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Механикът от делото „Бургазлиев“ нямал компетенции да проверява АТВ-то
  Тема: Войната на пътя

Механикът от делото „Бургазлиев“ нямал компетенции да проверява АТВ-то

7 Октомври, 2026 21:29 869 14

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  • бургаски окръжен съд-
  • катастрофа

18-годишният свидетел е бил нает да се грижи за превозните средства в атракциона в Слънчев бряг

Механикът от делото „Бургазлиев“ нямал компетенции да проверява АТВ-то - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

18-годишният свидетел, нает да се грижи за АТВ-тата в атракцион в Слънчев бряг, заяви пред Бургаския окръжен съд, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на превозните средства. Той е бил представян като механик и беше разпитан в заседанието по делото срещу обвиняемия Никола Бургазлиев, съобщи Нова тв.

Делото е за катастрофата от 14 август 2025 г., при която АТВ, управлявано от Бургазлиев, е блъснало пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. При инцидента е загинала 35-годишна майка на две деца.

В съдебната зала са показани кадри от архива на автомобилна администрация, свързани с техническия преглед на АТВ-то. Според защитата на Бургазлиев на записа е заснето друго превозно средство.

„Аз твърдя, че това пътно превозно средство не е ходило на преглед и то не е изправно. Явно има проблем. Там има друг номер, друга количка“, заяви адвокатът Иво Найденов.

По думите му на страничната част на заснетото АТВ се вижда номер 13, докато превозното средство, участвало в катастрофата, е с номер 4. Защитата твърди, че няма данни външният вид на АТВ-то да е бил променян.

Адвокатите на Бургазлиев посочват и сходен инцидент от 17 юни 2023 г. Тогава 18-годишен младеж е управлявал същото АТВ, блъснал се е в павилион с жена, а като причина е посочил отказали спирачки.

Спор кой е контролирал АТВ-тата

Адвокат Галина Колева заяви, че има противоречия в показанията на собственика на атракциона и на лицето, представяно като отговорно за персонала. Според нея остава неясно кой е отговарял за превозните средства и кой е упражнявал контрол и наблюдение върху тях.

„Настояваме този въпрос да бъде изследван и лицето да бъде разпитано, за да изложи своето субективно отношение и възприятие относно случилото се“, каза Колева.

По думите на защитата това лице е сключило споразумение с прокуратурата. Адвокатът посочи, че показанията му са важни, за да бъдат взети предвид от вещите лица при изясняването на обстоятелствата около АТВ-то.

Адвокат Георги Радков, който защитава интересите на семейството на загиналата, заяви, че свидетелят не е експерт. „Той е силно казано механик. Той не се явява като експерт, а като свидетел, посочен от защитата“, каза Радков.

Майката на загиналата заяви, че семейството продължава да живее с последиците от катастрофата и че едното от децата все още се лекува и е останало с травма.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Тричленката от Тошово време отдавна да е пъхнала в Белене всички замесени в убийството по бързата процедура.,а сега всеки си убива за кеф.

    21:35 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Опорка

    14 1 Отговор
    Тва е няква пoрногрaфия, а не правосъдие. Има точно 2-ма виновни - този, който е издал разрешение за тоя "атракцион" и физическия извършител. Няма надежда за стадото, населяващо територията.

    21:52 07.10.2026

  • 5 Гост

    7 0 Отговор
    А колко механици от знайни и незнайни гаражни сервизи имат компетентност, а? А?
    А такива са хиляди в Територията!!!

    22:04 07.10.2026

  • 6 бедна ми бг..

    8 0 Отговор
    що се излагате бее.Нямал компетенции.Ако механик няма нима вие или президента има компетенции.какви компетенции ви трябва когато видите записа по тв????нима не виждате .той се движи вдругото платно.срещунего излиза правилно движещ се автомобил.той просто се обърка изавъртя по рязко волана това дето караше АТВ ли му казвате стана неуправляемо ,а той не натисна никаква спирачка.това слепи ли сте та не го виждате.като какъв бил дрона ,дали не е от марс...можеше елементарно да реши ситуацията.проста когато бе срещу автомобила човека го видя и намали и той трабваше да натисне спирачката и даспре до автомобила.но такава простотия ...не бил компетентен механика ,това само адвокат в бг може да измисли!

    22:08 07.10.2026

  • 7 Евала на адвокатите

    10 0 Отговор
    Ще го отърват наркоманчето. При двама родители във властта, нямаше начин да не е така. Да живее българската вълча демокрация, стадото го чака капитулация.

    Коментиран от #13

    22:13 07.10.2026

  • 8 асдас

    7 0 Отговор
    много пари дават тоя дришняр да не влезе в затвора

    Коментиран от #12

    22:13 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    3 0 Отговор
    Експертизата на следствието каза, че машината е била технически изправна преди катастрофата. Просто има следи от висока скорост и няма следи от спирачен път.
    Тоест ПТП-то е станало поради причини не свързани с техническа изпрвност.
    Сега какво се опитвате да докажете? Че колата е катастрофирала защото няма печат в талона ли? Демек ако механика бе квалифициран, малкия друсаняк нямаше да навие масура до дупка с думите "глей ся кво прай тва БМВ на трета", ли?

    22:46 07.10.2026

  • 12 Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "асдас":

    И ми развалят новогодишния подарък тия.

    22:47 07.10.2026

  • 13 Пепа

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Евала на адвокатите":

    Господ да ги съди , за цял живот ще останат убиец и създатели на убиец, колкото и да са силни властово и политически???!!!!

    22:52 07.10.2026

  • 14 измислиха го

    1 0 Отговор
    Машината е била в изправност, водачът неадекватен. Станала трагедията. И сега кой е виновен? Явно не и този който е шофирал.
    Въртяли-сукали, докарали от 5 кладенеца вода, че някой си нямал бил право да проверява спирачките и съответно... абе оправдавайте го връзкарчето напрово, какво го бавите?

    22:57 07.10.2026