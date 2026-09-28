Полиция гони 35 км нарушител, вдигнал 200 км/ч

Полицейски екипи преследваха кола с шофьор без книжка в разстояние от 35 км в Бургаско. Гонката завършила с катастрофа и задържането на двама мъже. По време на преследването автомобилът се движил със скорост между 180 и 200 км/ч, навлизал в насрещното и преминал на червен светофар. За случая разказа в ефира на „Здравей, България“ по Нова тв инспектор Георги Димитров от дирекция „Пътен контрол“ към РУ-Поморие.
Всичко започнало около 13,30 часа в събота. Полицейски патрул забелязал автомобил с ловешка регистрация, който криволичел по пътното платно. Униформените решили да извършат проверка и подали светлинен и звуков сигнал, както и стоп палка. Водачът обаче не се подчинил и дори ускорил.
Колата поела в посока Бургас, като на моменти навлизала в насрещното. По думите на инспектор Димитров полицаите се опитвали едновременно да следват колата и да предупреждават останалите участници в движението за опасността.
Бегълците продължили към Каблешково. Друг полицейски екип също направил опит да ги спре, но водачът отново не се подчинил. В Каблешково колата преминала и на червен светофар, след което продължила към Бургас.
Гонката приключила в землището на село Брястовец. Автомобилът навлязъл по черен път, ударил се в земна маса и спрял. Двамата мъже вътре излезли от колата и побягнали. Тъй като не изпълнили полицейските разпореждания, служителите използвали тейзър. При последвалото задържане двамата оказали съпротива и се наложило използването на физическа сила и помощни средства.
При преследването и задържането няма пострадали полицаи или граждани.
Зад волана бил 37-годишен мъж, който никога не е притежавал свидетелство за управление. По данни на полицията той е бил установяван да шофира без книжка и през 2024 г. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.
Спътникът му е на 28 години. При личния му обиск полицаите открили кристалообразно вещество, за което се предполага, че е наркотик. По данни на инспектор Димитров мъжът също е бил установяван в миналото да управлява автомобил след употреба на дрога.
Двамата били задържани за срок до 24 часа, след което са освободени. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои материалите да бъдат предадени на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #5, #6
09:22 28.09.2026
2 данъкоплатци мечта
09:23 28.09.2026
3 Боруна Лом
09:26 28.09.2026
4 Полицаите не могат ли да го снимат
Коментиран от #14
09:32 28.09.2026
5 Един шофьор
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Не е трябвало да ги освобождават ,а да вадет пистолетите и да ги оставят право там на място. Ами ако тези двамата бандити бяха убили невинни хора?
Коментиран от #15, #16
09:39 28.09.2026
6 ПРАВАТА ИМ СА САМО СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":ККТО СЕ ВИЖДАСГАНИТЕ СА СА НАСПАЛИ ПИЛИ СА КАФЕ И СА ГИ ПУСНАЛИ.....АКУ БЕ БЪЛГАРИН ЗА БЯГСТВО СЪПРОТИВА.....НЯМА ДА ИЗЛИЗЕ ОТ АРЕСТА.......ДО ПРИСЪДАТА
09:39 28.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РЕАЛИСТ
09:42 28.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Механик
И като нормален гражданин в душата ми се заражда желанието да видя как и на двете страни в случая, ина налагат по 100 тояги на голо. А после тъмните господа да ходят да трошат камъни на кариерата до Ловеч, а богопомазаните пазители на реда излизат на трудовата борса и стават товарачи в някой зарзаватчийски склад.
09:52 28.09.2026
14 КАТеричарник
До коментар #4 от "Полицаите не могат ли да го снимат":Неподчинението на пътен патрул не е нарушение и не могат да те арестуват за това, но ако нямаш книжка - могат.
09:54 28.09.2026
15 Народна милиция
До коментар #5 от "Един шофьор":През последните години милиционерите си правеха гонки със стрелба по гумите на заподозрени в населено място, което е много по-опасно.
09:58 28.09.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Един шофьор":А ако след убийството бяха убили още някого докато ги гонят?! Ако се бяха хакнали с 200 в някоя кола от насрещното движение или в бус с деца?! Милиционерска простотия!
10:00 28.09.2026