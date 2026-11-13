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Гледат мярката на втория обвиняем по делото „Филипов“
  Тема: Известни личности

Гледат мярката на втория обвиняем по делото „Филипов“

13 Ноември, 2026 06:05 187 2

  • убийство в пловдив-
  • втори обвиняем-
  • окръжна прокуратура пловдив-
  • задържане под стража-
  • илиян филипов

42-годишният мъж е обвинен като помагач на сочения за физически извършител Славчо Мегеров. Прокуратурата ще поиска той да остане в ареста

Гледат мярката на втория обвиняем по делото „Филипов“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив трябва да разгледа искането за постоянен арест на втория обвиняем по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 42-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност като помагач на Славчо Мегеров, когото прокуратурата сочи като физически извършител.

Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. До внасянето на искането обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Обвинението е за помагачество

Според прокуратурата мъжът умишлено е улеснил Мегеров да извърши предумишленото убийство. На брифинг прокурорът Димитър Молев заяви: „Като помагач е спомогнал умишлено физическия извършител да натисне спусъка и възпроизведе изстрела“. Обвиняемият не е осъден, а твърденията за ролята му подлежат на доказване в наказателното производство.

По данни на полицията вторият обвиняем е бил обявен за издирване и е задържан в Пазарджик. Директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов съобщи, че мъжът се е укривал на различни места. Полицията и прокуратурата заявиха, че към момента няма доказателства за участие на други лица.

Как се стигна до второто обвинение

Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в Пловдив. На 1 октомври прокуратурата привлече като обвиняем 51-годишния Славчо Мегеров за предумишлено убийство. Съдът му наложи мярка „задържане под стража“.

В хода на разследването беше открито и оръжието, с което според прокуратурата е извършено престъплението. Пистолетът е приобщен към досъдебното производство като веществено доказателство, а експертиза го свързва с фаталния изстрел.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. След произнасянето на съда ще стане ясно дали вторият обвиняем ще остане в ареста заедно с Мегеров.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, nova.bg


Пловдив / България
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