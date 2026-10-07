Механикът от делото „Бургазлиев“ нямал компетенции да проверява АТВ-то

18-годишният свидетел, нает да се грижи за АТВ-тата в атракцион в Слънчев бряг, заяви пред Бургаския окръжен съд, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на превозните средства. Той е бил представян като механик и беше разпитан в заседанието по делото срещу обвиняемия Никола Бургазлиев, съобщи Нова тв.
Делото е за катастрофата от 14 август 2025 г., при която АТВ, управлявано от Бургазлиев, е блъснало пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. При инцидента е загинала 35-годишна майка на две деца.
В съдебната зала са показани кадри от архива на автомобилна администрация, свързани с техническия преглед на АТВ-то. Според защитата на Бургазлиев на записа е заснето друго превозно средство.
По думите му на страничната част на заснетото АТВ се вижда номер 13, докато превозното средство, участвало в катастрофата, е с номер 4. Защитата твърди, че няма данни външният вид на АТВ-то да е бил променян.
Адвокатите на Бургазлиев посочват и сходен инцидент от 17 юни 2023 г. Тогава 18-годишен младеж е управлявал същото АТВ, блъснал се е в павилион с жена, а като причина е посочил отказали спирачки.
Спор кой е контролирал АТВ-тата
Адвокат Галина Колева заяви, че има противоречия в показанията на собственика на атракциона и на лицето, представяно като отговорно за персонала. Според нея остава неясно кой е отговарял за превозните средства и кой е упражнявал контрол и наблюдение върху тях.
„Настояваме този въпрос да бъде изследван и лицето да бъде разпитано, за да изложи своето субективно отношение и възприятие относно случилото се“, каза Колева.
По думите на защитата това лице е сключило споразумение с прокуратурата. Адвокатът посочи, че показанията му са важни, за да бъдат взети предвид от вещите лица при изясняването на обстоятелствата около АТВ-то.
Адвокат Георги Радков, който защитава интересите на семейството на загиналата, заяви, че свидетелят не е експерт. „Той е силно казано механик. Той не се явява като експерт, а като свидетел, посочен от защитата“, каза Радков.
Майката на загиналата заяви, че семейството продължава да живее с последиците от катастрофата и че едното от децата все още се лекува и е останало с травма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
21:35 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Опорка
21:52 07.10.2026
5 Гост
А такива са хиляди в Територията!!!
22:04 07.10.2026
6 бедна ми бг..
22:08 07.10.2026
7 Евала на адвокатите
Коментиран от #13
22:13 07.10.2026
8 асдас
Коментиран от #12
22:13 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Механик
Тоест ПТП-то е станало поради причини не свързани с техническа изпрвност.
Сега какво се опитвате да докажете? Че колата е катастрофирала защото няма печат в талона ли? Демек ако механика бе квалифициран, малкия друсаняк нямаше да навие масура до дупка с думите "глей ся кво прай тва БМВ на трета", ли?
22:46 07.10.2026
12 Ставри
До коментар #8 от "асдас":И ми развалят новогодишния подарък тия.
22:47 07.10.2026
13 Пепа
До коментар #7 от "Евала на адвокатите":Господ да ги съди , за цял живот ще останат убиец и създатели на убиец, колкото и да са силни властово и политически???!!!!
22:52 07.10.2026
14 измислиха го
Въртяли-сукали, докарали от 5 кладенеца вода, че някой си нямал бил право да проверява спирачките и съответно... абе оправдавайте го връзкарчето напрово, какво го бавите?
22:57 07.10.2026