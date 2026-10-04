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Юлиян Янков - Картофа се предаде на властите в Гърция

Юлиян Янков - Картофа се предаде на властите в Гърция

4 Октомври, 2026 11:22 1 093 6

  • юлиян янков - картофа

Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, каза адвокатът му

Юлиян Янков - Картофа се предаде на властите в Гърция - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Юлиян Янков - Картофа свързан с бизнеса за милиони с пътна помощ и заплахите срещу Георги Кандев се предаде тази сутрин на властите в Халкидики, Гърция, предава NOVA.

“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти. Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Картоф

    3 3 Отговор
    защо се предаде, сега ще те разнася като мечка хунтата

    11:32 04.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    Прав е .Тук другарите на Кандев ще го очистят

    11:36 04.10.2026

  • 3 Емигрант

    3 3 Отговор
    Вече и картофите бягат от България

    11:39 04.10.2026

  • 4 Големи

    5 0 Отговор
    Тежкари са нашите юнаци, мафиоти и олигарси. Нема такава дАржава наоколо.

    11:44 04.10.2026

  • 5 а тиквата

    3 1 Отговор
    кога ще се предаде ?

    11:59 04.10.2026

  • 6 Пелагия Порфириевна

    0 0 Отговор
    Картоф ли е, компир ли е, без значение е.
    Тоз убавец има 15 присъди.
    Яка визитка, ъ?

    12:03 04.10.2026