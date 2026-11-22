Разследване за схема с фалшиви ТЕЛК решения в Цар Калоян обхваща 270 души, съобщи БНТ. Според Окръжната прокуратура в Разград схемата е действала около 20 години, като по документи били вписвани заболявания на хора, които не са имали съответните увреждания.

По случая са проверявани действията на трима лекари и здравен работник. Според прокуратурата първоначално за издаването на необходимите документи се плащали около 1500 лева, а с времето тарифата достигнала 5000 лева. Посредници привличали нови кандидати и получавали част от сумата.

Сигнал довел до разплитането

Разследването започнало, след като местен жител разказал в полицейския участък за предполагаемите измами. Последвали разпити, проверки и задържания. Делото срещу медиците се очаква да започне през декември.

Най-голямата установена сума, преведена по сметката на един жител на Цар Калоян, е 90 000 лева. Според окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров част от участниците получавали пари, когато доведат нов кандидат.

„Посредниците са много, защото всеки нов може да носи някой друг, който не е бил известен на първия“, заяви Тихомир Тодоров.

Схемата се разраснала и в съседните села Дянково и Езерче. Там според разследването се търсел по-висок процент инвалидност, а в документите били вписвани онкологични заболявания.

Фалшив печат издал част от документите

Съмненията за подправени медицински документи се засилили заради печат със старата абревиатура на Русенския онкологичен център. Разликата била забелязана от д-р Камен Кожухаров, управител на КОЦ – Русе.

По думите му от проверени стотици документи само четирима души са имали реално онкологично заболяване. В останалите били открити различия в шрифтовете, оформлението и съдържанието, включително използвани абзаци от истински епикризи.

„Веднага схванах, че са си направили фалшив печат“, каза д-р Кожухаров пред БНТ.

Хората, получили средствата, имат статут на свидетели по делото, заяви прокурорът. По думите му част от тях са получили между 50 000 и 60 000 лева и са обект на други досъдебни производства.

Лекарите са обвиняеми, ако срещу тях са повдигнати обвинения, а вината им може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда. При доказване, че са издавали документи с невярно съдържание на здрави хора, законът предвижда наказание от 10 до 20 години затвор.

Източници: bntnews.bg