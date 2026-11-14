Мартин Димитров: Бюджетът трябва да бъде пренаписан

Бюджетът трябва да бъде пренаписан, за да бъдат поправени сериозните проблеми в него. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Непосредствената ни цел за този бюджет е да бъде пренаписан. Да оправим големите бели, които има вътре“, каза Димитров. По думите му, ако „Прогресивна България“ продължи да следва същата политика, управляващите сами могат да предизвикат протести.

Димитров обвини управляващите, че премахват национални механизми за ограничаване на бюджетния дефицит, вместо да затягат фискалната дисциплина. Той посочи, че такива механизми съществуват в Закона за публичните финанси и в Закона за Фискалния съвет.

Според депутата отпадането им се мотивира с наличието на европейски правила, но те не са достатъчни. „България трябва да има собствени, още по-строги правила. Ние от „Демократична България“ ще предложим такива“, заяви той.

Като аргумент за критиките си Димитров посочи промяната в перспективата по дългосрочния кредитен рейтинг на България от страна на Standard & Poor’s. Международната рейтингова агенция промени перспективата от положителна на стабилна.

„Имаме международна компания Standard & Poor’s с негативна оценка за бюджетите на Радев. Имаме Фискалния съвет, специализиран орган за фискална политика, с негативна оценка. Ние като опозиция също даваме негативна оценка“, каза депутатът.

По думите му високите цени на горивата, затруднените доставки и големите бюджетни дефицити създават допълнителни рискове за икономиката и инфлацията.

Димитров определи като нереалистично очакването бизнесът да компенсира спада на инвестициите при влошаваща се инвестиционна среда. Като алтернатива той посочи внесения от „Демократична България“ законопроект за нулева ставка върху реинвестираната печалба.

Формацията подготвя и собствен пакет от социални мерки за подкрепа на семействата. Депутатът обаче разкритикува разходите за инфраструктурни проекти.

„Ако продължават да правят магистрали, които са по 20, 40 и повече милиона евро на километър, и пътища с такива цени, е ясно, че сметката не може да излезе“, заяви Мартин Димитров.

Изказването му идва на фона на дискусиите около бюджетната политика и предложенията за промени във фискалните правила.

Източник: nova.bg