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Полиция гони 35 км нарушител, вдигнал 200 км/ч

Полиция гони 35 км нарушител, вдигнал 200 км/ч

28 Септември, 2026 09:20 808 16

  • полиция-
  • гонка-
  • бургас-
  • поморие

Гонката завършила с катастрофа

Полиция гони 35 км нарушител, вдигнал 200 км/ч - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицейски екипи преследваха кола с шофьор без книжка в разстояние от 35 км в Бургаско. Гонката завършила с катастрофа и задържането на двама мъже. По време на преследването автомобилът се движил със скорост между 180 и 200 км/ч, навлизал в насрещното и преминал на червен светофар. За случая разказа в ефира на „Здравей, България“ по Нова тв инспектор Георги Димитров от дирекция „Пътен контрол“ към РУ-Поморие.

Всичко започнало около 13,30 часа в събота. Полицейски патрул забелязал автомобил с ловешка регистрация, който криволичел по пътното платно. Униформените решили да извършат проверка и подали светлинен и звуков сигнал, както и стоп палка. Водачът обаче не се подчинил и дори ускорил.

Колата поела в посока Бургас, като на моменти навлизала в насрещното. По думите на инспектор Димитров полицаите се опитвали едновременно да следват колата и да предупреждават останалите участници в движението за опасността.

Бегълците продължили към Каблешково. Друг полицейски екип също направил опит да ги спре, но водачът отново не се подчинил. В Каблешково колата преминала и на червен светофар, след което продължила към Бургас.

Гонката приключила в землището на село Брястовец. Автомобилът навлязъл по черен път, ударил се в земна маса и спрял. Двамата мъже вътре излезли от колата и побягнали. Тъй като не изпълнили полицейските разпореждания, служителите използвали тейзър. При последвалото задържане двамата оказали съпротива и се наложило използването на физическа сила и помощни средства.

При преследването и задържането няма пострадали полицаи или граждани.

Зад волана бил 37-годишен мъж, който никога не е притежавал свидетелство за управление. По данни на полицията той е бил установяван да шофира без книжка и през 2024 г. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Спътникът му е на 28 години. При личния му обиск полицаите открили кристалообразно вещество, за което се предполага, че е наркотик. По данни на инспектор Димитров мъжът също е бил установяван в миналото да управлява автомобил след употреба на дрога.

Двамата били задържани за срок до 24 часа, след което са освободени. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои материалите да бъдат предадени на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    5 11 Отговор
    На фуражкаджиите им дадоха всякакви права и пак ще убият някой докато се правят на холивудски екшън герои!!!

    Коментиран от #5, #6

    09:22 28.09.2026

  • 2 данъкоплатци мечта

    2 6 Отговор
    Добре ,че купиха на полицията ферарита бмв та ,ламборгинита и сега ги хващат

    09:23 28.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    СИРЕЧ ЛОВЕШКИ РОМЛЯНИН!ИМА ГИ МНОГО ПО СВЕТА!ДАНО Е ИМАЛО ПРЕВЪЗПИТАНИЕ В АРЕСТА

    09:26 28.09.2026

  • 4 Полицаите не могат ли да го снимат

    3 6 Отговор
    Нарушителя и да го чакат пред дома му където нарушителя да бъде арестуван за неподчинение на пътен патрул

    Коментиран от #14

    09:32 28.09.2026

  • 5 Един шофьор

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Не е трябвало да ги освобождават ,а да вадет пистолетите и да ги оставят право там на място. Ами ако тези двамата бандити бяха убили невинни хора?

    Коментиран от #15, #16

    09:39 28.09.2026

  • 6 ПРАВАТА ИМ СА САМО СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    ККТО СЕ ВИЖДАСГАНИТЕ СА СА НАСПАЛИ ПИЛИ СА КАФЕ И СА ГИ ПУСНАЛИ.....АКУ БЕ БЪЛГАРИН ЗА БЯГСТВО СЪПРОТИВА.....НЯМА ДА ИЗЛИЗЕ ОТ АРЕСТА.......ДО ПРИСЪДАТА

    09:39 28.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Б карал бързо и не спирал на червен светофар. Някой виждал ли е на филм, някой да бяга от полицията и да спазва правилата за движение. Що за шофьори са в полицията, щом не могат да настигнат шофьор без книжка.

    09:42 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    1 1 Отговор
    Чета подробносите от статията и в умът ми се създара образа на кривоглав мъж с тъмен отенък. Не работил никога, неможещ да пише и да говори нормално. но пък от една облагодетелствана прослойка. Също така виждам 3 ченгенца с голямо самочувствие и още по-големи ербег-ци, който са се помислили за тексаски шерифи и без да им пука че при преследването на въпросния ТЪМЕН господин, могат да предизвикат ПТП в което да загинат съвсем невинни и външни хора.
    И като нормален гражданин в душата ми се заражда желанието да видя как и на двете страни в случая, ина налагат по 100 тояги на голо. А после тъмните господа да ходят да трошат камъни на кариерата до Ловеч, а богопомазаните пазители на реда излизат на трудовата борса и стават товарачи в някой зарзаватчийски склад.

    09:52 28.09.2026

  • 14 КАТеричарник

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Полицаите не могат ли да го снимат":

    Неподчинението на пътен патрул не е нарушение и не могат да те арестуват за това, но ако нямаш книжка - могат.

    09:54 28.09.2026

  • 15 Народна милиция

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един шофьор":

    През последните години милиционерите си правеха гонки със стрелба по гумите на заподозрени в населено място, което е много по-опасно.

    09:58 28.09.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един шофьор":

    А ако след убийството бяха убили още някого докато ги гонят?! Ако се бяха хакнали с 200 в някоя кола от насрещното движение или в бус с деца?! Милиционерска простотия!

    10:00 28.09.2026