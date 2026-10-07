Механикът от делото „Бургазлиев“ нямал компетенции да проверява АТВ-то

18-годишният свидетел, нает да се грижи за АТВ-тата в атракцион в Слънчев бряг, заяви пред Бургаския окръжен съд, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на превозните средства. Той е бил представян като механик и беше разпитан в заседанието по делото срещу обвиняемия Никола Бургазлиев, съобщи Нова тв.

Делото е за катастрофата от 14 август 2025 г., при която АТВ, управлявано от Бургазлиев, е блъснало пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. При инцидента е загинала 35-годишна майка на две деца.

В съдебната зала са показани кадри от архива на автомобилна администрация, свързани с техническия преглед на АТВ-то. Според защитата на Бургазлиев на записа е заснето друго превозно средство.

„Аз твърдя, че това пътно превозно средство не е ходило на преглед и то не е изправно. Явно има проблем. Там има друг номер, друга количка“, заяви адвокатът Иво Найденов.

По думите му на страничната част на заснетото АТВ се вижда номер 13, докато превозното средство, участвало в катастрофата, е с номер 4. Защитата твърди, че няма данни външният вид на АТВ-то да е бил променян.

Адвокатите на Бургазлиев посочват и сходен инцидент от 17 юни 2023 г. Тогава 18-годишен младеж е управлявал същото АТВ, блъснал се е в павилион с жена, а като причина е посочил отказали спирачки.

Спор кой е контролирал АТВ-тата

Адвокат Галина Колева заяви, че има противоречия в показанията на собственика на атракциона и на лицето, представяно като отговорно за персонала. Според нея остава неясно кой е отговарял за превозните средства и кой е упражнявал контрол и наблюдение върху тях.

„Настояваме този въпрос да бъде изследван и лицето да бъде разпитано, за да изложи своето субективно отношение и възприятие относно случилото се“, каза Колева.

По думите на защитата това лице е сключило споразумение с прокуратурата. Адвокатът посочи, че показанията му са важни, за да бъдат взети предвид от вещите лица при изясняването на обстоятелствата около АТВ-то.

Адвокат Георги Радков, който защитава интересите на семейството на загиналата, заяви, че свидетелят не е експерт. „Той е силно казано механик. Той не се явява като експерт, а като свидетел, посочен от защитата“, каза Радков.

Майката на загиналата заяви, че семейството продължава да живее с последиците от катастрофата и че едното от децата все още се лекува и е останало с травма.