради голямото количество наркотични вещества експертната оценка ще отнеме време, тъй като трябва да бъде установено какво точно съдържа всеки от пакетите. Едва след приключването на експертизите може да бъде определена окончателната стойност на наркотичните вещества.

Предварителната оценка е за около 15 млн. евро, като е възможно стойността да бъде и по-висока. Маринчев уточни, че става дума за цени, използвани от съдебната система, които са значително по-ниски от реалната стойност, която наркотиците биха имали при разпространение на улицата.

„Информацията, с която разполагаме – оперативна и следствена, все още подлежи на допълване“, каза заместник-окръжният прокурор. По думите му въпросът дали ще бъдат повдигнати обвинения на други лица ще бъде решен в хода на разследването.

Ръководителят на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов определи случая като рекорден по количество наркотични вещества, заловени при една реализация извън пристанище и граничен контролно-пропускателен пункт. Това действително е рекордно количество, заловено при една реализация извън пристанище и ГКПП, заяви Златанов. Той посочи, че става дума за 110 килограма кокаин и 230 килограма марихуана, като по различни пазарни оценки стойността на наркотиците е огромна и може да надхвърли 15 млн. евро.

Златанов отбеляза, че правителството е поставило акцент върху борбата с разпространението на наркотици и че ГД „Гранична полиция“ е насочила усилията си към тази цел.

„Намираме се на такова географско място, което престъпните мрежи се опитват да използват за такава каналджийска дейност, но мисля, че успешно противодействаме на това“, каза той. За по-малко от два месеца само по три досъдебни производства, наблюдавани от Окръжната прокуратура в Бургас, са заловени над половин тон наркотици, съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

По думите му това е „обезпокоителна статистика“, която сочи към още по-обезпокоителна тенденция.


Бургас / България
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  • 1 А50

    0 0 Отговор
    Е добре де, сега как мислят да посрещнат евровизия без наркотици. Ако не се надрусат посетителите няма как да слушат тая пумия. Това е саботаж на русофилското пръвителство и хибридна атака

    15:23 07.09.2026